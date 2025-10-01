Hơn 120 kỳ thủ tranh tài tại Giải Cờ tướng trung, cao tuổi toàn quốc năm 2025

Phát biểu khai mạc, ông Đào Tiến Cường, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ nhấn mạnh, giải đấu là dịp để các kỳ thủ trên cả nước giao lưu, học hỏi, rèn luyện bản lĩnh, kỹ, chiến thuật, đồng thời cổ vũ phong trào tập luyện thể thao, nâng cao sức khỏe trong lứa tuổi trung và cao niên.

Các kỳ thủ nữ thi đấu tại Giải Cờ tướng trung cao tuổi quốc gia lần thứ XI năm 2025. Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN

Năm nay, giải quy tụ hơn 120 vận động viên đến từ 10 đơn vị trên toàn quốc, tranh tài ở các nội dung cá nhân và đồng đội nam, nữ thuộc 4 nhóm tuổi: 40-50 tuổi, 51-60 tuổi, 61-70 tuổi và 71 tuổi trở lên. Thời gian một ván đấu là 30 phút cho một đấu thủ, 60 phút cho hai đấu thủ; vận động viên sau khi hoàn thành nước đi tự bấm đồng hồ của mình.

Theo ông Đào Tiến Cường, giải đấu không chỉ mang ý nghĩa thể thao mà còn thiết thực hưởng ứng phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, góp phần quảng bá, thúc đẩy phong trào thể thao, văn hóa và du lịch của Phú Thọ - vùng đất Tổ, cội nguồn của dân tộc Việt Nam. Sự kiện cũng là dịp tăng cường giao lưu, gắn kết, hợp tác giữa các địa phương, góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.

Theo chương trình, giải kết thúc vào ngày 19/10.