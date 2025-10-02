Thêm hơn 135 nghìn người hưởng chế độ hưu trí hằng tháng

Chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội bằng tiền mặt tại Hà Nội. (Ảnh nhandan.vn)

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2025, các chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp được giải quyết kịp thời-đúng-đủ, theo hướng không dùng tiền mặt, góp phần thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực an sinh xã hội.

Hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã giải quyết cho hơn 135 nghìn người hưởng chế độ hưu trí hằng tháng; 838 nghìn người hưởng bảo hiểm xã hội một lần; hơn 5,2 triệu lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe; đồng thời chi trả cho 142,475 triệu lượt khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, tăng 7,6 triệu lượt (5,67%) so với cùng kỳ năm 2024.

Cùng với đó, trên toàn quốc, số lao động tham gia bảo hiểm xã hội là 19,455 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ 41,1% lực lượng lao động trong độ tuổi, tăng 2,2% so với cùng kỳ năm 2024. Số người tham gia bảo hiểm y tế là 92,34 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ 91,1% dân số cả nước. Số lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp là 15,88 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ 33,5% lực lượng lao động trong độ tuổi. Tổng số thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đạt hơn 437 nghìn tỷ đồng, đạt 75,2% kế hoạch năm, tăng 14,2% so với cùng kỳ.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền và hỗ trợ người tham gia các chính sách bảo hiểm xã hội tiếp tục được triển khai đồng bộ, kịp thời với nhiều nội dung đổi mới, hình thức đa dạng. Nội dung tuyên truyền, tư vấn hỗ trợ tập trung vào những điểm mới của Luật Bảo hiểm xã hội số 41/2024/QH15, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế số 51/2024/QH15; việc sử dụng số định danh cá nhân/căn cước công dân thay thế mã số bảo hiểm xã hội;....

Việc ứng dụng công nghệ thông tin luôn được coi là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã cắt giảm hơn 31% thời gian giải quyết hồ sơ so với quy định, hướng tới mục tiêu giảm tỷ lệ này đến 43% vào cuối năm 2025.

Trong công tác tài chính, việc quản lý, sử dụng các quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tiếp tục được thực hiện an toàn, hiệu quả, minh bạch, bảo đảm quyền lợi cho người tham gia. Các hoạt động đầu tư quỹ được thực hiện theo quy định mới của Chính phủ, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, tăng trưởng ổn định.

Đặc biệt, bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước, Đảng ủy Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã chủ động rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và đi vào vận hành hoạt động thông suốt, hiệu quả, không gián đoạn bất kỳ thời điểm nào trong giai đoạn chuyển đổi, bảo đảm tối ưu các quyền lợi an sinh của người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.