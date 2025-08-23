Chợ mua bán phế liệu trực tuyến thúc đẩy phân loại rác tại nguồn

Tổ hợp tác nghề ve chai công nghệ, thu gom phế liệu ở các địa phương

Hệ thống công nghệ quản lý chuỗi cung ứng rác tái chế (gọi tắt là chợ mua bán phế liệu trực tuyến - mGreen) gồm 2 ứng dụng di động (mobile app) “Mua rác mGreen” và “Bán rác mGreen”, không chỉ dừng lại ở việc kết nối nhu cầu mua bán rác tái chế (phế liệu) mà còn thúc đẩy hoạt động phân loại rác tại nguồn.

Với hệ thống này sẽ giúp phế liệu, bao bì, sản phẩm thải bỏ được đưa về nhà máy tái chế đạt quy chuẩn, từ đó các chủ thể mắt xích trong chuỗi cung ứng rác tái chế nói chung và rác thải nhựa nói riêng sẽ có cơ sở để thụ hưởng nguồn tài chính đóng góp từ nhà sản xuất, nhà nhập khẩu để phân loại, thu gom và tái chế bao bì, sản phẩm.

Buổi lễ ra mắt có sự tham dự của 30 vựa phế liệu, 3 tổ hợp tác nghề ve chai công nghệ tại TP. Huế và 2 công ty tái chế nhựa quy mô lớn là Công ty TNHH Vinatic Hải Phòng tại TP. Hải Phòng và Công ty TNHH Minh Hiếu Sài Gòn với nhà máy đặt tại TP. Hồ Chí Minh.

Tại buổi lễ, các vựa phế liệu, thương lái, nhà máy tái chế, đội ngũ ve chai công nghệ đã được tập huấn về cách thức tham gia, sử dụng hệ thống và được phổ biến các tính năng của chợ mua bán phế liệu trực tuyến như: Đặt mua rác tái chế, tạo đơn bán phế liệu, phương thức thanh toán, kết nối đối tác, khách hàng, quản lý giao dịch trên ứng dụng di động.

Phát biểu tại sự kiện, bà Hoàng Ngọc Tường Vân, Quản lý Dự án TVA cho biết: Việc ra mắt chợ mua bán phế liệu trực tuyến mGreen không chỉ là một nền tảng công nghệ, mà còn là một giải pháp đổi mới giúp kết nối các mắt xích trong chuỗi giá trị tái chế - từ phân loại, thu gom, mua bán đến tái chế rác thải, đặc biệt là rác thải nhựa.

Được biết, Dự án TVA, do WWF-Na Uy tài trợ thông qua Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên tại Việt Nam (WWF-Việt Nam) và được UBND TP. Huế tiếp nhận nhằm mục tiêu hỗ trợ thành phố bảo vệ các dòng sông và hệ sinh thái các vùng đất ngập nước và ven biển không bị ô nhiễm bởi rác thải nhựa.