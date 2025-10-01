  • Huế ngày nay Online
Thể thao

Hơn 120 kỳ thủ tranh tài tại Giải Cờ tướng trung, cao tuổi toàn quốc năm 2025

ClockThứ Tư, 15/10/2025 14:48
Ngày 15/10, tại Nhà Luyện tập và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Phú Thọ, Cục Thể dục thể thao Việt Nam phối hợp với Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam, Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ tổ chức Giải Cờ tướng trung, cao tuổi quốc gia lần thứ XI năm 2025.

Sôi nổi giải cờ vua - cờ tướng học sinh, sinh viên Đại học HuếBế mạc giải cờ vua, cờ tướng các câu lạc bộ tỉnh mở rộng 2024

Phát biểu khai mạc, ông Đào Tiến Cường, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ nhấn mạnh, giải đấu là dịp để các kỳ thủ trên cả nước giao lưu, học hỏi, rèn luyện bản lĩnh, kỹ, chiến thuật, đồng thời cổ vũ phong trào tập luyện thể thao, nâng cao sức khỏe trong lứa tuổi trung và cao niên.

 Các kỳ thủ nữ thi đấu tại Giải Cờ tướng trung cao tuổi quốc gia lần thứ XI năm 2025. Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN

Năm nay, giải quy tụ hơn 120 vận động viên đến từ 10 đơn vị trên toàn quốc, tranh tài ở các nội dung cá nhân và đồng đội nam, nữ thuộc 4 nhóm tuổi: 40-50 tuổi, 51-60 tuổi, 61-70 tuổi và 71 tuổi trở lên. Thời gian một ván đấu là 30 phút cho một đấu thủ, 60 phút cho hai đấu thủ; vận động viên sau khi hoàn thành nước đi tự bấm đồng hồ của mình.

Theo ông Đào Tiến Cường, giải đấu không chỉ mang ý nghĩa thể thao mà còn thiết thực hưởng ứng phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, góp phần quảng bá, thúc đẩy phong trào thể thao, văn hóa và du lịch của Phú Thọ - vùng đất Tổ, cội nguồn của dân tộc Việt Nam. Sự kiện cũng là dịp tăng cường giao lưu, gắn kết, hợp tác giữa các địa phương, góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.

Theo chương trình, giải kết thúc vào ngày 19/10.

Theo baotintuc.vn
 Từ khóa: kỳ thủtranh tàiGiải Cờ tướngngười cao tuổi
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Điểm tựa cho người cao tuổi

Hằng năm, vào ngày 1/10, cùng với nhiều quốc gia trên thế giới, Việt Nam tổ chức kỷ niệm Ngày Quốc tế Người cao tuổi (NCT). Đây không chỉ là dịp để toàn xã hội bày tỏ sự kính trọng đối với thế hệ đi trước, mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm của cộng đồng trong việc chăm sóc, phụng dưỡng và bảo vệ sức khỏe NCT.

Điểm tựa cho người cao tuổi
Những “mùa xanh” mới của người cao tuổi

Họp mặt thân tình, ghé chơi vườn nhau, thăm hỏi lúc đau ốm hay cùng chơi cờ, tập luyện nâng cao sức khỏe… là những cách mà Câu lạc bộ (CLB) Liên thế hệ tự giúp nhau mang đến cho người cao tuổi niềm vui giản dị. Ở đó, các cụ không chỉ cải thiện đời sống tinh thần, thể chất mà còn cùng nhau gia tăng thu nhập, làm giàu ở tuổi xế chiều.

Những “mùa xanh” mới của người cao tuổi
Khi người cao tuổi làm kinh tế xanh

Nhiều người cao tuổi đã và đang chứng minh “gừng càng già càng cay” khi mạnh dạn khởi nghiệp, tham gia sản xuất nông nghiệp, nâng cao kinh tế gia đình và lan tỏa tinh thần tích cực trong cộng đồng.

Khi người cao tuổi làm kinh tế xanh
Người cao tuổi với công nghệ số

Người cao tuổi đang dần hòa nhập vào “kỷ nguyên số”, thu hẹp khoảng cách thế hệ bằng những thao tác “chạm” công nghệ. Tuy nhiên, việc tiếp cận và làm chủ thiết bị số ở người cao tuổi vẫn cần sự đồng hành của gia đình và xã hội.

Người cao tuổi với công nghệ số

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top