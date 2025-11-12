  • Huế ngày nay Online
220 học viên tham gia tập huấn công tác cải cách hành chính

HNN.VN - Chiều 14/11, Sở Nội vụ tổ chức tập huấn công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2025 với sự tham gia của gần 220 người là đại diện lãnh đạo và công chức phụ trách CCHC của 40 xã, phường trên địa bàn thành phố.

Giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Thủy Xuân 

Tại chương trình, các học viên được giới thiệu các chuyên đề trọng tâm phục vụ yêu cầu đổi mới hoạt động quản lý Nhà nước trong giai đoạn chuyển đổi số. Nội dung tập huấn tập trung vào các nền tảng số đang được áp dụng rộng rãi như nền tảng làm việc số, hệ thống giám sát trực tuyến, ứng dụng công nghệ số trong quản lý và điều hành, cùng các giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhằm hỗ trợ, tối ưu hóa quy trình công việc.

Bên cạnh đó, chương trình cũng cung cấp thông tin về nhiệm vụ CCHC của thành phố trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1/7/2025. Việc điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ và khối lượng công việc gia tăng tại cấp xã đòi hỏi đội ngũ công chức phải nắm chắc quy định, chủ động tiếp cận công nghệ, nâng cao kỹ năng xử lý hồ sơ, cải thiện chất lượng phục vụ Nhân dân và doanh nghiệp.

Theo ban tổ chức, CCHC là giải pháp then chốt trong nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước. Thực tế cho thấy, chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, mức độ ứng dụng công nghệ thông tin, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến ở một số đơn vị vẫn còn hạn chế; công tác “một cửa” có nơi chưa đáp ứng yêu cầu. Vì vậy, việc tập huấn nhằm giúp đội ngũ công chức được cập nhật kiến thức, tháo gỡ khó khăn, chia sẻ kinh nghiệm triển khai và đề xuất các giải pháp phù hợp với thực tế từng địa phương.

HẢI THUẬN
