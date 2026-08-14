Rà soát, cắt giảm để thủ tục gọn hơn

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hóa Châu tiếp nhận, xử lý hồ sơ cho người dân.

Rõ thời hạn, giảm khâu chờ đợi

Qua rà soát từng khâu, nhiều TTHC được đề xuất điều chỉnh theo hướng rõ thời hạn, rút ngắn thời gian xử lý và loại bỏ những yêu cầu không cần thiết.

Đơn cử, thủ tục thẩm định, phê duyệt kế hoạch sử dụng đất cấp xã và điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất cấp xã hiện chưa quy định cụ thể thời hạn giải quyết. Qua rà soát, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề xuất quy định thời hạn giải quyết là 30 ngày làm việc, tạo mốc rõ ràng để kiểm soát tiến độ, tăng trách nhiệm của cơ quan xử lý và giúp các đơn vị liên quan chủ động hơn trong thực hiện. Theo phương án tính toán, chi phí tuân thủ dự kiến giảm từ 82,46 triệu đồng xuống 45,26 triệu đồng/năm, tiết kiệm 37,2 triệu đồng, tương ứng giảm 45,11%.

Cũng trong lĩnh vực đất đai, trình tự bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng được rà soát theo hướng khắc phục việc chưa có thời hạn giải quyết cụ thể. Phương án đề xuất xác định thời gian thực hiện là 50 ngày làm việc. Nếu được áp dụng, người có đất bị thu hồi, cơ quan thực hiện và chủ đầu tư sẽ có mốc để theo dõi tiến độ, hạn chế việc xử lý kéo dài ảnh hưởng đến quyền lợi người dân và tiến độ dự án. Chi phí tuân thủ dự kiến giảm từ 119,66 triệu đồng xuống 70,06 triệu đồng/năm, tương ứng giảm 41,45%.

Trong lĩnh vực tư pháp, việc rà soát cũng hướng đến rút ngắn thời gian xử lý. Chẳng hạn, thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh được đề xuất giảm thời gian giải quyết từ 30 xuống 25 ngày. Qua đó, giảm thời gian chờ và giúp quy trình xử lý gọn hơn.

Nhìn từ những thủ tục cụ thể, hiệu quả mà việc rà soát hướng tới khá rõ. Chỗ chưa có thời hạn thì xác định thời hạn; quy trình có thể rút ngắn thì giảm thời gian; thông tin đã có thì khai thác từ dữ liệu thay vì yêu cầu cung cấp lại. Khi các phương án được thực thi, những thay đổi ở từng khâu sẽ trực tiếp giảm thời gian, chi phí và khối lượng hồ sơ người dân, doanh nghiệp phải chuẩn bị.

Theo yêu cầu vận hành mới

Cùng với rà soát từng thủ tục, thành phố Huế đang đẩy nhanh cắt giảm thời gian và thiết kế lại quy trình giải quyết phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Trong 6 tháng đầu năm 2026, thành phố đã phê duyệt 13 phương án cắt giảm 50% thời gian giải quyết đối với 1.971 TTHC, gồm 1.665 thủ tục cấp thành phố và 306 thủ tục cấp xã. Các quy trình nội bộ, quy trình điện tử cũng được điều chỉnh tương ứng, nhằm đưa việc rút ngắn thời gian vào thực tế tiếp nhận và xử lý hồ sơ.

Cách thức giải quyết thủ tục cũng đang từng bước thay đổi. Thành phố đang từng bước tái cấu trúc quy trình theo hướng khai thác thông tin từ cơ sở dữ liệu. Người dân, doanh nghiệp không phải cung cấp lại những giấy tờ, thông tin cơ quan nhà nước đã có. Qua đó, giảm hồ sơ giấy và hạn chế việc cùng một thông tin phải kê khai nhiều lần.

Việc phân cấp, ủy quyền được thực hiện cùng với rà soát quy trình, nhằm đưa thẩm quyền giải quyết đến cơ quan phù hợp và giảm các tầng nấc trung gian. Điều này càng quan trọng khi chính quyền địa phương 2 cấp vận hành, nhiều nhiệm vụ, thẩm quyền được phân định lại, đòi hỏi quá trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải liền mạch, không để thay đổi về tổ chức bộ máy làm phát sinh bất tiện cho người dân, doanh nghiệp.

Tuy vậy, từ phương án cắt giảm đến sự thuận tiện trong thực tế vẫn còn những khâu cần tiếp tục hoàn thiện, nhất là việc tổ chức thực hiện TTHC sau phân cấp, kết nối giữa các hệ thống và xử lý hồ sơ trên môi trường điện tử.

Đồng chí Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chủ tịch UBND thành phố cho biết, hiện thành phố đang yêu cầu các sở, ngành tổ chức thực hiện thống nhất các TTHC sau phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa; kịp thời tháo gỡ khó khăn phát sinh, không để xảy ra gián đoạn, phiền hà cho người dân, doanh nghiệp

Rà soát, cắt giảm TTHC vì thế không chỉ đơn giản là số thủ tục hay số ngày được rút ngắn, mà quan trọng hơn sau mỗi phương án đơn giản hóa là giảm thời gian chờ, quy trình xử lý gọn hơn và trách nhiệm của cơ quan giải quyết rõ hơn. Đó mới là thước đo để việc cắt giảm đi vào thực chất.