Thành phố Huế siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Thủy Xuân hướng dẫn người dân làm thủ tục hành chính

Theo chỉ thị, thời gian qua, kỷ cương, kỷ luật hành chính trên địa bàn thành phố đã có chuyển biến tích cực; bộ máy từng bước được kiện toàn, tinh gọn. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng chấp hành giờ giấc, hiệu quả làm việc chưa nghiêm; việc thực hiện chỉ đạo cấp trên có nơi còn chậm; công tác kiểm tra, giám sát chưa thường xuyên; một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND TP. Huế yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập và Chủ tịch UBND các xã, phường tập trung siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm, nhũng nhiễu, tiêu cực. Đặc biệt, yêu cầu chấp hành nghiêm giờ giấc làm việc, văn hóa công sở; nghiêm cấm uống rượu, bia trong giờ làm việc.

Chỉ thị cũng đặt ra nhiều chỉ tiêu cụ thể như: giảm ít nhất 10% số lượng hội nghị; đẩy mạnh hội nghị trực tuyến; giảm tối thiểu 15% văn bản hành chính; bảo đảm 100% dịch vụ công đủ điều kiện được cung cấp trực tuyến và thực hiện không phụ thuộc địa giới hành chính.

Sở Nội vụ được giao làm cơ quan thường trực, theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện chỉ thị; kết quả triển khai là căn cứ quan trọng để đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương.