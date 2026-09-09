Nâng chất lượng cán bộ cơ sở, đáp ứng yêu cầu của chính quyền địa phương 2 cấp

Đồng chí Lê Hoài Trung phát biểu tại hội nghị.

Tham dự tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ Trưởng Bộ Ngoại giao, Trưởng đoàn Đoàn Kiểm tra, giám sát số 230; Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; Nguyễn Đình Trung, UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Huế; cùng các đồng chí trong đoàn Kiểm tra, giám sát 230.

Tham dự tại điểm cầu Thành ủy có các đồng chí: Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy.

Chủ động đổi mới, nâng chất lượng công tác cán bộ

Qua kiểm tra, giám sát đợt 3, Ban Thường vụ Thành ủy Huế được đánh giá đã nghiêm túc, kịp thời triển khai, cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết, quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác cán bộ, nhất là trong điều kiện sắp xếp tổ chức bộ máy và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Thành phố đã ban hành 62 văn bản về công tác cán bộ, kịp thời bổ sung, điều chỉnh khi Trung ương ban hành quy định mới.

Công tác phân cấp quản lý cán bộ được thực hiện đồng bộ, với 42/42 đơn vị trực thuộc đã ban hành quy định về phân cấp quản lý cán bộ. Việc xây dựng tiêu chuẩn chức danh, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử cơ bản bảo đảm nguyên tắc, đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục. Thành phố chú trọng bố trí cán bộ không là người địa phương, đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ trong quản lý cán bộ.

Phương pháp đánh giá cán bộ từng bước được đổi mới theo hướng lấy kết quả, sản phẩm và hiệu quả công việc làm thước đo. Thành phố thí điểm phần mềm đánh giá cán bộ, công chức theo KPI, gắn với danh mục sản phẩm chuẩn, qua đó từng bước chuyển từ đánh giá định tính sang xem xét kết quả cụ thể.

Đồng chí Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu tại hội nghị.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng được định hướng gắn với quy hoạch, vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh và yêu cầu thực tiễn; chú trọng cán bộ cơ sở, cán bộ trẻ, cán bộ nữ và đội ngũ hoạt động trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được quan tâm; việc rà soát, thẩm định, xác minh, kết luận tiêu chuẩn chính trị được thực hiện theo quy định. Chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chịu tác động của quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy được giải quyết, góp phần ổn định tư tưởng trong đội ngũ.

Cùng với đó, công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ được tăng cường. Chuyển đổi số trong tổ chức xây dựng Đảng được triển khai; dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức, tổ chức Đảng, đảng viên từng bước được số hóa. Phần mềm quản lý cán bộ được tích hợp đăng nhập bằng tài khoản định danh điện tử và kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia, tạo nền tảng hiện đại hóa công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy Huế trao đổi, làm rõ một số nội dung trong dự thảo báo cáo, tập trung vào tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công, định hướng phát triển hạ tầng công nghệ, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và kế hoạch khắc phục những hạn chế tại các cụm công nghiệp. Các đại biểu cũng đề nghị làm rõ một số nội dung về kiểm tra, giám sát và tháo gỡ vướng mắc trong kê khai tài sản, thu nhập. Đoàn kiểm tra ghi nhận các ý kiến giải trình, đề nghị địa phương tiếp tục bổ sung thông tin để hoàn thiện báo cáo.

Xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở đáp ứng yêu cầu mới

Phát biểu kết luận, đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đánh giá cao tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm của Ban Thường vụ Thành ủy Huế trong lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp với Đoàn kiểm tra; đồng thời ghi nhận công tác chuẩn bị báo cáo, tài liệu, hồ sơ đầy đủ, chặt chẽ. Việc kết hợp làm việc trực tiếp với trực tuyến được đánh giá góp phần nâng cao hiệu quả, tiết kiệm thời gian.

Giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Thuận Hóa.

Đồng chí Lê Hoài Trung nhấn mạnh, trong bối cảnh sắp xếp tổ chức bộ máy, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp và triển khai nhiều chủ trương lớn, Thành ủy Huế đã chủ động cụ thể hóa các quy định mới, đổi mới phương thức quản lý, bố trí, sử dụng cán bộ. Việc ban hành Nghị quyết 08 về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở và thí điểm đánh giá cán bộ theo KPI gắn với vị trí việc làm, sản phẩm công việc là những nội dung cần tiếp tục phát huy.

Đáng chú ý, đồng chí nhấn mạnh mục tiêu của kiểm tra, giám sát theo cách làm mới trước hết là phòng ngừa, giúp cấp ủy nhận diện sớm những việc cần làm, nhiệm vụ có nguy cơ chậm trễ và những hạn chế cần khắc phục. “Mục đích không phải là đi tìm sai phạm”, mà qua kiểm tra để từng cấp ủy tự rà soát, phát huy những việc đã làm tốt, chủ động điều chỉnh những nội dung còn bất cập và thực hiện nghị quyết thực chất hơn.

Thời gian tới, đồng chí đề nghị Thành ủy Huế tiếp tục rà soát, bổ sung quy hoạch, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu chính quyền địa phương 2 cấp, nhất là cán bộ cơ sở; chủ động bố trí cán bộ phù hợp với nhiệm vụ, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng quản trị, chuyển đổi số, quản lý dữ liệu. Cùng với đó, quan tâm cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; tăng cường bảo vệ chính trị nội bộ, quản lý cán bộ đi nước ngoài, kiểm soát tài sản, thu nhập và bảo vệ bí mật Nhà nước.

Đồng chí Lê Hoài Trung cũng yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số, chuẩn hóa, làm sạch, kết nối và khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu; hoàn thiện công cụ đánh giá cán bộ theo KPI, lấy hiệu quả quản trị và chất lượng công việc làm thước đo. Những vấn đề vượt thẩm quyền cần kịp thời báo cáo Trung ương để cùng tháo gỡ.

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy Huế, đồng chí Nguyễn Đình Trung, UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố Huế tiếp thu đầy đủ các ý kiến của Đoàn kiểm tra; khẳng định Thành ủy sẽ tiếp tục rà soát, khắc phục những hạn chế được chỉ ra, cụ thể hóa các yêu cầu thành nhiệm vụ, giải pháp, phân công rõ trách nhiệm và tập trung thực hiện hiệu quả trong thời gian tới.