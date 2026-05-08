Vật Huế giành 2 huy chương ở Giải vô địch bãi biển thế giới

ClockChủ Nhật, 10/05/2026 18:19
HNN.VN - Tại Giải vô địch vật bãi biển thế giới 2026 diễn ra từ 9 - 10/5 tại Mỹ Khê - Đà Nẵng, 2 VĐV đến từ tuyển vật Huế đã đóng góp vào thành công chung của vật Việt Nam 2 tấm HCĐ.

 Kim Oanh (áo trắng), Mỹ Hạnh (áo đen) đóng góp 2 Huy chương Đồng cho vật Việt Nam. Ảnh: Đinh Kiên

Giải vô địch vật bãi biển thế giới 2026 là 1 chặng thuộc hệ thống Beach Wrestling World Series - giải đấu cao nhất của United World Wrestling dành cho bộ môn vật bãi biển. Đây là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai, tổ chức giải đấu này.

Giải đấu quy tụ gần 100 VĐV xuất sắc đến từ 13 quốc gia, vùng lãnh thổ, tham gia tranh tài ở các hạng cân từ 70kg -  trên 90kg (nam) và 50kg - trên 70kg (nữ).

Do có nhiều cường quốc vật bãi biển trên thế giới tham dự, như: Mỹ, Nga, Pháp, Hy Lạp… nên trước ngày khởi tranh, đoàn Việt Nam chỉ đặt mục tiêu cọ xát, cố gắng đạt thành tích tốt nhất có thể.

Dẫu vậy, với phong độ xuất sắc, các đô vật Việt Nam đã giành 2 HCV, 1 HCB, 4 HCĐ, trong đó, 2 VĐV Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Đoàn Thị Kim Oanh đến từ tuyển vật Huế đóng góp 2 HCĐ lần lượt ở các hạng cân 60kg và 50kg.

“Tuy lần đầu tiên tham dự một giải đấu tầm cỡ thế giới, nhưng điều đáng mừng là các VĐV của Huế thi đấu rất tự tin, không hề “khớp” khi đối đầu với những VĐV đẳng cấp tại giải”, HLV tuyển vật Huế Đinh Văn Kiên chia sẻ.

Trước đó, Mỹ Hạnh và Kim Oanh cũng đã lần lượt giành 1 HCB, 1 HCĐ môn vật bãi biển trong khuôn khổ Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026, diễn ra từ 21 - 30/4 tại Tam Á - Trung Quốc. Đây cũng là lần đầu tiên 2 nữ VĐV tham dự giải đấu này.

HÀN ĐĂNG
 Từ khóa: vật Huếvô địch vật bãi biển thế giớimỹ hạnhkim oanh
Giải vô địch các câu lạc bộ (CLB) vật tự do, vật cổ điển Quốc gia năm 2026 vừa khép lại vào trưa 8/5 tại TP. Huế. Tại giải, đơn vị chủ nhà đã có pha bứt phá ấn tượng trên bảng tổng sắp nội dung vật tự do.

Chiều 26/3, tại Trung tâm hội nghị FLC Quy Nhơn (phường Quy Nhơn Đông), Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực miền Trung - Tây Nguyên (VTV8) và UBND tỉnh Gia Lai phối hợp tổ chức hội thảo “Kết nối, quảng bá văn hóa, di sản, lịch sử và du lịch”. Hội thảo mở đầu chuỗi sự kiện nhân Năm du lịch quốc gia – Gia Lai 2026.

