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Phường An Cựu tổ chức “Đêm hội trăng rằm” cho gần 500 thiếu nhi

HNN.VN - Tối 25/9, UBND phường An Cựu tổ chức chương trình “Đêm hội trăng rằm năm 2026” dành cho gần 500 thiếu nhi trên địa bàn phường, với nhiều hoạt động vui chơi, văn nghệ, rước đèn và phá cỗ Trung thu.

Trao tặng gần 100 thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh khó khănĐem trung thu đến Pâr ÂyĐiện Kiến Trung lung linh trong đêm rằm Trung thu Tròn đầy mùa trăng biên cương

 Tiết mục biểu diễn của các em thiếu nhi phường An Cựu

Chương trình mở đầu với hoạt động “Rước đèn ánh sao”, có khoảng 200 học sinh Trường THCS Duy Tân và Trường Tiểu học Đặng Văn Ngữ tham gia. Hai đoàn xuất phát từ Phân hiệu Trường THCS Duy Tân (đường số 14, Khu đô thị An Cựu) và Điểm trường Tiểu học Đặng Văn Ngữ (đường Nguyễn Duy Trinh), sau đó cùng di chuyển về trụ sở UBND phường An Cựu.

Điểm nhấn của hoạt động rước đèn là các lồng đèn kích thước lớn mang các biểu tượng ý nghĩa, ngộ nghĩnh do học sinh các trường thiết kế, kết hợp cùng đèn LED, 100 đèn ông sao và đoàn lân, trống hội, tạo nên không khí Trung thu rộn ràng, sắc màu trên đường phố.

Sau màn rước đèn rộn rã, gần 500 thiếu nhi trên địa bàn phường cùng tham gia “Đêm hội trăng rằm” với các tiết mục diễn xiếc của chú hề, trống hội, lân rồng và văn nghệ do học sinh Trường Tiểu học Huyền Trân, Trường Mầm non An Đông, Trường Mầm non An Cựu và CLB Unity Dance Studio biểu diễn.

Bên cạnh các hoạt động vui chơi, các em thiếu nhi còn được phá cỗ Trung thu, cùng đón một mùa trăng trong không khí vui tươi, ấm áp.

Cùng ngày, Công an phường An Cựu phối hợp với Công an xã A Lưới 1 tổ chức hoạt động Trung thu tại Trường Tiểu học Hồng Kim. Dịp này, đoàn trao tặng 10 xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, cùng bánh Trung thu cho các em.

CÁT AN
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Phường An Cựutổ chức“Đêm hội trăng rằm”thiếu nhi
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