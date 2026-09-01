Không để những biểu hiện tiêu cực nhỏ trở thành sai phạm lớn

Dự án đường Nguyễn Hoàng chậm tiến độ.

Phòng ngừa từ gốc

Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực không chỉ là xử lý những vụ việc đã xảy ra, mà trước hết phải chủ động ngăn ngừa từ gốc, kiểm soát quyền lực, xây dựng cơ chế để cán bộ “không muốn”, “không thể”, “không dám” và “không cần” tham nhũng. Đây là yêu cầu ngày càng rõ trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Từ yêu cầu đó, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực phải được nhìn nhận toàn diện hơn, không chỉ tập trung vào những vụ việc lớn mà phải ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực từ sớm, từ xa.

Thực tiễn 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X cho thấy, phải kiểm soát những lĩnh vực nhạy cảm, phức tạp, đồng thời chú trọng phòng, chống “tham nhũng vặt”, nhất là ở cấp cơ sở, bởi những biểu hiện tưởng như nhỏ nếu không được chấn chỉnh sẽ tác động trực tiếp đến niềm tin của người dân và doanh nghiệp.

Tại hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Hai, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương nhấn mạnh, Nghị quyết số 04-NQ/TW Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV ngày 1/4/2026 về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới, yêu cầu chuyển mạnh từ “chống” là chủ yếu sang “phòng ngừa từ gốc là căn bản”. Theo đó, phải xây dựng văn hóa liêm chính; hoàn thiện cơ chế chặt chẽ, minh bạch; tăng cường kiểm soát quyền lực, xử lý nghiêm minh.

Tinh thần phòng ngừa phải được triển khai đến tận cơ sở, chi bộ đảng, dưới sự giám sát và tham gia của Nhân dân. Khi cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu thực sự gương mẫu, dám bảo vệ cái đúng, chủ động phát hiện và xử lý cái sai thì công tác này mới có chuyển biến thực chất. Nghị quyết vì thế không chỉ đặt ra yêu cầu “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” trong xử lý vi phạm, mà còn hướng tới yêu cầu sâu hơn: Không để có vùng trống trong phòng ngừa, kiểm soát quyền lực, nhất là từ cơ sở.

Phòng ngừa từ sớm

Đặt trong yêu cầu chung đó, TP. Huế xác định, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực phải gắn với xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh và phát triển. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII nhấn mạnh tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nội chính; triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, gắn trách nhiệm của cấp ủy, nhất là người đứng đầu.

Từ định hướng đó, yêu cầu đặt ra không chỉ là phát hiện, xử lý vi phạm mà phải chủ động kiểm soát quyền lực, quản lý chặt tài chính, ngân sách, tài sản công và các nguồn lực phát triển. Nhà, đất dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính, các dự án chậm tiến độ đều phải được rà soát, xử lý đúng quy định, tránh thất thoát, lãng phí. Chống lãng phí còn là chống lãng phí thời gian, chống lãng phí cơ hội phát triển.

Thành phố định hướng xây dựng nền hành chính minh bạch, hiện đại; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số. Phân cấp, phân quyền đi đôi với kiểm tra, giám sát quyền lực.

Thực tế 8 tháng đầu năm 2026 cho thấy, yêu cầu này đang được cụ thể hóa. Ban Nội chính Thành ủy hoàn thành kế hoạch giám sát tại 3 đảng bộ, triển khai 4 cuộc kiểm tra, giám sát và 5 đoàn giám sát về kiểm soát quyền lực. Ngành thanh tra triển khai 30 cuộc thanh tra, ban hành 13 kết luận, phát hiện vi phạm hơn 3,411 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi ngân sách 3,394 tỷ đồng và chuyển hai vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra.

Công tác tố tụng được thực hiện nghiêm minh; thu hồi tài sản trên 1,7 tỷ đồng qua tố tụng và hơn 33,58 tỷ đồng qua thi hành án dân sự. Ban Chỉ đạo thành phố tập trung kiểm tra quản lý tài sản công, xử lý nhà, đất dôi dư và các dự án chậm tiến độ; triển khai 5 đoàn thanh tra chuyên đề, thu hồi 1,621 tỷ đồng về ngân sách nhà nước.

Theo UVTV, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Đặng Ngọc Trân, thời gian tới, cần cụ thể hóa các quy định phù hợp thực tiễn; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường tự kiểm tra, giám sát để nhận diện, cảnh báo và xử lý vi phạm từ sớm, từ xa. Cấp xã phải thực hiện nghiêm trách nhiệm tiếp công dân của bí thư đảng ủy, tối thiểu hai lần mỗi tháng; chủ động nắm tình hình và giải quyết vướng mắc từ cơ sở.

Đồng chí Đặng Ngọc Trân nhấn mạnh phải kiểm tra, xử lý đúng quy định nhà, đất dôi dư; phối hợp kịp thời giải quyết vướng mắc trong bồi thường, giải phóng mặt bằng, không để phát sinh sai phạm lớn ảnh hưởng tiến độ dự án; tiếp tục hoàn thiện quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Thành ủy với đảng ủy xã, phường.