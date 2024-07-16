“Kẻ trộm cà chua” dễ thương

Tiểu thuyết “Kẻ trộm cà chua” do dịch giả Nguyễn Thị Tươi chuyển ngữ

Câu chuyện trong “Kẻ trộm cà chua” xoay quanh cuộc sống của Tom, cậu nhóc 11 tuổi thông minh và tốt bụng nhưng không may chịu nhiều thiệt thòi trong cuộc sống. Mẹ cậu sinh cậu khi chỉ mới mười ba tuổi chín tháng. Bố cậu đi tù vì bị bạn bè xấu lôi kéo, mà thậm chí anh ta còn chẳng biết đến sự tồn tại của Tom trên đời.

Hai mẹ con sống với nhau trong một căn nhà tạm xiêu vẹo. Căn nhà không có nổi một phòng ngủ thực thụ, không có nhà vệ sinh, không điện thoại, và cánh cửa thì mỏng đến nỗi chỉ cần hích vai một cái là “rắc”. Ấy vậy mà Joss, mẹ của Tom, thường xuyên bỏ cậu lại một mình trong căn nhà đó để đi chơi khuya và uống rượu với bạn bè. Joss không giống với hình ảnh người mẹ mà ta vẫn thường thấy. Cô 25 tuổi, không có việc làm ổn định. Cô ghét bị Tom gọi mình là “mẹ” và hay nổi đóa lên với cậu bé. Cô có thể đi chơi nhiều ngày mà chẳng buồn đoái hoài đến con, mặc cậu ăn gì thì ăn, ngủ sao thì ngủ.

Số tiền ít ỏi mà Joss kiếm được khiến hai mẹ con họ phải sống thắt lưng buộc bụng. Do vậy, Tom thường lẻn vào khu vườn của các nhà hàng xóm kiếm cái gì đó bỏ bụng. Cậu chỉ lấy vừa đủ những thứ mình cần, khi thì vài củ khoai tây, vài củ cà rốt, củ hành, tỏi tây hoặc cà chua. Có lẽ không tên trộm nào giống như Tom. Cậu bé luôn cẩn thận trồng lại gốc khoai tây vừa bị nhổ lên và áy náy trước cả ánh mắt của một chú mèo. Đúng như những người hàng xóm tốt bụng của cậu đã nhận xét, Tom là một tên trộm dễ thương!

Bất chấp sự thiếu thốn cả về vật chất lẫn tinh thần, Tom vẫn giữ cho mình trái tim nhân hậu. Cậu cứu sống bà lão hàng xóm, ân cần chăm sóc chó mèo và cả căn nhà của bà trong thời gian bà nằm viện. Cậu dũng cảm bảo vệ mẹ, kiên nhẫn dạy mẹ học và phụ giúp cô kiếm tiền. Khi nghe chuyện của người lạ, Tom không hề chỉ trích mà ngược lại còn tìm thấy điểm tốt ở đối phương và yêu mến họ. Chính lòng tốt của Tom là sợi dây kết nối những người xung quanh lại với nhau, làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn.

Tác giả đã xây dựng những nhân vật rất gần gũi và chân thật. Họ có cả điểm tốt lẫn chưa tốt, nhưng hiện tại họ đều đang cố gắng hoàn thiện bản thân. Joss chăm chỉ học bài vì cô muốn trở thành y tá, muốn được mọi người yêu mến cô vì chính cô chứ không phải vì kích thước vòng một. Samy, bố của Tom, đã tìm được một công việc sau khi ra tù. Có lẽ anh sẽ lại làm thơ vì anh rất muốn trở thành thi sĩ. Tác phẩm như muốn nhắn nhủ thông điệp rằng, trong đời ai cũng có thể mắc sai lầm, quan trọng là phải biết đứng lên từ vấp ngã, và rồi hạnh phúc sẽ lại mỉm cười.

Cuốn sách được viết bằng văn phong trong trẻo, với những câu văn ngắn và rất nhiều đoạn hội thoại. Hầu hết bí mật của các nhân vật được tiết lộ qua việc trò chuyện với người khác. Điều này giúp cho những tình tiết vốn nặng nề bỗng trở nên nhẹ nhàng và tự nhiên hơn. Độc giả sẽ cảm nhận được sự tươi sáng bừng lên trong từng câu chữ, hệt như đang được thưởng thức một món mứt ngọt ngào.

Tác giả Barbara Constantine sinh năm 1955 tại Nice, Pháp. Bà là nhà văn, nhà biên kịch, đồng thời là nghệ nhân gốm sứ. Tiểu thuyết “Kẻ trộm cà chua” do dịch giả Nguyễn Thị Tươi chuyển ngữ, NXB Phụ nữ và Sách Suối thơm phối hợp xuất bản.