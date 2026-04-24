Theo đó, Thủ tướng Chính phủ bàn giao nguyên trạng 08 Làng trẻ em SOS cơ sở thuộc các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hưng Yên, Phú Thọ, Nghệ An, Quảng Trị, Huế, Khánh Hoà, Gia Lai, bao gồm 06 Trường mầm non, mẫu giáo thuộc Làng trẻ em SOS cơ sở (Danh sách) và các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống Làng trẻ em SOS Việt Nam thuộc các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Phú Thọ, Hải Phòng, Thanh Hoá, Nghệ An, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai, Vĩnh Long, Cà Mau, Thành phố Hồ Chí Minh (Danh sách) về địa phương quản lý toàn diện.

Phạm vi bàn giao gồm: Cơ sở vật chất, tài chính, tài sản, nghĩa vụ tài chính, trang thiết bị, trẻ em, thanh niên, học sinh, học viên, bà mẹ, bà dì, cán bộ, nhân viên, giáo viên, người lao động hiện có của 08 Làng trẻ em SOS cơ sở, bao gồm 06 Trường mầm non, mẫu giáo thuộc Làng trẻ em SOS cơ sở và các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống Làng trẻ em SOS Việt Nam tại thời điểm bàn giao.

Thời gian thực hiện: hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 2026.

Sắp xếp, tổ chức lại hệ thống Làng trẻ em SOS Việt Nam theo đúng quy định

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ Y tế có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương liên quan tổ chức thực hiện phương án sắp xếp, tổ chức lại hệ thống Làng trẻ em SOS Việt Nam được phê duyệt tại Quyết định này theo đúng quy định của pháp luật.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố có 08 Làng trẻ em SOS cơ sở quy định ở trên tổ chức tiếp nhận nguyên trạng 08 Làng trẻ em SOS cơ sở, bao gồm 06 Trường mầm non, mẫu giáo thuộc Làng trẻ em SOS cơ sở về địa phương quản lý toàn diện; sắp xếp, tổ chức lại mô hình tổ chức các Làng trẻ em SOS cơ sở và các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống Làng trẻ em SOS cơ sở theo quy định của pháp luật hiện hành.

Thực hiện chính sách trợ giúp đối với trẻ em, thanh niên, bà mẹ, bà dì, cán bộ, nhân viên, giáo viên, người lao động đang sống, làm việc tại các Làng trẻ em SOS cơ sở theo thẩm quyền, đúng quy định pháp luật và phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố có các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống Làng trẻ em SOS Việt Nam có trách nhiệm tổ chức tiếp nhận nguyên trạng các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống Làng trẻ em SOS Việt Nam về địa phương quản lý toàn diện; sắp xếp, tổ chức lại mô hình tổ chức các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống Làng trẻ em SOS Việt Nam theo quy định của pháp luật hiện hành.

Các bộ, cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trong việc tổ chức triển khai thực hiện phương án sắp xếp, tổ chức lại hệ thống Làng trẻ em SOS Việt Nam được phê duyệt ở trên; chủ động hướng dẫn, giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền đối với những vấn đề vượt thẩm quyền.

Bộ Y tế (Văn phòng Làng trẻ em SOS Việt Nam) sử dụng kinh phí từ nguồn huy động quyên góp trong nước kết dư và trích lập dự phòng của hệ thống Làng trẻ em SOS Việt Nam để hỗ trợ cho 08 Làng trẻ em SOS cơ sở duy trì hoạt động vận hành trong năm 2026 khi thực hiện phương án sắp xếp, tổ chức lại hệ thống Làng trẻ em SOS Việt Nam được phê duyệt tại Quyết định này.

* Làng trẻ em SOS Việt Nam là một phần của Làng trẻ em SOS Quốc tế - một tổ chức phi lợi nhuận hoạt động tại 136 quốc gia và vùng lãnh thổ về phát triển trẻ em.

Làng trẻ em SOS Việt Nam được thành lập năm 1987, dựa trên nguyên tắc hoạt động gồm có gia đình, anh chị em, cộng đồng,

Theo mô hình gia đình thay thế, các cháu được sống trong cùng một gia đình, có một bà mẹ chăm sóc trực tiếp. Từ năm 1987 đến nay, đã có hàng nghìn trẻ mồ côi, bị bỏ rơi và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được chăm sóc, nuôi dưỡng tại các Làng trẻ em SOS Việt Nam.