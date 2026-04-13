Hơn 21,6 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội

Công nhân Công ty cổ phần Dệt may Hoàng Thị Loan vận hành dây chuyền sản xuất.

Ngày 15/4, tại Hà Nội, Đảng ủy Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Bảo hiểm xã hội Việt Nam lần thứ IV (mở rộng) nhằm đánh giá toàn diện kết quả công tác quý I/2026, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2026.

Thông tin từ hội nghị cho biết, trong quý I/2026, Đảng ủy Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã bám sát chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính, lãnh đạo, chỉ đạo toàn hệ thống triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp nhằm phát triển người tham gia, tăng thu, giảm chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, qua đó đạt được nhiều kết quả tích cực.

Tính đến hết tháng 3/2026, số người tham gia bảo hiểm xã hội đạt khoảng 21,66 triệu người, tăng 15,04% so với cùng kỳ năm 2025, tương ứng đạt 45,39% lực lượng lao động trong độ tuổi. Số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp đạt khoảng 17,20 triệu người, tăng 11,95%, tương đương 36,04% lực lượng lao động trong độ tuổi; số người tham gia bảo hiểm y tế đạt khoảng 97,06 triệu người, tăng 5,33% so với cùng kỳ năm trước, đưa tỷ lệ bao phủ đạt 94,84% dân số.

Công tác thu tiếp tục được triển khai hiệu quả với tổng số thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đạt khoảng 138.928 tỷ đồng, đạt 75,2% kế hoạch năm, tăng 14,2% so với cùng kỳ. Đây là kết quả thể hiện sự nỗ lực lớn của toàn hệ thống trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức.

Song song với đó, việc giải quyết các chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp được thực hiện kịp thời, đúng quy định, bảo đảm quyền lợi của người tham gia, thụ hưởng.

Trong 3 tháng đầu năm 2026, hệ thống đã giải quyết cho khoảng 20.644 người hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội hằng tháng; 173.156 người hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần; hơn 2,098 triệu lượt người hưởng các chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe.

Về lĩnh vực bảo hiểm y tế, toàn hệ thống đã giải quyết cho khoảng 43,043 triệu lượt khám, chữa bệnh với tổng số tiền thanh toán khoảng 37.276 tỷ đồng, tăng 10,44% so với cùng kỳ năm 2025. Việc chi trả các chế độ được đẩy mạnh theo hướng không dùng tiền mặt, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực an sinh xã hội.

Một trong những điểm nhấn nổi bật trong quý I/2026 là công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số tiếp tục được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã hoàn thành xác thực hơn 100,2 triệu thông tin nhân khẩu trong cơ sở dữ liệu bảo hiểm với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Đến nay, 100% cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế đã triển khai tiếp nhận người bệnh bằng căn cước công dân gắn chíp, tạo thuận lợi tối đa cho người dân khi đi khám chữa bệnh. Những kết quả này cho thấy hiệu quả rõ nét của việc đẩy mạnh số hóa, liên thông dữ liệu, góp phần rút ngắn thời gian xử lý, giảm phiền hà cho người dân.

Công tác tuyên truyền, hỗ trợ người tham gia tiếp tục được triển khai đồng bộ với nhiều hình thức đổi mới, đa dạng, tập trung vào việc phổ biến các chủ trương lớn của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, nhấn mạnh mục tiêu phát triển con người, bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội và hướng tới bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng tiếp tục được Đảng ủy Bảo hiểm xã hội Việt Nam quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thường xuyên, đồng bộ. Các tổ chức đảng trực thuộc đã quán triệt cán bộ, đảng viên kiên định, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn công tác.

Việc học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng được triển khai nghiêm túc, kịp thời. Đảng ủy đã chỉ đạo thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 50-CT/TW về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, qua đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.

Công tác tổ chức xây dựng Đảng được triển khai đồng bộ, gắn với kiện toàn tổ chức bộ máy phù hợp với mô hình hoạt động mới. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện nghiêm túc theo quy định, với việc ban hành đầy đủ quy chế, chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2025-2030 và năm 2026.

Bên cạnh đó, công tác tuyên giáo và dân vận được chú trọng, góp phần ổn định tư tưởng, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên. Đảng ủy đã tổ chức 3 hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo tóm tắt kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng quý I/2026; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2026. Hội nghị cũng phổ biến dự thảo Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 23/7/2025 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới; đồng thời thông báo Quyết định của Đảng ủy Chính phủ về thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở đối với một số đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ Tài chính (Quyết định số 257-QĐ/ĐU ngày 09/4/2026).

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến tham luận đã tập trung phân tích, làm rõ những kết quả đạt được, chỉ ra những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của tổ chức cơ sở đảng trong bối cảnh mới.

Nội dung các tham luận xoay quanh những vấn đề thiết thực như: tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy chi bộ trong thực hiện nhiệm vụ theo mô hình tổ chức mới; nâng cao hiệu quả phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; triển khai hiệu quả các chính sách mới trong lĩnh vực bảo hiểm y tế; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường kiểm soát tài sản, thu nhập nhằm phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Tài chính Đỗ Văn Trường đề nghị, trong quý II/2026, giai đoạn có ý nghĩa then chốt, Đảng bộ Bảo hiểm xã hội Việt Nam cần tập trung triển khai hiệu quả các nghị quyết của Trung ương, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; kịp thời quán triệt, tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương và Đảng ủy cấp trên về công tác tổ chức xây dựng Đảng gắn với nhiệm vụ chính trị được giao. Đồng thời, khẩn trương xây dựng Chương trình hành động của Đảng ủy Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa hồ sơ, tài liệu đảng, chuẩn hóa quy trình công tác đảng vụ. Cùng với đó, cần tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương trong tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; bảo đảm quản lý, sử dụng các quỹ an sinh xã hội an toàn, hiệu quả, bền vững.

Kết luận Hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Lê Hùng Sơn khẳng định, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, Đảng ủy Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã nỗ lực lãnh đạo, chỉ đạo toàn hệ thống triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí yêu cầu toàn hệ thống tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm hoàn thành toàn diện kế hoạch năm 2026. Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh phát triển người tham gia, nhất là các nhóm yếu thế; nâng cao chất lượng giải quyết chế độ, kiểm soát chi phí khám chữa bệnh; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; siết chặt kỷ luật, kỷ cương; tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả.

Trong công tác xây dựng Đảng, cần kịp thời triển khai các nghị quyết, chỉ thị mới; tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm.

