Doanh nghiệp hỗ trợ kinh phí và tiếp tục thực hiện dự án trồng cây dược liệu ở A Lưới

Một trong những cây gấc còn sót lại trong vườn của ông Nguyễn Hải Teo

Hỗ trợ 50% kinh phí

Ngày 2/10, tại xã A Lưới 2, Công ty La San đã có buổi làm việc với các bên liên quan để giải quyết các nội dung liên quan đến việc liên kết sản xuất trồng cây dược liệu (cây gấc) của hộ dân Nguyễn Hải Teo. Buổi làm việc có ông Nguyễn Hải Đăng, Giám đốc Công ty La San; ông Nguyễn Đức Phú, Phó Trưởng ban điều hành DA cây được liệu A Lưới cùng đại diện Sở Nội vụ và các hộ dân trồng cây dược liệu trên địa bàn.

Theo biên bản nội dung cuộc họp, ông Nguyễn Hải Teo cam kết nếu DA cây dược liệu tiếp tục triển khai (đến hạn cuối 31/12/2025) thì gia đình ông vẫn tham gia liên kết sản xuất trồng cây dược liệu. Đồng thời, ông Nguyễn Hải Teo cũng đề nghị Công ty La San hỗ trợ kinh phí trong thời gian đã triển khai trồng cây gấc, cụ thể là tính lợi nhuận “quy đổi” trồng cây chuối trên diện tích 3ha/1 vụ là 360 triệu đồng. Ông Nguyễn Hải Teo đưa ra số kinh phí cần công ty hỗ trợ là 50% trên tổng số 360 triệu đồng, tương đương 180 triệu đồng.

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Hải Đăng, Giám đốc Công ty La San khẳng định, thống nhất mức hỗ trợ theo đề nghị của ông Nguyễn Hai Teo. Trong đó, sẽ tham khảo định mức kinh tế kỹ thuật, lợi nhuận của 1ha chuối/1 vụ tại các hộ trồng chuối tại ở A Lưới (cụ thể là xã A Lưới 2, trước đây là xã Quảng Nhâm trước khi sáp nhập) để tính toán kinh phí cụ thể. Ngoài ra, sẽ xem xét để hộ ông Nguyễn Hải Teo tiếp tục tham gia khi DA trồng cây dược liệu A Lưới triển khai trong thời gian tới.

Trước đó, thực hiện DA “Đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý (cây gấc)” tại huyện A Lưới (cũ) thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia (CTMTQG) phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2025 (Chương trình 1719), thông qua HTX Dịch vụ Nông nghiệp Quảng Nhâm, nhiều hộ dân trên địa bàn xã Quảng Nhâm (nay là xã A Lưới 2) đã hợp tác liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cây dược liệu quý với Công ty La San. Nếu mô hình triển khai hiệu quả, dự kiến sẽ nhân rộng phát triển cây dược liệu đến các xã A Roàng (nay là xã A Lưới 4), Hồng Bắc (nay là xã A Lưới 2) với quy mô hàng chục ha.

Người dân xã A Lưới 2 làm đất, chờ Công ty La San cung ứng nguồn giống, vật tư trồng cây gấc

Tiếp tục thực hiện dự án trong thời gian tới

Từ năm 2023 đến nay, nhiều hộ dân đã trồng hoặc san ủi đất đồi, đất vườn nhà, đào hố để trồng cây gấc, thế nhưng, hiện các hộ dân vẫn chưa được Công ty La San hỗ trợ nguồn giống, vật tư như đã cam kết với HTX, dẫn đến đất đai bỏ hoang, người tham gia mô hình gặp khó khăn. Chị Hồ Thị Lê (thôn Pất Đuh, xã A Lưới 2), một người dân tham gia mô hình liên kết trồng cây được liệu cho biết: “Được sự vận động của cán bộ HTX, từ năm 2024, gia đình tôi đã bỏ trồng cây ổi, chuyển đổi sang trồng cây gấc và tự bỏ kinh phí khoảng 20 triệu đồng thuê máy san ủi đất vườn nhà, đất đồi, rồi đào hố chờ xuống giống với diện tích 1,5ha. Thế nhưng, làm đất xong từ đó đến nay không thấy công ty hỗ trợ nguồn giống cùng các vật tư, phân bón để trồng cây gấc. Hiện gia đình tôi cũng như nhiều hộ dân trên địa bàn xã A Lưới 2 cũng đang chờ công ty hỗ trợ kinh phí”.

Ông Nguyễn Hải Teo, Giám đốc HTX Dịch vụ Nông nghiệp Quảng Nhâm khẳng định, tháng 6 năm 2023 giữa Công ty La San và HTX có ký bản hợp đồng liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm phục vụ DA “Đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý (cây gấc)” tại huyện A Lưới (cũ) thuộc Chương trình 1719. Theo bản hợp đồng này, Công ty La San cam kết sẽ cung ứng đủ và đúng các vật tư phục vụ cho việc trồng cây dược liệu quý. Thường xuyên theo dõi kỹ thuật và thu mua lại sản phẩm cây dược liệu của HTX. Trên cơ sở bản họp đồng này, được sự giới thiệu của UBND xã Quảng Nhâm cũ (nay là xã A Lưới 2), các cán bộ HTX đã tích cực tuyên truyền, vận động người dân trên địa bàn triển khai trồng cây dược liệu (cây gấc).

Theo ông Nguyễn Hải Teo, chương trình MTQG trồng cây dược liệu quý giai đoạn I, ưu tiên triển khai ở 2 xã A Lưới 2 và A Lưới 4. Từ khi triển khai liên kết trồng và tiêu thụ sản phẩm, bà con trên địa bàn xã A Lưới 2 đã tích cực hưởng ứng chuẩn bị hơn 20 ha đất, trong đó có 10 ha đã san ủi, đào hố, chuẩn bị xuống giống nhưng chưa thấy công ty đưa vật tư, nguồn giống về để triển khai trồng.

Công ty La San sẽ hỗ trợ kinh phí để người dân trồng cây dược liệu trong thời gian tới

Ông Nguyễn Hải Teo là một trong những hộ tiên phong tham gia liên kết với Công ty La San để trồng cây dược liệu quý này với diện tích 3ha. Theo đó, từ tháng 8/2024, ông Teo được sự hỗ trợ nguồn giống của công ty đã chuyển đổi từ trồng cây chuối, keo tràm sang trồng cây gấc, tổ chức xuống giống dưới sự chứng kiến lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện A Lưới (cũ), đại diện địa phương và các hộ dân đăng ký trồng cây dược liệu.

Sau quá trình trồng khoảng 3 tháng, cây phát triển nhanh cao tới 2m với tỷ lệ sống lên đến 99%. Tuy nhiên, đến thời điểm cây phát triển cao lớn cần có trụ và dây để làm giàn thì công ty không cung ứng các vật tư này theo như cam kết ban đầu. Dù đã đến mùa vụ cho quả nhưng do không có các vật tư dẫn đến cây èo uột và bị chết hàng loạt. Đến nay, gần như 3 ha cây dược liệu của ông Nguyễn Hải Teo đã bị thiệt hại hoàn toàn.

Như báo Huế ngày nay đã thông tin, nhiều hộ dân tham gia trồng cây dược liệu quý (cây gấc) ở A Lưới theo mô hình liên kết hiện đang “tiến thoái lưỡng nan” khi chưa được Công ty La San hỗ trợ như cam kết, khiến đất đai phải bỏ hoang, không thể xuống giống. Sau nhiều đề xuất, kiến nghị của người dân, Công ty La San đã đồng ý hỗ trợ kinh phí thiệt hại trong thời gian ông Nguyễn Hải Teo tham gia trồng cây gấc ở A Lưới và tiếp tục thực hiện DA trong thời gian tới.