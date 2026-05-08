Vật Huế giành 2 huy chương ở Giải vô địch bãi biển thế giới

Kim Oanh (áo trắng), Mỹ Hạnh (áo đen) đóng góp 2 Huy chương Đồng cho vật Việt Nam. Ảnh: Đinh Kiên

Giải vô địch vật bãi biển thế giới 2026 là 1 chặng thuộc hệ thống Beach Wrestling World Series - giải đấu cao nhất của United World Wrestling dành cho bộ môn vật bãi biển. Đây là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai, tổ chức giải đấu này.

Giải đấu quy tụ gần 100 VĐV xuất sắc đến từ 13 quốc gia, vùng lãnh thổ, tham gia tranh tài ở các hạng cân từ 70kg - trên 90kg (nam) và 50kg - trên 70kg (nữ).

Do có nhiều cường quốc vật bãi biển trên thế giới tham dự, như: Mỹ, Nga, Pháp, Hy Lạp… nên trước ngày khởi tranh, đoàn Việt Nam chỉ đặt mục tiêu cọ xát, cố gắng đạt thành tích tốt nhất có thể.

Dẫu vậy, với phong độ xuất sắc, các đô vật Việt Nam đã giành 2 HCV, 1 HCB, 4 HCĐ, trong đó, 2 VĐV Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Đoàn Thị Kim Oanh đến từ tuyển vật Huế đóng góp 2 HCĐ lần lượt ở các hạng cân 60kg và 50kg.

“Tuy lần đầu tiên tham dự một giải đấu tầm cỡ thế giới, nhưng điều đáng mừng là các VĐV của Huế thi đấu rất tự tin, không hề “khớp” khi đối đầu với những VĐV đẳng cấp tại giải”, HLV tuyển vật Huế Đinh Văn Kiên chia sẻ.

Trước đó, Mỹ Hạnh và Kim Oanh cũng đã lần lượt giành 1 HCB, 1 HCĐ môn vật bãi biển trong khuôn khổ Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026, diễn ra từ 21 - 30/4 tại Tam Á - Trung Quốc. Đây cũng là lần đầu tiên 2 nữ VĐV tham dự giải đấu này.