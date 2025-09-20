Quy định mới về chế độ trả tiền lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo

Ảnh minh họa: Thanh Tùng/TTXVN

Thông tư này thay thế Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 8/3/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập. So với Thông tư liên tịch số 07, Thông tư 21 có một số điểm mới nhằm phù hợp với thực tiễn giảng dạy của nhà giáo.

Thông tư mới bỏ quy định điều kiện chi trả tiền lương dạy thêm giờ tại khoản 6 Điều 3 Thông tư liên tịch số 07.

Cụ thể, khoản 6 Điều 3 Thông tư liên tịch số 07 quy định: “Chỉ thanh toán tiền lương dạy thêm giờ ở đơn vị hoặc bộ môn thiếu số lượng nhà giáo do cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đơn vị hoặc bộ môn không thiếu nhà giáo thì chỉ được thanh toán tiền lương dạy thêm giờ khi có nhà giáo nghỉ ốm, nghỉ thai sản theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội hoặc đi học tập, bồi dưỡng, tham gia đoàn kiểm tra, thanh tra và tham gia những công việc khác do cấp có thẩm quyền phân công, điều động phải bố trí nhà giáo khác dạy thay”.

Tuy nhiên, trên thực tế, số lượng nhà giáo được cấp có thẩm quyền phê duyệt hầu như thấp hơn số lượng nhà giáo theo định mức quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo - mức quy định nhằm bảo đảm triển khai chương trình giáo dục trên cơ sở đủ chế độ làm việc của nhà giáo. Ngoài ra, với đặc thù giảng dạy theo môn học, dù tổng số giáo viên đủ theo định mức nhưng khi tính theo môn học vẫn xảy ra tình trạng có môn thừa, môn thiếu giáo viên; đối với môn thiếu, giáo viên phải dạy thêm giờ.

Bên cạnh đó, giáo viên mầm non làm việc theo chế độ 6 giờ/ngày nhưng thực tế với đặc thù nghề nghiệp và yêu cầu của cha mẹ trẻ thường phải đón trẻ từ sớm và trả trẻ muộn (cá biệt có trường hợp phải làm việc trực tiếp ở trường từ 6h30 đến 18h00, tức là thời gian làm việc thực tế có thể lên đến 9 - 10 giờ).

Như vậy, dù cơ sở giáo dục có đủ số lượng giáo viên được giao nhưng thực tế vẫn xảy ra tình trạng giáo viên phải dạy nhiều hơn so với định mức tiết dạy quy định mà không được chi trả tiền lương dạy thêm giờ.

Để bảo đảm nhà giáo dạy thêm giờ được chi trả chế độ, bảo đảm công bằng trong phân công nhiệm vụ giữa các nhà giáo trong cùng cơ sở giáo dục và việc trả tiền lương dạy thêm giờ phù hợp với yêu cầu triển khai chương trình giáo dục, Thông tư số 21 quy định một số điều kiện ràng buộc.

Thông tư 21 quy định, tổng số tiết dạy thêm trong một năm học của tất cả nhà giáo không được cao hơn tổng số tiết dạy thêm tối đa trong một năm học của cơ sở giáo dục mà cơ sở giáo dục được thanh toán. Trong đó, tổng số tiết dạy thêm tối đa mà cơ sở giáo dục được thanh toán là tổng số tiết cần triển khai tất cả nhiệm vụ trừ đi tổng số tiết định mức của tất cả giáo viên có mặt thực tế; tổng số tiết dạy thêm trong một năm học của mỗi nhà giáo không quá 200 tiết.

Công thức tính tiền lương được điều chỉnh như sau:

Tiền lương một tiết dạy thông thường của giáo viên mầm non, phổ thông = (Tổng lương 12 tháng/định mức giờ dạy một năm) x (Số tuần dạy/52).

Tiền lương một tiết của giảng viên đại học, cao đẳng = (Tổng lương 12 tháng/định mức giờ dạy một năm) x (Định mức tiết dạy một năm tính theo giờ hành chính/1760 giờ) x (44 tuần/52 tuần).

Tiền lương một tiết dạy thêm = Tiền lương một tiết dạy thông thường x 150%.

Thông tư 21 cũng bổ sung quy định về trách nhiệm chi trả tiền lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo dạy biệt phái, dạy liên trường. Theo đó, tiền lương dạy thêm giờ của nhà giáo dạy biệt phái do cơ sở giáo dục mà nhà giáo đến biệt phái chi trả. Tiền lương dạy thêm giờ của nhà giáo dạy liên trường do cơ sở giáo dục mà nhà giáo đến dạy liên trường chi trả.

Trường hợp nhà giáo được cử dạy liên trường đồng thời từ 3 cơ sở giáo dục trở lên (bao gồm cả cơ sở giáo dục nơi nhà giáo công tác) thì tiền lương dạy thêm giờ của nhà giáo do các cơ sở giáo dục mà nhà giáo đến dạy liên trường chi trả theo tỷ lệ số tiết dạy thực tế của nhà giáo ở các cơ sở giáo dục này.

Thời điểm chi trả tiền lương dạy thêm giờ cho nhà giáo được thực hiện sau khi kết thúc năm học. Tuy nhiên, trường hợp nhà giáo nghỉ hưu, thôi việc, điều động, thuyên chuyển thì việc chi trả tiền lương dạy thêm giờ được thực hiện vào thời điểm có quyết định nghỉ hưu, thôi việc, điều động, thuyên chuyển của cơ quan có thẩm quyền.

Nếu nhà giáo có thời gian giảng dạy không đủ một năm học thì được hưởng tiền lương dạy thêm giờ tương ứng với thời gian công tác thực tế.

Các cơ sở giáo dục căn cứ các quy định của thông tư này để xây dựng quy chế riêng của đơn vị, bảo đảm thông tư mới được triển khai ngay từ đầu năm học 2025-2026. Trong đó, xác định tổng số tiết dạy thêm tối đa trong một năm học mà cơ sở giáo dục được thanh toán tiền lương dạy thêm giờ, lập dự toán kinh phí gửi các cấp có thẩm quyền phê duyệt và giao kinh phí; phân công, bố trí nhiệm vụ của giáo viên phù hợp, bảo đảm quyền lợi cho nhà giáo, phù hợp với nguồn kinh phí chi trả tiền lương dạy thêm giờ.