Rút ngắn đường đến thủ tục hành chính

Sử dụng cổng điều phối dịch vụ công siêu tốc “Thuận An số” giúp việc tra cứu và giải quyết thủ tục thuận lợi hơn.

Gỡ rối trong thực hiện dịch vụ công

Việc chuyển thủ tục hành chính lên môi trường số giúp người dân giảm thời gian đi lại, nhận kết quả nhanh hơn, nhưng đôi khi vẫn gây khó khăn, rườm rà do phải thực hành nhiều bước đăng nhập, tìm kiếm thủ tục cần làm. Không chỉ phải vào nhiều “lớp”, “thư mục con”, mà ngay cả tên gọi hành chính phổ thông đôi khi cũng làm khó người dân. Chẳng hạn, nhiều người quen gọi là “xác nhận độc thân”, trong khi tên thủ tục trên Cổng Dịch vụ công quốc gia là “xác nhận tình trạng hôn nhân”. Nếu chỉ gõ từ khóa quen thuộc, người dùng có thể không tìm thấy ngay thủ tục mình cần.

Đối với cán bộ ở cơ sở, để hỗ trợ người dân, họ phải ghi nhớ nhiều đường dẫn của các hệ thống khác nhau. Trong quá trình hướng dẫn người dân, chỉ cần chọn nhầm địa chỉ hoặc mất thời gian tìm kiếm thủ tục là có thể phải thực hiện lại từ đầu.

Những bất tiện ấy càng bộc lộ khi phường Thuận An triển khai mô hình “Nhà văn hóa số - Điểm dịch vụ công cộng đồng”. Tại các điểm hỗ trợ ở khu dân cư, cán bộ vừa hướng dẫn người dân, vừa trực tiếp thao tác trên hệ thống. Trong khi đó, trình độ sử dụng công nghệ của người dân và lực lượng hỗ trợ không phải lúc nào cũng đồng đều.

Từ thực tế đó, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Thuận An thiết lập nền tảng “Thuận An số” - một hệ thống điều phối siêu tốc nhằm rút ngắn quá trình đi đến một thủ tục hành chính người dân cần giải quyết.

Theo ông Phan Quốc Khánh, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Thuận An, trước đây có những dịch vụ người dùng phải trải qua 7 - 8 bước tìm kiếm mới đến được vị trí cần thực hiện. Với hệ thống mới, mục tiêu là rút xuống còn một thao tác, dẫn thẳng người dùng đến đúng thủ tục.

“Chúng tôi muốn giúp người dân và cán bộ rút ngắn thời gian kích chuột để tìm đúng thủ tục. Việc bỏ qua được những bước trung gian giúp việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến thuận lợi hơn”, ông Khánh nói.

Giúp người dân dễ tìm, dễ làm

“Thuận An số” là hệ thống không thay thế Cổng Dịch vụ công quốc gia và cũng không tiếp nhận, lưu trữ hồ sơ của người dân. Đây là một cổng điều phối, tập hợp các đường dẫn cần thiết và đưa người dùng đến đúng địa chỉ thực hiện thủ tục trên các hệ thống chính thức. Đến nay, 427 thủ tục đã được xác minh và liên kết.

Không chỉ sử dụng tên pháp lý của thủ tục, hệ thống còn tích hợp những cách gọi quen thuộc trong đời sống. Người dân tìm theo cách mình thường gọi, hệ thống sẽ dẫn về thủ tục tương ứng trên hệ thống chính thức.

Bà Đặng Thị Yến (tổ dân phố Cự Lại, phường Thuận An) cho rằng, trước đây mỗi lần cần làm hồ sơ trực tuyến thường phải nhờ cán bộ hướng dẫn hoặc mất thời gian tìm kiếm. Nhưng khi có cổng điều phối siêu tốc phường Thuận An - thuananso.netlify.app thì việc tra cứu những thủ tục thường dùng thuận tiện hơn, chỉ cần chọn đúng nội dung cần tìm là có thể đi thẳng đến nơi thực hiện. Người dân cũng có thể lưu lại những thủ tục thường xuyên sử dụng để những lần sau không phải tìm kiếm lại từ đầu.

“Thuận An số” cũng giúp cán bộ cơ sở giảm bớt việc phải ghi nhớ nhiều đường link. Các hệ thống chuyên ngành được sắp xếp trên cùng một giao diện, cán bộ có thể lựa chọn theo từng lĩnh vực để truy cập.

Theo ông Phan Quốc Khánh, nền tảng được Trung tâm xây dựng trên cơ sở kiến thức công nghệ thông tin của cán bộ địa phương, không đòi hỏi chi phí đầu tư lớn, không lưu trữ dữ liệu cá nhân và chủ yếu làm nhiệm vụ điều phối. Việc xây dựng công cụ này trước hết để tháo gỡ những vướng mắc ngay tại cơ sở. Khi hệ thống vận hành ổn định, đơn vị sẽ tiếp tục nghiên cứu thêm một số tính năng, trong đó có hướng dẫn người dân tự khai báo hồ sơ.

Hiện nay, “Thuận An số” vẫn trong quá trình hoàn thiện. Địa phương chưa đặt mục tiêu đưa thật nhiều tính năng vào hệ thống ngay từ đầu, mà ưu tiên những việc thiết thực nhất, đó là giúp người dân tìm nhanh hơn, thao tác ít hơn và có thể tự thực hiện nhiều hơn.