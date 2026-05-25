Bộ Y tế yêu cầu kiểm soát chặt thuốc có chứa hoạt chất fentanyl

Theo Bộ Y tế, thời gian gần đây tình hình tội phạm ma túy liên quan đến fentanyl diễn biến phức tạp. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an đã nhiều lần có văn bản trao đổi về tình hình diễn biến phức tạp của tội phạm ma túy liên quan đến fentanyl.

Tại khu vực châu Á và Đông Nam Á cũng đã phát hiện tội phạm sử dụng fentanyl và các dẫn chất để pha trộn vào ma túy và một số sản phẩm nhằm tăng cảm giác "phê" cho người sử dụng, đe dọa đến tính mạng người sử dụng.

Tại Việt Nam, trước đó lực lượng chức năng đã triệt phá một vụ án liên quan fentanyl tại Hà Nội, thu giữ 6 ống thuốc fentanyl loại 50mcg/10ml.

Trước tình hình trên, Bộ Y tế đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm quy định pháp luật về phòng chống ma túy trong lĩnh vực dược, đặc biệt với các thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất và thuốc chứa fentanyl.

Các địa phương được yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh, sử dụng các nhóm thuốc phải kiểm soát đặc biệt, tuyệt đối không để thất thoát hoặc sử dụng sai mục đích.

Bộ Y tế cũng đề nghị sở y tế các địa phương, Cục Y tế, Bộ Công an và Cục Quân y, Bộ Quốc phòng chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh nâng cao trách nhiệm trong quản lý, kê đơn, cấp phát thuốc chứa fentanyl.

Bộ Y tế yêu cầu bắt buộc thu hồi 100% vỏ ống thuốc fentanyl sau sử dụng, đồng thời thực hiện nghiêm quy trình tiêu hủy thuốc và vỏ ống để ngăn nguy cơ thất thoát.

Các đơn vị cũng phải rà soát, thống kê những cơ sở có sử dụng, kinh doanh thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, tiền chất; tập trung kiểm tra các đơn vị sử dụng số lượng lớn, đặc biệt là thuốc chứa fentanyl.

Đối với các bệnh viện và cơ sở y tế trực thuộc Bộ Y tế, bộ yêu cầu chủ động rà soát toàn bộ quy trình quản lý thuốc chứa fentanyl, kiểm soát chặt ở từng khâu nhằm không để xảy ra thất thoát.

Trong trường hợp phát hiện mất, thất thoát thuốc, cơ sở phải báo cáo ngay cho chính quyền địa phương, cơ quan chuyên môn y tế và cơ quan chức năng để kịp thời xử lý.

Bộ Y tế cũng đề nghị các cơ sở kinh doanh dược nghiêm túc thực hiện quy định hiện hành về quản lý thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc.

Đồng thời rà soát hoạt động kinh doanh của cơ sở, đặc biệt là kinh doanh thuốc có chứa fentanyl; nghiêm cấm mua bán thuốc sai đối tượng để dẫn tới việc sử dụng thuốc vào mục đích bất hợp pháp.

