Trộm vặt không còn là chuyện nhỏ

Camera nhà trọ ghi lại hành vi thanh niên mang áo chống nắng "giả gái" trộm bàn inox ở khu nhà trọ của chị K

Mang áo chống nắng “giả gái”

Đầu giờ chiều một ngày trung tuần tháng 4/2026, một thanh niên mặc áo chống nắng phụ nữ, chân đi dép nữ, đeo kính đen và mang khẩu trang đã lén lút vào dãy trọ của chị N. B. M. K., ở tổ dân phố Lại Thế 1, phường Mỹ Thượng trộm 2 chiếc áo mưa của khách thuê trọ treo ngoài hành lang rồi rời đi. Ít phút sau, thanh niên này tiếp tục quay trở lại và lấy luôn chiếc bàn inox của chính vị khách này để trước cửa phòng.

“Đây là lần thứ hai tôi bị mất trộm bàn inox. Trước đó, bị mất bàn, tôi đã phải mua lại cái khác. Cái bàn tuy không có giá trị lớn, nhưng là vật dụng tôi dùng để bày lễ cúng vào dịp rằm và 30 hằng tháng. Mất bàn, mất cả áo mưa khiến tôi rất bức xúc”, anh L. Q. T., người thuê trọ tại dãy nhà trọ của chị K. chia sẻ.

Sự việc được phát hiện nhờ trích xuất camera của anh T. và chủ dãy trọ. Sau khi bị mất tài sản, anh T. đã báo với chủ dãy trọ để thông tin cho công an khu vực nhằm phối hợp xác minh, truy tìm đối tượng. Thế nhưng, do quá bức xúc, anh T. đã tự chạy xe máy quanh các khu trọ lân cận để tìm kiếm. Theo anh T., đối tượng trộm tài sản của anh có thể thuê trọ quanh khu vực này. Nếu phát hiện, không biết chuyện gì sẽ xảy ra giữa anh T. và đối tượng trộm.

Thông qua hệ thống camera của người dân, nhiều vụ trộm vặt cũng được đăng tải lên mạng xã hội, nhằm cảnh báo chung đến mọi người dân nêu cao tinh thần cảnh giác trong việc bảo vệ tài sản của mình.

“Một đối tượng đã lẻn vào nhà dân ở tổ dân phố Lưu Khánh, phường Dương Nỗ để trộm cắp tài sản. Người dân cần nâng cao cảnh giác, khóa cửa cẩn thận, không để tài sản ở nơi dễ thấy; lắp camera an ninh để kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi phạm pháp”, một tài khoản mạng xã hội chia sẻ.

Ngăn chặn từ sớm

Theo Công an phường Phong Dinh, trộm vặt là thói quen dễ dẫn đến hành vi phạm tội đối với trẻ em. Việc trẻ em có hành vi trộm vặt không thể xem là chuyện “con nít cho qua”, bởi đây có thể là mầm mống của một thói quen xấu khó sửa, nếu người lớn lơ là. Khi trẻ lấy đồ mà không bị nhắc nhở, các em dễ hiểu sai rằng “không ai biết thì không sao”.

Lâu dần, hành vi ấy lặp lại thành phản xạ, từ cây bút, gói bánh, tiền lẻ đến những món đồ có giá trị lớn hơn. Điều đáng lo không chỉ là tài sản bị mất, mà còn là nhận thức đúng sai của trẻ bị lệch lạc. Về lâu dài, trẻ có thể mất dần lòng tự trọng và sự trung thực; dễ nói dối để che giấu hành vi; bị bạn bè xa lánh, ảnh hưởng đến quá trình hình thành nhân cách, thậm chí có nguy cơ vi phạm pháp luật khi trưởng thành.

Thông điệp mà công an các đơn vị, địa phương trên địa bàn TP. Huế đưa ra: “Trộm 1.000 đồng cũng là trộm, trộm 10 triệu đồng cũng là trộm; hái trộm quả hay lấy trộm vật dụng nhỏ đều là hành vi vi phạm. Vì vậy, người lớn cần can thiệp sớm, nhưng đúng cách. Đó là, giải thích rõ ràng, yêu cầu trả lại đồ, hướng dẫn trẻ chịu trách nhiệm thay vì chỉ la mắng hoặc bỏ qua. Sự nghiêm khắc đúng lúc chính là cách bảo vệ các em”.

Thực tế cho thấy, từ các vụ việc trộm cắp vặt mà lực lượng công an phát hiện, xử lý đa phần là các trẻ mới lớn. Vì thiếu tiền tiêu xài cá nhân, đam mê các trò chơi có thưởng… các em sẵn sàng đi trộm vặt. Nếu không được can thiệp kịp thời, trộm vặt ở trẻ em có thể hình thành thói quen xấu kéo dài đến tuổi trưởng thành. Bên cạnh sự giáo dục từ gia đình và nhà trường, chính quyền địa phương cần tăng cường các giải pháp phòng ngừa trộm cắp vặt. Công an các đơn vị, địa phương cần triển khai các giải pháp chuyên đề, tăng cường tuần tra, kiểm soát, mật phục để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi trộm cắp; trong đó có cả trộm cắp vặt, nhằm xử lý nghiêm các đối tượng, giữ gìn cuộc sống bình yên cho người dân.