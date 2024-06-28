  • Huế ngày nay Online
Nơi an trú của tuổi già

HNN - Có bạn bè đồng trang lứa để trò chuyện, có đội ngũ cán bộ chăm sóc tận tình, có công việc vừa sức để làm và đem lại một khoảng thu nhập là những niềm vui giản dị mà các cụ đang sống tại Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em thành phố tìm thấy mỗi ngày.

 Các cụ đang sống tại Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em thành phố

Cụ Đặng Thị Thược (93 tuổi), người lớn tuổi nhất Trung tâm chia sẻ: "Tôi vào Trung tâm ở được một năm, dù có con gái và cháu ngoại nhưng do cháu định cư ở Mỹ nên muốn vào đây để có người bầu bạn, chăm sóc phòng khi trái gió trở trời. Ở đây vui và thoải mái lắm. Tôi thường được bác sĩ thăm khám, có bạn bè để tâm sự, cán bộ tình cảm giúp tôi nguôi ngoai nỗi nhớ nhà”.

Còn cụ Bùi Thị Quảng (75 tuổi) là người neo đơn, từng lang thang nhiều năm ở TP. Hồ Chí Minh, sau khi được xác minh danh tính, cụ được đưa về Huế. Cụ từng là cô giáo dạy ngoại ngữ, nhưng biến cố ập đến khiến cuộc đời rẽ sang hướng khác. Giờ đây, niềm vui của cụ là có chỗ ở an toàn, lại có việc làm thêm như gia công dây làm hương vòng để vừa vận động, vừa có chút thu nhập nhỏ làm vui tuổi già.

Không chỉ riêng cụ Thược, cụ Quảng, nhiều cụ cao tuổi tại Trung tâm cũng tìm được niềm vui tương tự trong sự chăm sóc chu đáo của đội ngũ cán bộ. Hàng ngày, các cán bộ theo dõi, cấp phát thuốc điều trị cho những cụ ốm đau thông thường, đưa đi bệnh viện những trường hợp đau ốm nặng. Năm 2024, Trung tâm hỗ trợ điều trị tại chỗ các trường hợp nhẹ như: đau đầu, đạu bụng, cảm sốt… trên 500 lượt; chuyển tuyến điều trị gần 100 lượt. Đồng thời, thường xuyên theo dõi sức khỏe của các đối tượng để xây dựng chế độ ăn cho phù hợp; chăm sóc, vệ sinh những trường hợp bị liệt, khuyết tật nặng; tổ chức tập thể dục, phục hồi chức năng cho các đối tượng…

Ngoài việc chăm sóc thường nhật, Trung tâm còn chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ để mang lại sự an tâm lâu dài cho các cụ. Trung tâm thường cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn, đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ liên quan; luôn bố trí cán bộ trực 24/24 để thực hiện các công việc: quản lý, theo dõi sức khỏe, vệ sinh, hỗ trợ người tự nguyện khi ốm đau. Đồng thời, tổ chức câu lạc bộ cờ tướng, văn nghệ, cầu lông…; liên kết với các đơn vị, hộ gia đình để nhận việc gia công các mặt hàng như xếp vàng mã, làm hương khoanh (vòng) cho các cụ. Nhiều cụ “khoe” có tháng kiếm được cả triệu đồng - số tiền không lớn nhưng mang lại niềm vui rất lớn cho các cụ.

Ông Trần Văn Khải, Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em thành phố cho biết: “Việc chăm sóc người cao tuổi cô đơn, không nơi nương tựa, người khuyết tật, vất vả nhưng rất vinh quang. Thời gian qua, Trung tâm luôn cố gắng chăm chút từng bữa ăn, giấc ngủ, thăm khám sức khỏe, tổ chức vui chơi, không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ để các cụ có cảm giác đây là nhà của mình”.

Trong bối cảnh gia đình hiện đại - ít con, con cái đi làm ăn xa hay những cụ già neo đơn, không nơi nương tựa thì đến với Trung tâm như là “bến đỗ” an trú cuối đời. Có những mảnh đời bất hạnh, côi cút từ thuở lọt lòng, đến khi về già lại không nơi nương tựa. Ở đây có những cụ tự nguyện vào sống, cũng có những cụ hoàn cảnh cơ nhỡ, khó khăn được đưa về. Nhiều cụ còn có tâm nguyện nhờ Trung tâm lo hậu sự. Mỗi người là một số phận, là một câu chuyện, nhưng đều chung ước nguyện sống thanh thản, hạnh phúc trong những năm tháng cuối đời.

Dù còn nhiều khó khăn do nhu cầu chăm sóc khác nhau, mô hình dưỡng lão, an sinh xã hội cho người cao tuổi tại Trung tâm đã đảm bảo cho các cụ có một cuộc sống tốt hơn, chất lượng cả về vật chất lẫn tinh thần. Đây thực sự là địa chỉ an trú tuổi già đáng tin cậy.

Bài, ảnh: Phước Ly
