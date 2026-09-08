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ClockThứ Ba, 08/09/2026 14:31

15 dự án tham gia vòng chung kết Cuộc thi "Phụ nữ khởi nghiệp - Hành trình chuyển đổi số"

HNN.VN - Ngày 8/9, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thành phố tổ chức vòng Chung kết Cuộc thi "Phụ nữ khởi nghiệp - Hành trình chuyển đổi số" năm 2026. Đến dự, có đồng chí Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thành phố; đồng chí Nguyễn Thị Ái Vân, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ Việt Nam thành phố.

“Cần câu” cho phụ nữ khởi nghiệpĐẩy mạnh khởi nghiệp phụ nữ gắn với chuyển đổi sốĐịnh hình sản phẩm khởi nghiệp sáng tạo

 Đại diện tác giả, nhóm tác giả của 15 dự án xuất sắc tham gia thi vòng Chung kết Cuộc thi "Phụ nữ khởi nghiệp - Hành trình chuyển đổi số" 2026.

Cuộc thi "Phụ nữ khởi nghiệp - Hành trình chuyển đổi số" năm 2026 (Cuộc thi) được Hội LHPN thành phố phát động trong khuôn khổ Đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026 - 2035", với mục tiêu tìm kiếm, ươm tạo các ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo, khuyến khích ứng dụng công nghệ số và kết nối để phát triển mô hình kinh tế bền vững.

Phát biểu khai mạc vòng Chung kết Cuộc thi, đồng chí Dương Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội LHPN thành phố nhấn mạnh: Đề án 2415 "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026 - 2035” của Thủ tướng Chính phủ và Đề án “Cố đô khởi nghiệp giai đoạn 2026 - 2030” của UBND TP. Huế là những định hướng quan trọng để các cấp Hội đồng hành, hỗ trợ phụ nữ chuyển đổi số, khởi nghiệp và phát triển kinh tế bền vững. Cuộc thi năm nay tiếp tục khẳng định tinh thần dám nghĩ, dám làm, chủ động đổi mới sáng tạo của phụ nữ Huế, góp phần phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế và thích ứng với kỷ nguyên số.

Cuộc thi năm nay thu hút 60 hồ sơ dự án đăng ký dự thi ở các lĩnh vực: Nông nghiệp, thực phẩm, thủ công truyền thống, du lịch cộng đồng, giáo dục...

Qua vòng sơ khảo, Hội đồng Giám khảo đã lựa 15 dự án xuất sắc nhất của các tác giả, nhóm tác giả bước vào vòng Chung kết Cuộc thi. Điểm đột phá của  cuộc thi năm nay là sự đổi mới toàn diện về chất lượng, gắn kết chặt chẽ hoạt động khởi nghiệp với chuyển đổi số, yêu cầu các mô hình đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và thương mại điện tử.

Đặc biệt, các dự án từng bước đưa sản phẩm đặc trưng của Huế từ không gian thực lên các nền tảng số, đồng thời kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế, gắn hoạt động sản xuất kinh doanh với bảo tồn giá trị di sản văn hóa và bảo vệ môi trường.

Các gian hàng giới thiệu sản phẩm khởi nghiệp của các dự án tham gia Cuộc thi 

Kết quả Chung kết Cuộc thi, ban tổ chức tôn vinh và trao 1 giải Đặc biệt cho dự án "Huế và Diễm - Từ bùn, sen lại nở hoa"; 1 giải Nhất cho dự án "Homestay Piu cheng - Bảo tồn văn hóa bản địa và phát triển du lịch cộng đồng bền vững tại xã A Lưới 4"; 1 giải Nhì cho dự án "O Thy - Heritage Hub hệ sinh thái kết nối trải nghiệm di sản Huế" và 5 giải Ba, 7 giải Khuyến khích cùng 3 giải phụ có ý tưởng khởi nghiệp hay nhất, thuyết trình ấn tượng nhất, chuyển đổi số sáng tạo.

Trong khuôn khổ Cuộc thi, Hội LHPN thành phố tổ chức không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm với quy mô 25 gian hàng, quy tụ hơn 50 sản phẩm khởi nghiệp tiêu biểu của các thí sinh tham gia Cuộc thi.

Bên cạnh đó, ban tổ chức còn tạo kênh kết nối trực tiếp giữa các thí sinh tham gia Cuộc thi và hội viên, phụ nữ với các ngân hàng nhằm tư vấn các gói tín dụng ưu đãi hỗ trợ phụ nữ tiếp cận nguồn vốn phát triển kinh tế. Đây không chỉ là cầu nối giúp chị em quảng bá thương hiệu và mở rộng thị trường, mà còn tạo động lực quan trọng thúc đẩy phụ nữ Huế tự tin phát triển kinh doanh bền vững trong kỷ nguyên số.

Hoài Thương - Nam Anh
 Từ khóa:
Hội Phụ nữcuộc thiphụ nữ khởi nghiệpchung kếtchuyển đổi số
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