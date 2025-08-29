  • Huế ngày nay Online
Trao 140 suất quà cho người dân, học sinh có hoàn cảnh khó khăn

HNN.VN - Ngày 5/9, UBND xã Phú Lộc phối hợp Nhóm thiện nguyện Thân Hữu quán cơm xã hội và Codes Việt Nam tổ chức chương trình trao quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn và học sinh nghèo trên địa bàn.

 Trao tặng quà cho các hộ dân

Dịp này, 100 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn và 40 học sinh nghèo đã được trao tặng quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng. Chương trình trao quà thể hiện tinh thần nhân ái, trách nhiệm cộng đồng, đồng thời khẳng định sự gắn kết giữa chính quyền địa phương và các tổ chức thiện nguyện trong công tác an sinh xã hội.

Phát biểu tại buổi trao quà, bà Cái Thị Cẩm Hương, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Lộc gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Nhóm thiện nguyện Thân Hữu quán cơm xã hội và Codes Việt Nam đã quan tâm, đồng hành hỗ trợ bà con. Mong rằng sự giúp đỡ ý nghĩa này sẽ góp phần động viên các hộ dân và học sinh vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống và học tập.

H. PHÚC
