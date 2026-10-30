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ClockThứ Sáu, 30/10/2026 16:04

Phát động cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” dành cho học sinh THCS

HNN.VN - Chiều 30/10, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Huế tổ chức lễ phát động trực tuyến cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” năm học 2026 - 2027 dành cho học sinh THCS trên địa bàn thành phố.

Sôi nổi cuộc thi "Em yêu biển, đảo quê hương"Tổ chức cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” dành cho học sinh trung học cơ sở

 Tại điểm cầu Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Huế

Lễ phát động được kết nối từ điểm cầu Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đến Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Huế và các trường THCS tham gia cuộc thi.

Cuộc thi nhằm tuyên truyền, nâng cao hiểu biết của học sinh về lịch sử dựng nước, giữ nước của dân tộc; truyền thống Quân đội nhân dân và Cảnh sát biển Việt Nam; các chủ trương, chính sách, quy định pháp luật về biển, đảo. Qua đó, bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc.

Bên cạnh kiến thức về biển, đảo, học sinh còn được tìm hiểu các quy định pháp luật về phòng, chống ma túy, bạo lực học đường và kỹ năng xử lý tình huống trong môi trường học đường.

Năm học 2026 - 2027, cuộc thi được triển khai tại 11 xã, phường của TP. Huế, gồm hai cuộc thi trực tuyến tại 8 xã, phường và một cuộc thi trực tiếp tại 3 xã, phường.

Ở hình thức trực tuyến, học sinh THCS thuộc các phường Kim Long, Hương An, Kim Trà, Hương Trà, Vỹ Dạ, Mỹ Thượng, Dương Nỗ, Hóa Châu tham gia trả lời câu hỏi trắc nghiệm trên phần mềm thông qua thiết bị kết nối internet. Thời gian thi chính thức bắt đầu từ 15 giờ ngày 30/10 đến 15 giờ ngày 6/11/2026.

Đối với hình thức trực tiếp, 100 học sinh THCS thuộc ba phường Thuận Hóa, An Cựu và Thủy Xuân sẽ tranh tài theo hình thức đối kháng, trả lời câu hỏi trắc nghiệm theo mô hình “Rung chuông vàng”.

Thông qua các vòng thi, Ban Tổ chức sẽ lựa chọn học sinh tham gia vòng chung kết khu vực, góp phần lan tỏa tình yêu biển, đảo và ý thức trách nhiệm bảo vệ chủ quyền Tổ quốc trong học sinh.

MINH HIỀN
 Từ khóa:
Phát độngcuộc thi“Em yêu biểnđảo quê hương”học sinh THCS
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