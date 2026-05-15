  • Huế ngày nay Online
Thế giới

FAO nhấn mạnh những yếu tố sống còn của an ninh lương thực

ClockThứ Sáu, 29/05/2026 09:33
Theo phóng viên TTXVN tại Rome, nhân Ngày Dinh dưỡng thế giới 28/5, Tổng Giám đốc Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO), ông Khuất Đông Ngọc (Qu Dongyu) khẳng định an ninh lương thực không chỉ là vấn đề sản xuất thuần túy, mà là tổng hòa giữa tính sẵn có, khả năng tiếp cận, khả năng chi trả và chất lượng thực phẩm.

Cảnh báo tình trạng thiếu nước ngọt toàn cầuNông nghiệp toàn cầu thiệt hại khoảng 3.260 tỷ USD do thiên taiFAO kêu gọi các quốc gia hành động chống dịch lở mồm long móng

Quầy bán các loại rau củ quả tại một trung tâm thương mại tại thành phố Guadalajara, bang Jalisco, Mexico. (Ảnh: Phi Hùng/TTXVN) 

Phát biểu tại sự kiện “Cùng hành động vì một hoạt động dinh dưỡng thống nhất” thuộc Tuần lễ Dinh dưỡng Rome 2026, Tổng giám đốc FAO nhấn mạnh lượng calo chưa đủ để nói lên tính sẵn có, mà vấn đề nằm ở chất lượng nông sản. Ông đã đưa ra lộ trình "Bốn cấp độ thực phẩm", từ lương thực cơ bản chống đói, thực phẩm giàu dinh dưỡng (cung cấp vitamin, khoáng chất), chế độ ăn lành mạnh (giảm rủi ro bệnh tật), đến thực phẩm chức năng (sản phẩm lên men, cây trồng tăng cường vi chất). Theo lộ trình này, FAO hiện phối hợp với các quốc gia nhằm tái định hình hệ thống nông sản theo hướng đa dạng hóa sản xuất và bảo vệ đa dạng sinh học.

Về khả năng tiếp cận, Tổng Giám đốc FAO kêu gọi các nước triển khai những biện pháp can thiệp có mục tiêu, như chương trình bữa ăn học đường hay hỗ trợ nông dân nhỏ lẻ để bảo vệ các nhóm cộng đồng dễ bị tổn thương, gồm hộ gia đình do phụ nữ làm chủ và người bản địa. Về rào cản tài chính, ông cảnh báo chế độ ăn lành mạnh hiện đắt quá mức, với chi phí vượt qua thu nhập trung bình ở nhiều nước nghèo, khiến 2,6 tỷ người trên thế giới không thể tiếp cận. Vấn đề này đòi hỏi các chính phủ cần có chính sách bảo trợ xã hội và trợ giá rau củ quả và protein thay vì chỉ tập trung vào sản xuất.

Để hiện thực hóa lộ trình, FAO nhấn mạnh thông điệp "cùng hành động". Theo Tổng giám đốc FAO, không một cơ quan hay bộ ngành đơn lẻ nào có thể tự giải quyết bài toán chi trả và tiếp cận thực phẩm nếu thiếu sự phối hợp liên cấu trúc và xuyên chính phủ.

Dự kiến đến cuối năm nay, FAO sẽ công bố Báo cáo cấp cao đầu tiên về Tình trạng chế độ ăn uống lành mạnh nhằm hỗ trợ các nước ứng phó tình trạng suy dinh dưỡng.

https://nhandan.vn/fao-nhan-manh-nhung-yeu-to-song-con-cua-an-ninh-luong-thuc-post965540.html

Theo nhandan.vn
 Từ khóa: FAOnhấn mạnhnhững yếu tốsống cònan ninhlương thực
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Những bước chân xung kích

Tuổi trẻ bộ đội biên phòng (BĐBP) thành phố Huế luôn nêu cao tinh thần xung kích, nòng cốt trong mọi hoạt động, đóng góp quan trọng trong thực hiện, hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, đồng hành, giúp đỡ người dân biên giới trong cuộc sống.

Những bước chân xung kích
Tuyên truyền, đối thoại và định hướng cho thanh thiếu niên

Ngày 28/4, Ban Chỉ đạo 138 phường Thuận Hóa tổ chức hội nghị tuyên truyền, đối thoại và định hướng cho thanh thiếu niên trên địa bàn. Hoạt động nhằm tăng cường công tác giáo dục, quản lý, đồng thời tạo diễn đàn để lắng nghe, chia sẻ và định hướng phát triển toàn diện cho thế hệ trẻ.

Tuyên truyền, đối thoại và định hướng cho thanh thiếu niên
Hy vọng khôi phục hòa bình và an ninh ở Dải Gaza

Khả năng đạt thỏa thuận giải giáp phong trào Hồi giáo Hamas và các nhóm vũ trang ở Dải Gaza đã thắp lên hy vọng cho việc chấm dứt xung đột giữa Israel và Hamas, tiến tới khôi phục hòa bình ở dải đất hẹp bên bờ Địa Trung Hải.

Hy vọng khôi phục hòa bình và an ninh ở Dải Gaza
Hội nghị Hợp tác An ninh Việt Nam-Lào lần thứ XVI

Ngày 10/4, tại thủ đô Viêng Chăn (Lào) diễn ra Hội nghị Hợp tác An ninh Việt Nam-Lào lần thứ XVI. Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV, Thứ trưởng Công an dẫn đầu đoàn đại biểu Bộ Công an Việt Nam tham dự hội nghị.

Hội nghị Hợp tác An ninh Việt Nam-Lào lần thứ XVI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Hoàng Đăng Khoa

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top