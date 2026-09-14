Siết chặt an toàn thực phẩm trong trường học

Kiểm soát chặt chẽ bữa ăn bán trú tại các trường học

Trước nguy cơ mất an toàn thực phẩm tại các bếp ăn nội trú, bán trú và căng tin trường học, UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương và cơ sở giáo dục triển khai quyết liệt các biện pháp quản lý, bảo đảm an toàn thực phẩm. Qua đó, cụ thể hóa Chỉ thị số 33/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, góp phần bảo vệ sức khỏe trẻ em, học sinh, sinh viên trên địa bàn.

Theo đó, người đứng đầu UBND các xã, phường, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Môi trường và các cơ sở giáo dục phải trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra và chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố và trước pháp luật về công tác an toàn thực phẩm trong phạm vi quản lý, tuyệt đối không được khoán trắng cho cấp phó hay bộ phận chuyên môn. Nguyên tắc "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả" được quán triệt triệt để.

Thành phố yêu cầu kiểm soát chặt toàn bộ chuỗi cung ứng thực phẩm, từ lựa chọn nhà cung cấp, nguồn nguyên liệu, sơ chế, vận chuyển, bảo quản, chế biến, chia suất ăn đến sử dụng thực phẩm tại các cơ sở giáo dục. Công tác kiểm tra được thực hiện định kỳ, hằng tháng và đột xuất, không báo trước đối với những cơ sở, khâu và nhóm thực phẩm có nguy cơ cao.

Quan điểm được UBND thành phố quán triệt là phát hiện đến đâu xử lý đến đó; mỗi vụ việc phải làm rõ trách nhiệm của tổ chức và từng cá nhân liên quan. Những tổ chức, cá nhân không bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm sẽ bị đình chỉ hoạt động, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo thẩm quyền hoặc chấm dứt hợp đồng. Trường hợp có dấu hiệu tội phạm sẽ được chuyển cơ quan điều tra xử lý.

Đáng chú ý, UBND thành phố nghiêm cấm mọi hành vi cắt xén khẩu phần ăn của trẻ em, học sinh, sinh viên dưới bất kỳ hình thức nào; bớt định lượng, thay đổi thực đơn, thay thế nguyên liệu, sử dụng thực phẩm có chất lượng thấp hơn hợp đồng hoặc thông đồng, hợp thức hóa chứng từ để chiếm đoạt, trục lợi từ bữa ăn học đường.

Thành phố yêu cầu các cơ sở giáo dục thực hiện công khai, minh bạch thực đơn, định lượng và hình ảnh khay ăn thực tế; tạo điều kiện để Ban đại diện cha mẹ học sinh tham gia giám sát thường xuyên.

Cùng với đó, các lực lượng chức năng gồm Sở Y tế, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Môi trường và Công an thành phố phối hợp tổng rà soát 100% bếp ăn tập thể, căng tin và các đơn vị cung cấp suất ăn cho cơ sở giáo dục.

UBND thành phố nhấn mạnh tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, không vì thành tích hay lợi ích cục bộ mà bỏ qua vi phạm. Đối với các hành vi gian lận, trục lợi hoặc có dấu hiệu tội phạm, Công an thành phố sẽ áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.