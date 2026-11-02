Lan tỏa mô hình “Tiếng trống học bài”

Góc học tập của học sinh sáng đèn mỗi tối, góp phần hình thành thói quen tự giác học tập.

Hình thành thói quen tự học

19 giờ, ánh đèn từ góc học tập trong các ngôi nhà ở xã Vinh Lộc bắt đầu sáng lên. Trong căn nhà của anh Phan Thành Ny, cô học trò Phan Thị Xuân An nhanh chóng ngồi vào bàn học. Bên ngoài, xóm nhỏ dần yên tĩnh, tạo điều kiện để em tập trung học bài. Không riêng Xuân An, việc ngồi vào bàn học đúng giờ đang dần trở thành thói quen của nhiều học sinh ở xã Vinh Lộc.

Để duy trì nếp sinh hoạt này, xã Vinh Lộc đã thực hiện nhiều mô hình “Tiếng trống học bài” để nhắc nhở mọi người. Thông qua ứng dụng Viettel Tammi, đúng 19 giờ mỗi tối từ thứ Hai đến thứ Sáu hằng tuần, bản tin nhắc nhở được gửi đến người dân. Hệ thống đài truyền thanh phát thông báo: “Xin mời các em học sinh hãy vào góc học tập của mình và học bài. Đề nghị các bậc phụ huynh dừng các hoạt động gây tiếng ồn để dành không gian yên tĩnh cho con em tập trung học tập”. Sau hồi trống báo hiệu giờ học bắt đầu, cả khu dân cư cùng tự giác hạn chế những hoạt động gây tiếng ồn, tạo không gian yên tĩnh cho con em vào giờ tự học.

Với gia đình anh Nguyễn Văn Linh, việc tạo không gian học tập cho con cũng kéo theo những thay đổi đáng kể trong sinh hoạt thường ngày. Con gái út của anh đang học THCS. Công việc bán hàng tạp hóa bận rộn, khách đến mua hàng không theo giờ cố định nên trước đây, việc học tập của con chủ yếu dựa vào ý thức tự giác. Từ khi có phong trào, được nhắc nhở qua app Viettel Tammi, gia đình anh Linh cố gắng sắp xếp công việc để đồng hành cùng con trong giờ học buổi tối. “Nhiều hộ dân trong thôn cũng chủ động hạn chế karaoke và các hoạt động gây tiếng ồn. Các cháu có nề nếp học tập hơn, gia đình vui, xóm, thôn cũng vui và cùng cố gắng duy trì thói quen này”, anh Linh phấn khởi.

Ông Đoàn Hoài Trung, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hiền Hải cho biết, mô hình “Tiếng trống học bài” đã góp phần tạo chuyển biến rõ nét trong ý thức tự học của học sinh. Tỷ lệ học sinh chủ động chuẩn bị bài vở trước khi đến trường tăng lên đáng kể.

Đưa phong trào vào nếp sống

Theo ông Trần Văn Phùng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Vinh Lộc, trước đây, phong trào “Tiếng trống học bài” được triển khai tại 4 thôn, gồm Diêm Trường, Diêm Phụng, Phụng Chánh và Phụng Hưng. Ngày 22/9/2026, UBND xã đã ban hành Quyết định số 1564/QĐ-UBND về việc công nhận Quy ước thôn văn hóa, đưa nội dung thực hiện phong trào này vào quy ước, mở rộng phạm vi triển khai mô hình ra toàn xã.

Cùng với thông báo trên loa truyền thanh và ứng dụng Viettel Tammi, xã Vinh Lộc còn phát huy vai trò của đội ngũ trưởng thôn trong tuyên truyền, vận động người dân. Anh Nguyễn Văn Ren, Trưởng thôn Hiền An chia sẻ, ngoài thông báo qua ứng dụng và trao đổi trực tiếp trong các cuộc họp, sinh hoạt cộng đồng, thông tin về mô hình “Tiếng trống học bài” còn được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. “Tôi đã đăng tải clip về ý nghĩa của mô hình này lên mạng xã hội, giúp thông điệp được lan tỏa rộng rãi đến các hộ gia đình, từ đó tạo sự đồng thuận chung của người dân”, anh Ren kể.

Phong trào này còn từng bước tác động đến nếp sinh hoạt thường ngày của các khu dân cư. Những cuộc vui chơi, gặp gỡ được khuyến khích bố trí vào cuối tuần để hạn chế ảnh hưởng đến giờ học của học sinh. Với đám cưới, đám tang, người dân được vận động sử dụng âm thanh ở mức vừa phải, tránh gây tiếng ồn quá lớn trong khu dân cư.