Phường An Cựu chuẩn bị chương trình kỷ niệm 238 năm Hoàng đế Quang Trung lên ngôi

Tượng đài Quang Trung tại phường An Cựu.

Theo đó, chương trình sẽ được tổ chức trong hai ngày 1 và 2/1/2027 tại Tượng đài Quang Trung, khu vực núi Bân và một số tuyến đường chính trên địa bàn phường.

Chương trình gồm hai phần lễ và hội. Phần lễ có hoạt động dâng hương và tái hiện Lễ lên ngôi của Hoàng đế Quang Trung. Phần hội mang chủ đề “Hành quân thần tốc theo bước chân Quang Trung”, gồm các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, tái hiện không khí hào hùng của phong trào Tây Sơn.

Chương trình được tổ chức trang trọng, an toàn, tiết kiệm, thiết thực và có sức lan tỏa trong cộng đồng. Nội dung chú trọng giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tinh thần đoàn kết; đồng thời tái hiện các dấu mốc lịch sử hài hòa, sinh động và chính xác.

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung góp ý về nội dung, kịch bản, hình thức tổ chức; công tác tuyên truyền, phục vụ; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn và các điều kiện cần thiết cho chương trình.

Để chuẩn bị cho sự kiện, UBND phường An Cựu đã tổ chức các đoàn khảo sát, học tập kinh nghiệm tại xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai và phường Đống Đa, Thành phố Hà Nội. Qua đó, địa phương tham khảo cách thức tổ chức các chương trình văn hóa, lịch sử, đồng thời xây dựng nội dung phù hợp với điều kiện thực tế.

UBND phường An Cựu sẽ tiếp tục tham vấn các nhà nghiên cứu, nhà sử học nhằm bảo đảm giá trị lịch sử, tính chính xác và phù hợp của chương trình.