Phát động Cuộc thi "Công dân số - Trí tuệ Việt" cho học sinh toàn quốc

Giao diện trang chính thức của Cuộc thi “Công dân số - Trí tuệ Việt”.

Trong khuôn khổ Phong trào “Bình dân học vụ số” với chủ đề “Cùng em vững bước an toàn trên không gian mạng” giai đoạn 2026-2031, Báo Giáo dục và Thời đại, Ấn phẩm Cầu vồng tuổi thơ phát động Cuộc thi “Công dân số - Trí tuệ Việt” năm học 2026-2027.

Theo Ban tổ chức, cơ quan chỉ đạo Cuộc thi là Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cuộc thi được thiết kế dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở trên toàn quốc, thời gian triển khai từ ngày 30/10/2026 đến ngày 31/3/2027.

Cuộc thi gồm phần thi cá nhân và phần thi tập thể, học sinh có thể tham gia cả 2 hoặc chọn một trong hai phần thi.

Phần thi Cá nhân mang nội dung An toàn trên không gian mạng. Các bài thi được thiết kế dưới dạng các vòng thi trắc nghiệm Online trên hệ thống Binhdanhocvuso.ai.vn. Mỗi học sinh sử dụng tài khoản cá nhân được cấp bởi nhà trường để tham gia thi. Học sinh tham gia thi Online trực tiếp tại nhà trường hoặc các điểm thi của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Các vòng thi hạng mục cá nhân gồm: cấp trường, cấp tỉnh/thành phố và vòng chung kết cấp quốc gia.

Ở phần thi tập thể, nội dung là thi sáng tác và biên đạo biểu diễn, bao gồm 3 vòng thi: Sơ loại, thi biên đạo múa trên bài hát chủ đề có sẵn; Khám phá, thi sáng tác nhạc bằng Trí tuệ nhân tạo (AI); Audition, tham gia biểu diễn và thi đấu, chấm điểm trực tiếp và trao giải.

Ban tổ chức mong muốn tạo nên một sân chơi bổ ích, thiết thực, thúc đẩy phong trào học tập kỹ năng số và nâng cao ý thức bảo đảm an toàn trên không gian mạng trong nhà trường và nhận được sự quan tâm, hưởng ứng tích cực của các Sở Giáo dục và Đào tạo, các nhà trường, thầy cô giáo, phụ huynh và học sinh trên cả nước.

https://nhandan.vn/phat-dong-cuoc-thi-cong-dan-so-tri-tue-viet-cho-hoc-sinh-toan-quoc-post999073.html