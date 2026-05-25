Cần khắc phục lãng phí trong quản lý, sử dụng nhà và đất công

Nhiều tài sản công trên đường Lê Lợi vẫn chưa có giải pháp xử lý thỏa đáng

Nhiều sai phạm, chậm trễ kéo dài

Kết luận thanh tra cho thấy, có tới 245 cơ sở nhà, đất đã được phê duyệt phương án sắp xếp, xử lý từ trước nhưng đến nay vẫn chưa được triển khai theo kế hoạch. Việc chậm trễ kéo dài đã làm giảm hiệu quả sử dụng tài sản công, gây lãng phí nguồn lực xã hội. Trách nhiệm trước hết thuộc về cơ quan tham mưu và các đơn vị được giao quản lý. Trong đó, Sở Tài chính được xác định còn thiếu chủ động trong công tác đôn đốc, hướng dẫn và tham mưu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; chưa xây dựng tiến độ cụ thể cho từng phương án xử lý; việc phân định hình thức sắp xếp, xử lý nhà, đất còn chưa rõ ràng, thiếu đồng bộ với quy định hiện hành.

Một số đơn vị, địa phương trực tiếp quản lý tài sản công đã được chỉ rõ có liên quan đến các tồn tại, hạn chế như UBND phường Phú Xuân, UBND xã A Lưới 5 và các Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực 1, 2, 3. Đây là các đơn vị được thành lập sau sắp xếp bộ máy hành chính nhưng chưa kịp thời hoàn thiện công tác quản lý, sử dụng nhà, đất theo quy định.

Việc tham mưu tạm giao 108 cơ sở nhà, đất dôi dư cho các phường, xã quản lý khi chưa hoàn thiện phương án xử lý cụ thể đã kéo dài tình trạng quản lý tạm thời, làm giảm hiệu quả khai thác. Đối với 38 cơ sở nhà, đất do các cơ quan Trung ương chuyển giao, vẫn còn 20 cơ sở chưa được xây dựng phương án xử lý, cho thấy sự chậm trễ trong triển khai thực hiện.

Nhiều cơ sở nhà, đất không còn nhu cầu sử dụng hoặc sử dụng kém hiệu quả nhưng chưa được xử lý kịp thời. Tình trạng bỏ trống, hoang hóa kéo dài nhiều năm không chỉ gây thất thoát, lãng phí mà còn làm mất cơ hội khai thác nguồn lực phục vụ phát triển.

Đối với các đơn vị trực tiếp quản lý như UBND phường, xã và các ban quản lý dự án, việc cập nhật thông tin, kiểm tra hiện trạng còn thiếu chủ động; công tác bàn giao, tiếp nhận tài sản chưa đúng quy định. Điều này cho thấy kỷ cương, kỷ luật hành chính trong quản lý tài sản công chưa được thực hiện nghiêm túc.

Không chỉ dừng lại ở việc chỉ ra tồn tại, cơ quan thanh tra đã ban hành các quyết định xử lý tài chính, trong đó yêu cầu thu hồi hơn 1,4 tỷ đồng từ các tổ chức, cá nhân vi phạm liên quan đến việc cho thuê, sử dụng nhà, đất công không đúng quy định. Đây là biện pháp cần thiết nhằm khắc phục hậu quả, đồng thời thể hiện sự nghiêm minh trong công tác quản lý tài sản công.

Việc phát hiện và truy thu số tiền sai phạm cho thấy vẫn còn những kẽ hở trong công tác quản lý, giám sát, dẫn đến tình trạng sử dụng tài sản công chưa đúng mục đích, tiềm ẩn nguy cơ thất thoát ngân sách nhà nước. Cùng với việc thu hồi, các cơ quan chức năng cần tiếp tục rà soát, ngăn chặn triệt để các hành vi tương tự, bảo đảm tài sản công được quản lý chặt chẽ, minh bạch.

Khẩn trương chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công

Trước những sai phạm nêu trên, Thanh tra thành phố Huế đã kiến nghị UBND thành phố chỉ đạo Sở Tài chính, các Ban Quản lý dự án khu vực 1, 2, 3; UBND phường Phú Xuân, UBND xã A Lưới 5 cùng các đơn vị liên quan nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và có biện pháp khắc phục cụ thể. Việc xử lý trách nhiệm phải được thực hiện đúng quy định, bảo đảm tính răn đe, phòng ngừa. Yêu cầu đặt ra hiện nay là phải khẩn trương rà soát toàn bộ các cơ sở nhà, đất dôi dư; hoàn thiện phương án sắp xếp, xử lý theo đúng quy định pháp luật. Đồng thời, cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các phương án đã được phê duyệt, tránh tình trạng kéo dài gây lãng phí.

Sở Tài chính cần phát huy vai trò tham mưu, chủ động hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị; kịp thời đề xuất tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm tiến độ theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Tài chính. Các địa phương, đơn vị được giao quản lý phải nâng cao trách nhiệm, tăng cường kiểm tra, giám sát, sử dụng tài sản công đúng mục đích, hiệu quả.

Việc ưu tiên bố trí, sử dụng các cơ sở nhà, đất dôi dư cho các lĩnh vực thiết yếu như giáo dục, y tế, văn hóa cần được triển khai đồng bộ, thực chất, tránh tình trạng để tài sản công bị bỏ hoang, xuống cấp.

Ngay sau khi có kết luận thanh tra, Thanh tra thành phố đã tham mưu UBND TP. Huế ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ngành, địa phương liên quan khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện nghiêm các nội dung kết luận. Trong đó, yêu cầu xây dựng kế hoạch cụ thể, xác định rõ lộ trình, phân công trách nhiệm từng đơn vị; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện, kịp thời báo cáo tiến độ và kết quả khắc phục.