Phường An Cựu ra mắt mô hình “Không gian chờ thân thiện”

Không gian chờ thân thiện tại phường An Cựu.

Với mô hình này, khi đến thực hiện thủ tục hành chính, người dân được hướng dẫn lấy số thứ tự và nhận thẻ báo rung. Trong thời gian chờ đến lượt, người dân có thể ngồi nghỉ ngơi, sử dụng nước uống, cà phê và kẹo miễn phí tại khu vực được bố trí. Khi thẻ phát tín hiệu rung, người dân đến quầy giao dịch theo hướng dẫn và gửi lại thẻ cho cán bộ.

Việc sử dụng thẻ báo rung giúp người dân chủ động hơn trong thời gian chờ, không phải tập trung trước quầy hoặc liên tục chú ý nghe gọi số thứ tự. Cùng với không gian nghỉ ngơi thân thiện, mô hình góp phần tạo sự thoải mái, thuận tiện cho người dân khi đến giao dịch.

Theo Trung tâm Phục vụ hành chính công phường An Cựu, mô hình được triển khai từ nhu cầu thực tế, hướng đến cải thiện điều kiện phục vụ, tạo không gian gần gũi, thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính.

Phát biểu tại buổi ra mắt, ông Trần Viết Trung, Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường An Cựu nhấn mạnh, đây là một trong những giải pháp nhằm thúc đẩy cải cách hành chính, đổi mới văn hóa công vụ và nâng cao mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Ông Trung đề nghị đội ngũ cán bộ, công chức duy trì không gian phục vụ văn minh, sạch đẹp; hướng dẫn tận tình, tiếp nhận ý kiến góp ý và giải quyết hồ sơ đúng quy trình, thời hạn.