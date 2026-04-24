Cần xóa điểm nhếch nhác ở khu vực chợ Cầu Hai cũ

Hiện trạng khu chợ Cầu Hai cũ nhếch nhác, gây mất mỹ quan

20 năm, nỗi lo còn đó

Có mặt tại khu vực chợ Cầu Hai cũ, trước mắt chúng tôi là khung cảnh nhếch nhác. Các dãy chợ, ki-ốt bỏ hoang lâu năm, xuống cấp, cỏ dại mọc bao quanh khu chợ. Những nhà ở sát đó cũng xuống cấp nghiêm trọng. Một số hộ đã được đền bù chuyển sang nơi ở mới, để lại những công trình xuống cấp chưa tháo dỡ. Nhiều hộ dân nơi đây (chưa được đền bù, hỗ trợ) vẫn còn bám trụ trong những ngôi nhà đã hư hỏng, xuống cấp nhưng… không dám xây dựng, sửa chữa.

Bà Nguyễn Thị Tơ (77 tuổi) chia sẻ: “Gia đình tôi sống ở đây đã nhiều năm. Nhà cửa xuống cấp, có sửa cũng chỉ tạm bợ chứ không dám đầu tư xây dựng, sửa chữa khang trang vì không biết họ cho ở đến ngày nào”.

Chỉ tay vào dấu vết mực nước lũ còn in trên tường, anh Lê Văn Viên, con rể bà Nguyễn Thị Hường - một trường hợp khác, chia sẻ: “Mạ tui sống ở đây. Căn nhà qua nhiều thế hệ. Đây là khu ẩm thấp, mùa lũ nước ngập nửa căn nhà nhưng vẫn phải bám mà sống. Nơi đây nằm trong quy hoạch, nên không xây dựng mà cũng không đi được”.

Những lối đi trong khu dân cư sát chợ vẫn là những con đường đất, nhưng điều người dân nơi đây lo lắng nhất là tình trạng môi trường mất vệ sinh, nhất là nguy cơ trở thành điểm... vứt rác. Đặc biệt, khu chợ cũ nằm gần Trường THCS thị trấn Phú Lộc, nên nỗi lo càng lớn hơn. Người dân từng nhiều lần kiến nghị lên các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương trong các buổi tiếp dân, tiếp xúc cử tri. Mới đây, trong buổi tiếp công dân định kỳ (ngày 16/4) của đồng chí Nguyễn Đình Trung, UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố tại trụ sở UBND xã Phú Lộc, vấn đề này tiếp tục được người dân phản ánh, kiến nghị giải quyết.

Ông Trần Lê Tân Mỹ, Trưởng phòng Kinh tế - xã Phú Lộc cho biết, chợ Cầu Hai cũ đã được di dời lên chợ mới 20 năm. Do khu vực này thuộc quy hoạch đất công viên cây xanh (của UBND thị trấn Phú Lộc trước đây, nay là xã Phú Lộc), người dân không được xây dựng mới, gây nhiều khó khăn trong sinh hoạt. Qua nhiều năm không được đầu tư, chỉnh trang theo quy hoạch nên khu vực này khá nhếch nhác, tồn tại nhiều công trình nhà ở, vật kiến trúc xuống cấp, gây mất mỹ quan. Việc quản lý trật tự xây dựng, khai thác, sử dụng đất theo quy hoạch của xã cũng gặp nhiều khó khăn.

Lãnh đạo UBND xã Phú Lộc cho biết, tại khu vực này có 14 nhà ở đã được đền bù. Tuy nhiên, còn 34 nhà ở/thửa đất chưa được bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng. Nguồn kinh phí lớn chính là rào cản khiến chính quyền địa phương chưa thể thực hiện theo quy hoạch trước đây.

Sớm có phương án phù hợp

Trong buổi tiếp công dân định kỳ tại xã Phú Lộc, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Đình Trung đã chỉ đạo xã Phú Lộc cần chủ động phát huy trách nhiệm của địa phương, tính toán, bố trí nguồn lực chỉnh trang đô thị đảm bảo gọn gàng, sạch sẽ, tránh nguy cơ xảy ra các vấn đề tệ nạn xã hội. Chính quyền địa phương cần bàn sớm, có phương án điều chỉnh quy hoạch hợp lý. Có thể chỉnh trang tại chỗ phù hợp nguồn lực của địa phương và sớm để người dân yên tâm.

Theo lãnh đạo UBND xã, ngay sau buổi tiếp công dân, chính quyền địa phương triển khai nghiên cứu, họp bàn, xây dựng phương án chỉnh trang, tháo dỡ các công trình (nhà ở) đã được đền bù và dự trù kinh phí giải phóng mặt bằng đối với các thửa đất còn lại ở khu vực chợ Cầu Hai cũ. Địa phương sẽ khẩn trương tổ chức rà soát hồ sơ pháp lý, xác nhận tình trạng bồi thường, xây dựng kế hoạch tháo dỡ, giải phóng mặt bằng dứt điểm đối với khu vực dự kiến chỉnh trang, có các công trình nhà ở, vật kiến trúc đã được cơ quan có thẩm quyền thực hiện bồi thường, hỗ trợ.

Đối với 34 nhà ở/thửa đất, chính quyền địa phương sẽ thực hiện điều tra, kiểm kê chi tiết để làm cơ sở xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. Từ đó, dự trù tổng kinh phí giải phóng mặt bằng, làm cơ sở để trình UBND các cấp có thẩm quyền, bố trí vốn và tổ chức thực hiện trong giai đoạn tiếp theo.

Ông Nguyễn Văn Hiệp, Chủ tịch UBND xã Phú Lộc cho biết, chính quyền địa phương hiện nay rất quan tâm, trăn trở trước thực trạng nhếch nhác, mất mỹ quan và ảnh hưởng cuộc sống người dân ở khu vực chợ Cầu Hai cũ. Xã đang và sẽ nỗ lực chỉnh trang, giải quyết vấn đề này theo hướng linh hoạt, từng bước, phù hợp nguồn lực; ưu tiên tháo dỡ các công trình đã được bồi thường và quản lý chặt quỹ đất sau giải tỏa. Bên cạnh đó, xã sẽ tính toán nguồn lực, đồng thời kiến nghị UBND thành phố xem xét, phê duyệt chủ trương chỉnh trang khu vực chợ Cầu Hai cũ và sớm quan tâm bố trí kinh phí để thực hiện.