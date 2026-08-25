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ClockThứ Bảy, 05/09/2026 14:21

Bưu cục số đưa dịch vụ công trực tuyến đến gần dân

HNN - Có những thủ tục hành chính tuy đơn giản nhưng với người lớn tuổi, người ít sử dụng công nghệ hay những người đi lại khó khăn vẫn làm họ lúng túng. Từ thực tế đó, mô hình bưu cục số gắn với Điểm hỗ trợ xã hội số được thành phố Huế thí điểm đưa vào hoạt động để hỗ trợ, hướng dẫn, giúp người dân dễ dàng tiếp cận, thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

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 Hướng dẫn triển khai hỗ trợ các dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ số đến người dân và tổ công nghệ số cộng đồng tại Điểm hỗ trợ xã hội số ở Phú Vang.

Giúp người dân tiếp cận dịch vụ công thuận tiện

Mặc dù phong trào “Bình dân học vụ số” lan tỏa sâu rộng, nhưng hiện vẫn còn không ít người dân chưa quen với việc đăng nhập tài khoản, điền biểu mẫu, tải hồ sơ, thanh toán trực tuyến... khi muốn làm một thủ tục hành chính trực tuyến.

Đó là lý do mô hình bưu cục số gắn với Điểm hỗ trợ xã hội số được thành phố Huế đưa vào thí điểm tại 3 điểm: Bưu cục Huế Thành (25 Mai Thúc Loan, phường Phú Xuân), Bưu cục Hải Dương (Bưu điện văn hóa xã Hải Dương, phường Thuận An) và Bưu cục Lăng Cô (525 Lạc Long Quân, xã Chân Mây - Lăng Cô). Thay vì phải tự “xoay xở” với các thao tác trực tuyến, người dân có thể đến điểm gần nơi ở để được nhân viên hướng dẫn tạo tài khoản, nộp hồ sơ, tra cứu tiến độ, thanh toán phí, lệ phí hoặc đăng ký nhận kết quả tại nhà.

Tại Bưu cục số Huế Thành, chị Nguyễn Thanh Ngọc, nhân viên Bưu điện cho biết, người đến nhờ hỗ trợ, làm thủ tục trực tuyến chủ yếu là người lớn tuổi, không rành về công nghệ. Sau khi được nhân viên hỗ trợ đăng nhập, tải giấy tờ, thực hiện thanh toán trực tuyến, người dân chỉ việc chờ nhận trả kết quả tại nhà.

Mô hình bưu cục số còn giúp người dân trang bị kỹ năng cơ bản để sử dụng môi trường số an toàn, nhận biết nguy cơ lừa đảo, bảo vệ thông tin cá nhân và sử dụng các nền tảng số.

Với những trường hợp như người cao tuổi, người khuyết tật, người neo đơn, gia đình chính sách… không có điều kiện đến điểm phục vụ, bưu cục sẽ tiếp nhận yêu cầu và cử nhân viên bưu điện đến hỗ trợ trực tiếp tại nhà.

Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Kim Tùng cho rằng, mục tiêu của mô hình là tạo thêm một “cánh tay nối dài” để đưa dịch vụ công trực tuyến đến gần người dân, nhất là những người còn hạn chế về kỹ năng số. Bưu cục số không thay thế cơ quan hành chính mà đóng vai trò cầu nối, hỗ trợ, hướng dẫn để người dân tiếp cận và sử dụng tốt hơn các dịch vụ công đã được cung cấp trên môi trường số.

Nhân rộng mô hình hỗ trợ xã hội số

Mô hình bưu cục số được triển khai trên nền tảng tận dụng mạng lưới bưu chính công cộng đã có sẵn, với 135 điểm phủ đến cấp xã để hình thành các điểm hỗ trợ xã hội số. Các bưu cục số được bố trí không gian, máy tính, đường truyền Internet, wifi miễn phí và nhân viên hỗ trợ thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh toán điện tử, sử dụng các nền tảng số...

Việc triển khai thí điểm mô hình này tuân thủ đúng các quy định về kiểm soát thủ tục hành chính, giao dịch điện tử, bảo vệ dữ liệu cá nhân và an toàn thông tin mạng. Hình thức hỗ trợ xã hội số này không làm thay đổi thành phần hồ sơ, trình tự, thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính đã được công bố, không phát sinh thêm nghĩa vụ, chi phí đối với tổ chức, cá nhân.

Kết quả sau gần 1 tháng vận hành, tại 3 bưu cục số: Huế Thành, Hải Dương và Lăng Cô đã hỗ trợ tạo tài khoản dịch vụ công, nộp hồ sơ trực tuyến, tra cứu và đăng ký nhận kết quả tại nhà cho hàng chục lượt người dân. Ngoài ra, nhiều người còn được hướng dẫn đăng ký tài khoản định danh điện tử, chữ ký số và sử dụng các dịch vụ số khác.

Mới đây, thêm 2 điểm hỗ trợ xã hội số của xã Phú Vang, gồm: Bưu cục Vinh Thái và Điểm Bưu điện văn hóa xã Vinh Hà được đưa vào hoạt động. Đến nay các điểm này và đã hỗ trợ giải quyết 15 hồ sơ. Tuy số hồ sơ thời gian đầu chưa nhiều, nhưng nhờ có những điểm bưu cục số đã giúp người dân có nhu cầu sử dụng dịch vụ được hỗ trợ đúng lúc, nhanh, thuận tiện.

Qua khảo sát nhanh, những người dân được hỗ trợ tại các bưu cục số đều bày tỏ sự hài lòng với phong cách phục vụ. Đây là cơ sở để các đơn vị tiếp tục hoàn thiện cách thức phục vụ, nhất là đối với những người còn gặp khó khăn khi tiếp cận dịch vụ công trực tuyến.

Theo kế hoạch, sau giai đoạn thí điểm, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Bưu điện thành phố Huế đánh giá hiệu quả mô hình, từ số lượt người được hỗ trợ tại bưu cục, số trường hợp được hỗ trợ tại nhà đến mức độ hài lòng của người dân. Trên cơ sở đó, thành phố sẽ xem xét phương án nhân rộng bưu cục số gắn với Điểm hỗ trợ xã hội số trên phạm vi rộng hơn.

Bài, ảnh: HOÀI THƯƠNG
 Từ khóa:
bưu cục sốdịch vụ công trực tuyếnđến gần dân
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