Hơn 340 triệu đồng hỗ trợ người dân, học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Trao quà cho các hộ dân

Ban tổ chức đã trao 91 suất quà cho học sinh, mỗi suất gồm 1 triệu đồng tiền mặt và 1 bao gạo; 39 suất quà cho người dân, mỗi suất từ 1 - 5 triệu đồng, kèm 1 bao gạo; riêng các trường hợp mắc bệnh ung thư được hỗ trợ từ 3 - 5 triệu đồng/suất.

Sau chương trình, lãnh đạo UBND xã cùng các nhà hảo tâm đã đến thăm Hội Người mù Phú Lộc và trao tặng 20 triệu đồng; đồng thời đến thôn Mai Gia Phường hỗ trợ 100 triệu đồng xây dựng nhà ở cho một hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Tổng kinh phí hỗ trợ trong chương trình hơn 340 triệu đồng.

Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia trong cộng đồng.

Nguồn kinh phí do ông Lê Quốc Thắng, Giám đốc Công ty Thiết bị Inox Quốc Uy, Chủ tịch Clup Tennis Chiến hữu K99 và những người bạn tại TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ, kết nối thông qua giải Tennis tại TP. Hồ Chí Minh) với sự tham dự của Chủ tịch UBND xã Phú Lộc - Nguyễn Văn Hiệp.

Cũng trong dịp này, 1 tập thể và 12 cá nhân được Chủ tịch UBND xã Phú Lộc trao tặng giấy khen vì có nhiều đóng góp cho hoạt động thiện nguyện.