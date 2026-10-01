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ClockThứ Sáu, 02/10/2026 16:39

Phường An Cựu tăng tốc hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm cuối năm

HNN.VN - Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng được Ban Chấp hành Đảng bộ phường An Cựu đặt ra tại Hội nghị lần thứ sáu (mở rộng) diễn ra chiều 2/10, nhằm đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2026.

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 Hội nghị tập trung thảo luận giải pháp hoàn thành các chỉ tiêu năm 2026.

Trong 9 tháng qua, Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân phường An Cựu đã tập trung triển khai các nhiệm vụ, đạt kết quả trên nhiều lĩnh vực. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được quan tâm; phương thức lãnh đạo, chỉ đạo từng bước đổi mới. Hoạt động của chính quyền từng bước đi vào nền nếp, chất lượng phục vụ Nhân dân được chú trọng.

Kinh tế - xã hội tiếp tục có chuyển biến. Công tác quản lý đô thị, đất đai, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường được tập trung chỉ đạo. Cải cách hành chính, chuyển đổi số và giải quyết thủ tục hành chính được đẩy mạnh. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác tiếp công dân, đối thoại và giải quyết phản ánh, kiến nghị của Nhân dân được quan tâm.

Đặc biệt, Đảng ủy xác định xây dựng phường An Cựu không ma túy là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cần tập trung lãnh, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, với mục tiêu phấn đấu xây dựng phường An Cựu không ma túy vào năm 2027. Đây không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng Công an mà là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, từng địa bàn dân cư, tổ dân phố và mỗi gia đình.

Phường An Cựu khánh thành Kiosk toàn trình dịch vụ công tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Bên cạnh kết quả đạt được, hội nghị cũng thẳng thắn nhìn nhận một số nhiệm vụ còn chậm tiến độ. Công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường còn bất cập. Việc nắm bắt tình hình cơ sở, giải quyết một số phản ánh, kiến nghị của Nhân dân có lúc chưa kịp thời; phối hợp giữa một số cơ quan, đơn vị chưa chặt chẽ.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá những chỉ tiêu, nhiệm vụ còn đạt thấp, chậm tiến độ; xác định nguyên nhân, trách nhiệm và đề xuất giải pháp hoàn thành các chỉ tiêu năm 2026, nhất là về phát triển kinh tế - xã hội, thu ngân sách, giải ngân đầu tư công, cải cách hành chính, chuyển đổi số, quản lý đô thị, đất đai, trật tự xây dựng và vệ sinh môi trường. Bên cạnh đó, phường tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, kiểm tra, giám sát, dân vận; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và trách nhiệm phục vụ Nhân dân.

MINH HIỀN
 Từ khóa:
Phường An Cựutăng tốchoàn thànhnhiệm vụtrọng tâmcuối năm
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