  • Huế ngày nay Online
ClockChủ Nhật, 02/11/2025 13:52

Ít nghi ngại, nhiều tin yêu

HNN - Công nghệ thông tin, công nghệ số phát triển và ứng dụng rộng rãi khiến cho cuộc sống chưa bao giờ thoải mái, tiện dụng như bây giờ. Từ giao dịch mua bán, cho đến tài chính ngân hàng, giao thông đi lại, các loại thủ tục giấy tờ hành chính… Rất nhiều thứ mà trước đây vô cùng rườm rà, nhiêu khê thì bây giờ chỉ cần một cú click chuột, một cú quét vân tay hay nhận diện khuôn mặt, vậy là xong. Đơn giản như chuyện điện thoại. Trước đây có bạn bè, người thân ở xa, liên lạc thật cấp thiết mới phải dùng đến điện thoại “đường dài”, và cũng phải gọi chớp nhoáng, trao đổi thật nhanh những gì cần trao đổi, rồi cúp cái rẹt. Bởi nếu không như vậy thì… chết tiền! Còn bây giờ, với viber, zalo, messenger, cứ “tám” thả giàn mà không phải lo hầu bao bị co bóp gì cả.

Việt Nam khẳng định vai trò cầu nối toàn cầu trong hợp tác an ninh mạngCông ước Hà Nội: Từ ký kết tới hành động toàn cầuCông ước Hà Nội: Tăng sức đề kháng tài chính trước nguy cơ rửa tiền

 Mong Công ước Hà Nội sớm được thực thi để cộng đồng được sống an toàn

Thoải mái tiện dụng, nhưng rồi bọn hacker, bọn giang hồ, xã hội đen mạng xuất hiện “làm ăn”, ngày mỗi hoành hành với đủ ngón nghề thủ đoạn, thì không ít người hễ nghe công nghệ số, nghe “on lai on liếc” là lại thấy thon thót bất an. Bạn có bao giờ biết cái cảm giác bị lừa trên môi trường mạng là thế nào chưa? Tôi thì đã từng, cho dù cực kỳ cảnh giác. Thế nên khi dính quả, có vừa tiếc của, vừa… điên, vừa xấu hổ… Nói chung, đó là một cảm giác rất “hổ lốn” mà cố mãi vẫn không thể nuốt nổi.

Vậy nhưng như trường hợp của tôi là còn nhẹ, số tiền bị đánh cắp là không quá lớn. Còn có nhiều trường hợp khác mất đến hàng trăm triệu, hàng tỷ bạc, số tài sản mà có khi dành dụm cả đời mới có được. Đó là tiền, song chưa hết, còn lừa đảo buôn người, bắt cóc online v.v... Rất nhiều trường hợp làm theo khuyến cáo, “dính chưởng” cái là lập tức báo công an, báo ngân hàng. Nhưng cũng rất nhiều trường hợp báo chỉ để mà báo, để cơ quan chức năng có thông tin, có dữ liệu phục vụ công tác chung, chứ còn để lấy lại được những gì đã mất thì… đừng hòng, bởi nghe đâu bọn tội phạm đều đóng đô, đặt máy ở nước ngoài, mình trong nước khó mà với tới.

Bị lừa đảo, bị hao tài quá nhiều “do số”, “do mạng” khiến con người ta trở nên mất niềm tin, nhìn đời bằng con mắt đầy nghi ngại. Một số máy lạ điện tới là không dám nghe, hấp tấp lo chặn; một tin nhắn lạ gửi vào là phải cân nhắc, hỏi con cái, hỏi bạn bè mới dám quyết mở hay xóa… Không thể bỏ “số”, bỏ “mạng”, mà sống với nó thì lại canh cánh nỗi lo. Thật mệt mỏi cho cái trạng thái “bâng khuâng đứng giữ đôi dòng nước…”. Thế cho nên, tuần vừa qua, khi thấy báo chí loan tin tại Hà Nội diễn ra Hội nghị cấp cao Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (gọi tắt là Công ước Hà Nội), hơn 2.500 đại biểu đến từ 119 quốc gia và vùng lãnh thổ, cùng đại diện của 150 tổ chức đa phương, tổ chức xã hội, giới học giả và các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới tham gia, dân ta không ai là không phấn khởi, tự hào.

Phấn khởi, tự hào trước hết là sự kiện đã một lần nữa khẳng định uy tín, vị thế của Việt Nam, đồng thời chứng tỏ khả năng dẫn dắt, tổ chức chuyên nghiệp của nước ta, một đất nước mà mới cách đây mấy thập kỷ vừa bước ra từ đống tro tàn đổ nát của chiến tranh, của đói nghèo, lạc hậu. Việc 72 quốc gia đã chính thức ký kết tham gia Công ước Hà Nội ngay tại hội nghị được đánh giá là điểm nhấn quan trọng, thể hiện sự hưởng ứng và ủng hộ hiếm có đối với một văn kiện quốc tế còn rất mới. Đặc biệt nữa bởi sự ủng hộ ấy còn mang tầm bao phủ toàn cầu với sự tham gia của 19 nước châu Á - Thái Bình Dương, 21 quốc gia châu Phi, 19 quốc gia và Liên minh châu Âu (EU), 12 quốc gia khu vực Mỹ Latinh. Số thành viên tham gia chắc chắn sẽ còn tăng nữa khi những ngày tới, công ước sẽ còn để mở tại trụ sở LHQ để các quốc gia ký kết.

Hội nghị kết thúc, song sự phấn khởi và niềm hy vọng thì vẫn còn rất tươi mới trong lòng nhiều người, nhất là những người từng là nạn nhân của bọn tội phạm mạng. Hơn ai hết, họ là những người mong công ước sẽ sớm được thực thi và hy vọng “công cụ pháp lý quan trọng có tính phổ quát, bao trùm toàn cầu” ấy sẽ phát huy hiệu quả, hiệu lực trong thực tế; để cộng đồng được bảo vệ, được sống trong một thế giới an toàn, ít nghi ngại, nhiều tin yêu. Như nhà thơ Văn Công Hùng hân hoan nói trên tường Fb nhà ông: “Hy vọng sau vụ toàn thế giới đoàn kết lại chống tội phạm mạng này, bọn tội phạm mạng sẽ hết đất sống, chúng ta ung dung nghe điện thoại, ung dung mở chuyển tiền, nhận tiền... mà không phải nghi ngờ. Nhiều người yên tâm đi tìm việc và lương, nót nhẹ nót cao vì nó phụ thuộc thị trường... Bèn ạ”.

Hiền An
 Từ khóa:
công nghệ thông tincông nghệ sốCông ước Hà Nội
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo đại học

Ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo (AI) trở thành yếu tố then chốt giúp các trường đại học nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu và quản trị. Việc tận dụng hiệu quả các công nghệ mới không chỉ tạo điều kiện cho sinh viên học tập chủ động, linh hoạt mà còn hiện đại hóa công tác quản lý, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số giáo dục.

Ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo đại học
Công ước Hà Nội: Thêm một dấu ấn đối ngoại đa phương của Việt Nam

Phóng viên Báo Nhân Dân đã có cuộc trao đổi với Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang, Trưởng đoàn đàm phán của Việt Nam, về quá trình tham gia đàm phán, những đóng góp cũng như cơ hội và thách thức của Việt Nam trong việc thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội).

Công ước Hà Nội Thêm một dấu ấn đối ngoại đa phương của Việt Nam
Giúp người dân chủ động với công nghệ số

Không chỉ “xóa mù” công nghệ cho người lớn tuổi, mô hình “Bình dân học vụ số” của Đoàn Thanh niên TP. Huế còn mở ra cánh cửa để người dân tiếp cận, làm chủ công nghệ. Từ đó, họ dần trở nên tự tin, chủ động tìm hiểu và sử dụng công nghệ trong cuộc sống hàng ngày.

Giúp người dân chủ động với công nghệ số

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top