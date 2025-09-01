Người dân cả nước phấn khởi nhận phần quà 100.000 đồng

Người dân đến đăng ký nhận quà tại điểm chi trả phường Bồ Đề (Hà Nội). (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Sáng 1/9, nhiều địa phương trên cả nước đồng loạt triển khai Nghị quyết số 263/NQ-CP ngày 29/8/2025 của Chính phủ về việc tặng quà nhân dân nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Xã Ba Lòng (Quảng Trị) - địa phương đầu tiên hoàn thành việc phát quà

Những ngày này, các xã, phường, đặc khu của tỉnh Quảng Trị đã đồng loạt tổ chức trao quà cho nhân dân trên địa bàn.

Tại Tổ dân phố 9, phường Đồng Hới (Quảng Trị) ngay từ sáng sớm, rất đông người dân đã có mặt, háo hức chờ đến lượt được nhận phần quà 100.000 đồng.

Em Nguyễn Thị Hoài An chia sẻ em rất trân trọng món quà này của Đảng và Nhà nước. Sau khi nhận quà, em dự tính sẽ ủng hộ người dân các địa phương bị ảnh hưởng bởi bão số 5.

Chung niềm xúc động, ông Nguyễn Ngọc Bá (phường Đồng Hới, Quảng Trị) cho biết gia đình ông sẽ dùng số tiền này mua hoa quả, bánh kẹo… để tổ chức ăn Tết Độc lập, xem lễ diễu binh, diễu hành trên Quảng trường Ba Đình qua màn ảnh nhỏ vào sáng 2/9.

Theo ông Nguyễn Ngọc Bá, tuy giá trị vật chất không lớn nhưng món quà mang ý nghĩa tinh thần sâu sắc, góp phần động viên, khích lệ nhân dân trong dịp lễ Quốc khánh của đất nước. Món quà này càng thể hiện sự đổi thay, phát triển thịnh vượng từng ngày của dân tộc Việt Nam. Không khí nhận quà tại các khu dân cư cũng thể hiện sự đoàn kết, thân tình, khiến ngày lễ càng thêm ý nghĩa và đầm ấm.

Trung tá Trương Thị Lệ Hoa, Phó Trưởng Công an phường Đồng Hới, cho biết dù trong thời gian nghỉ lễ, song đơn vị đã duy trì 100% quân số, phối hợp chính quyền địa phương tổ chức 70 điểm phát quà dịp 2/9 cho người dân trên địa bàn. Người dân có thể nhận tiền qua hai hình thức, nhận trực tiếp tại Tổ dân phố, khối xóm hoặc qua tài khoản an sinh xã hội trên ứng dụng định danh điện tử VNeID. Với các trường hợp gia đình chính sách, người già neo đơn, Công an phường sẽ phối hợp chính quyền địa phương đến trao quà tận nhà cho người dân.

Thực hiện kịp thời chủ trương tặng quà dịp Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 của Chính phủ, tỉnh Quảng Trị đã trích gần 185 tỷ đồng từ nguồn bổ sung có mục tiêu ngân sách Trung ương để tạm cấp cho 78 xã, phường, đặc khu. Xã Ba Lòng (Quảng Trị) là địa phương đầu tiên hoàn thành việc phát quà cho 5.184 nhân khẩu từ chiều tối 30/8.

Cùng với việc tổ chức phát quà, lực lượng Công an tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Trị cũng duy trì quân số để đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm phát quà; đồng thời phát đi thông báo đến toàn thể nhân dân, cần cảnh giác với các thủ đoạn lừa đạo qua mạng.

Trung tá Trần Hà Đồng Hải, Phó Trưởng Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Quảng Trị), cho biết mọi chính sách hỗ trợ của Chính phủ đều được công khai, minh bạch qua các kênh chính thống như Ủy ban Nhân dân xã, phường, cơ quan nhà nước hoặc hệ thống Ngân hàng theo thông báo chính thức.

Để tránh các thủ đoạn lợi dụng lừa đảo, người dân tuyệt đối không cung cấp số tài khoản, mật khẩu, mã OTP cho bất kỳ ai dưới bất kỳ hình thức nào và không bấm vào đường link lạ, không tải ứng dụng không rõ nguồn gốc.

Việc phát quà sẽ được thực hiện liên tục trong kỳ nghỉ lễ cho nhân dân. Thời gian nhận quà sẽ kết thúc trước ngày 2/9; trường hợp vì lý do khách quan, người dân được nhận quà sau thời hạn này nhưng chậm nhất không quá ngày 15/9.

Giúp người dân đón Tết Độc lập trong không khí vui tươi, đoàn kết

Để quà tặng của Nhà nước đến tận tay đồng bào trước ngày lễ trọng đại của dân tộc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết đã phê duyệt bổ sung có mục tiêu cho ngân sách các phường, xã trong toàn thành phố để chi trả quà tặng cho nhân dân nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 với tổng số tiền gần 312,3 tỷ đồng (trong đó Chính phủ hỗ trợ gần 292,4 tỷ đồng, phần còn lại gần 20 tỷ đồng được trích từ nguồn kết dư ngân sách năm 2025 của thành phố Đà Nẵng).

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu các ngành chức năng, các địa phương khẩn trương thực hiện hoàn thành việc tặng quà đến toàn bộ người dân thành phố trong 2 ngày 31/8 và 1/9 theo chỉ đạo của Trung ương, giúp bà con đón Tết Độc lập trong không khí vui tươi, đoàn kết.

Sáng 1/9, gia đình anh Hồ Văn Huynh (thôn 2, xã Nam Trà My, thành phố Đà Nẵng) đến Nhà văn hóa thôn 2 nhận quà, sau đó tập trung lại cùng bà con ăn mừng Tết Độc lập.

“Với gia đình mình nói riêng và đồng bào các dân tộc ở xã Nam Trà My nói chung, mỗi người được nhận 100.000 đồng để ăn mừng Tết Độc lập 2/9 là số tiền không lớn, song hết sức có ý nghĩa, vì thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào trong ngày lễ lớn của đất nước,” anh Hồ Văn Huynh chia sẻ.

Trực tiếp trao tiền đến từng người dân trong xã, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nam Trà My Trần Văn Mẫn cho biết trên cơ sở cập nhật danh sách từ cơ sở dữ liệu dân cư, bắt đầu từ 7 giờ đến 17 giờ ngày 1/9, Ủy ban Nhân dân xã sẽ tổ chức 7 khu vực trao quà Quốc khánh đến tận tay cho 1.937 hộ đồng bào, gồm 7.253 nhân khẩu. Đối với khoảng hơn 300 nhân khẩu chưa được cập nhật, địa phương sẽ tiếp tục rà soát, để đến trước ngày 15/9, toàn bộ người dân trong xã Nam Trà My ai cũng được nhận.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sông Kôn, thành phố Đà Nẵng Đỗ Hữu Tùng cho biết xã Sông Kôn được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã Sông Kôn, xã A Ting và xã Jơ Ngây, chủ yếu là đồng bào dân tộc Cơ Tu. Trong 2 ngày 31/8 và 1/9, địa phương huy động toàn bộ lực lượng cán bộ tập trung hoàn thành việc trao quà thật chính xác. Do địa bàn rộng, đi lại còn nhiều khó khăn, xã đã thành lập 10 Tổ công tác phối hợp với cán bộ thôn, Công an xã, Phòng Văn hóa-Xã hội tổ chức chi trả quà trực tiếp bằng tiền mặt cho nhân dân đúng đối tượng, kịp thời, công khai, minh bạch, phấn đấu hoàn thành vào chiều 1/9.

Thành lập 9 tổ công tác thực hiện nhiệm vụ trao quà đến tận tay người dân

Trong ngày 1/9, đồng loạt tất cả các địa phương tại Ninh Bình tiến hành tặng quà người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Mới 7 giờ nhưng tại Nhà văn hóa trụ sở Ủy ban Nhân dân phường Trường Thi, tỉnh Ninh Bình rất đông người dân xóm Dương Lai Ngoài đã có mặt chờ gọi đến lượt nhận quà. Xóm Dương Lai Ngoài có 226 hộ với 850 khẩu, để có thể trao quà đến tận tay người dân, chính quyền địa phương đã dán thông báo trên trụ sở phường, thông báo trên loa truyền thanh của từng thôn, xóm để người dân nắm rõ, chủ động thời gian đến nhận quà.

Ông Đặng Quang Nam, người dân trong xóm, phấn khởi cho biết khi nhận được thông tin hôm nay địa phương sẽ chuyển số tiền 100.000 đồng từ Đảng, Nhà nước tặng người dân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 từ sớm ông đã đạp xe đến nhà văn hóa để chờ đến lượt. Thủ tục nhận tiền rất nhanh, chỉ cần xuất trình căn cước công dân là có thể nhận tiền.

Tại xã Nam Trực, từ chiều 31/8 người dân đã bắt đầu nhận được quà. Để đảm bảo người dân nhanh chóng nhận được quà, chính quyền xã đã thành lập 9 tổ công tác gồm cán bộ các phòng, ban, đơn vị, trường học, công an, đoàn viên thanh niên… thực hiện nhiệm vụ.

Ông Trần Xuân Nội, người dân thôn Thanh Khê, chia sẻ ông đại diện cho gia đình đi nhận quà dịp Quốc khánh, nhà ông có tất cả 4 thành viên được nhận 400 nghìn đồng, thủ tục rất đơn giản, nhanh chóng.

Ông rất cảm ơn Đảng, Nhà nước đã quan tâm đến đời sống của người dân và bày tỏ tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nước ta sẽ ngày càng phát triển, sánh vai với cường quốc năm châu như Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong muốn.

Theo ông Trần Ngọc Hợp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nam Trực, xã có gần 40.000 công dân được nhận quà trong dịp 2/9, tổng số tiền dự kiến gần 4 tỷ đồng. Địa phương đang triển khai tặng quà công khai, minh bạch cho người dân theo các hình thức như thông qua VNeID liên kết với tài khoản ngân hàng và chi trả trực tiếp bằng tiền mặt. Đối với chi trả tiền mặt sẽ bố trí cán bộ trực tiếp chi trả tại nhà văn hóa thôn, xóm, tổ dân phố để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân./.