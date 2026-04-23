Rà soát, sắp xếp mạng lưới trường lớp theo hướng tinh gọn, hiệu quả

Ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, UBND xã Đan Điền báo cáo thực trạng giáo dục, tập trung vào quy mô trường lớp, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; cơ sở vật chất, trang thiết bị và công tác quy hoạch, sắp xếp mạng lưới trường lớp. Địa phương cũng nêu những thuận lợi, khó khăn và đề xuất, kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.

Sở Giáo dục và Đào tạo đã trao đổi về định hướng rà soát, sắp xếp lại mạng lưới trường lớp theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bảo đảm tinh gọn, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tiễn. Việc sắp xếp được đặt trong tổng thể quy hoạch, gắn với sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, bố trí đội ngũ hợp lý và tạo thuận lợi cho học sinh đến trường.

Đoàn công tác cũng làm rõ một số nội dung liên quan đến tổ chức cán bộ, phương án sắp xếp các cơ sở giáo dục, xử lý tình trạng thừa - thiếu giáo viên cục bộ và định hướng phát triển trong thời gian tới.

Thời gian qua, Sở Giáo dục và Đào tạo đã làm việc với nhiều địa phương để rà soát, đánh giá thực trạng mạng lưới trường lớp, từ đó xây dựng phương án sắp xếp phù hợp, góp phần sử dụng hiệu quả nguồn lực, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng yêu cầu đổi mới trong giai đoạn hiện nay.