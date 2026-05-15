FAO nhấn mạnh những yếu tố sống còn của an ninh lương thực

Quầy bán các loại rau củ quả tại một trung tâm thương mại tại thành phố Guadalajara, bang Jalisco, Mexico. (Ảnh: Phi Hùng/TTXVN)

Phát biểu tại sự kiện “Cùng hành động vì một hoạt động dinh dưỡng thống nhất” thuộc Tuần lễ Dinh dưỡng Rome 2026, Tổng giám đốc FAO nhấn mạnh lượng calo chưa đủ để nói lên tính sẵn có, mà vấn đề nằm ở chất lượng nông sản. Ông đã đưa ra lộ trình "Bốn cấp độ thực phẩm", từ lương thực cơ bản chống đói, thực phẩm giàu dinh dưỡng (cung cấp vitamin, khoáng chất), chế độ ăn lành mạnh (giảm rủi ro bệnh tật), đến thực phẩm chức năng (sản phẩm lên men, cây trồng tăng cường vi chất). Theo lộ trình này, FAO hiện phối hợp với các quốc gia nhằm tái định hình hệ thống nông sản theo hướng đa dạng hóa sản xuất và bảo vệ đa dạng sinh học.

Về khả năng tiếp cận, Tổng Giám đốc FAO kêu gọi các nước triển khai những biện pháp can thiệp có mục tiêu, như chương trình bữa ăn học đường hay hỗ trợ nông dân nhỏ lẻ để bảo vệ các nhóm cộng đồng dễ bị tổn thương, gồm hộ gia đình do phụ nữ làm chủ và người bản địa. Về rào cản tài chính, ông cảnh báo chế độ ăn lành mạnh hiện đắt quá mức, với chi phí vượt qua thu nhập trung bình ở nhiều nước nghèo, khiến 2,6 tỷ người trên thế giới không thể tiếp cận. Vấn đề này đòi hỏi các chính phủ cần có chính sách bảo trợ xã hội và trợ giá rau củ quả và protein thay vì chỉ tập trung vào sản xuất.

Để hiện thực hóa lộ trình, FAO nhấn mạnh thông điệp "cùng hành động". Theo Tổng giám đốc FAO, không một cơ quan hay bộ ngành đơn lẻ nào có thể tự giải quyết bài toán chi trả và tiếp cận thực phẩm nếu thiếu sự phối hợp liên cấu trúc và xuyên chính phủ.

Dự kiến đến cuối năm nay, FAO sẽ công bố Báo cáo cấp cao đầu tiên về Tình trạng chế độ ăn uống lành mạnh nhằm hỗ trợ các nước ứng phó tình trạng suy dinh dưỡng.

