Khẩn trương hiện thực hóa Kế hoạch chiến lược Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN tại Việt Nam

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Cao Huy phát biểu tại Hội nghị - Ảnh: VGP/Thu Giang

Đây được xem là bước đi cụ thể, tạo nền tảng để hiện thực hóa Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch chiến lược Cộng đồng Văn hoá - Xã hội ASEAN tại Việt Nam giai đoạn 2026-2035 theo Quyết định số 155/QĐ-TTg ngày 20/01/2026 của Thủ tướng Chính phủ (Chương trình 155).

Hội nghị có sự tham gia của đại diện nhiều bộ, ngành như Bộ Ngoại giao, Bộ Công Thương; các đơn vị thuộc Bộ Nội vụ; các Sở, ngành của 17 tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc và miền Trung. Đặc biệt, Đại sứ quán các nước ASEAN tại Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN cũng tham dự và chia sẻ trực tuyến, góp phần tăng cường kết nối và chia sẻ kinh nghiệm khu vực.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Cao Huy khẳng định sự phát triển của mỗi quốc gia thành viên hiện nay là những mắt xích không thể tách rời trong một chỉnh thể khu vực thống nhất, cùng thích ứng và tự cường.

Tại Việt Nam, việc Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 155/QĐ-TTg đã thể hiện rõ cam kết chủ động, tích cực hội nhập ASEAN trên nền tảng phát triển bền vững và lấy con người làm trung tâm. Thứ trưởng Cao Huy khẳng định, Kế hoạch chiến lược Văn hóa - Xã hội ASEAN hoàn toàn tương đồng với các ưu tiên phát triển của Việt Nam trong giai đoạn mới, đặc biệt là “bộ tứ trụ cột”.

Cụ thể, về đổi mới thể chế và quản trị, Việt Nam đang đẩy mạnh tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị. Đây cũng là mục tiêu của ASEAN trong xây dựng một cộng đồng tự lực, tự cường, trong đó nền công vụ hiện đại đóng vai trò xúc tác. Việc triển khai ASEAN không chỉ là nhiệm vụ đối ngoại mà còn là cơ hội chuẩn hóa quy trình dịch vụ công, nâng cao năng lực quản trị quốc gia.

Về con người và an sinh xã hội, các ưu tiên của Việt Nam trong lĩnh vực y tế, giáo dục, an sinh cũng là trụ cột cốt lõi của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN. Chương trình 155 đặt ra yêu cầu lồng ghép các tiêu chuẩn khu vực vào chính sách địa phương, bảo đảm mọi người dân đều được thụ hưởng thành quả phát triển một cách công bằng.

Trong khi đó, định hướng thích ứng và phát triển bền vững của Việt Nam – đặc biệt trong bối cảnh biến đổi khí hậu và biến động kinh tế toàn cầu – hoàn toàn phù hợp với các sáng kiến xây dựng một ASEAN hòa nhập và bền vững. Việc xây dựng kế hoạch 5 năm tới được coi là bước chuẩn bị “kháng thể” cho nền kinh tế và xã hội trước các cú sốc bên ngoài.

Đối với bản sắc và truyền thông, Thứ trưởng nhấn mạnh ASEAN cần trở thành niềm tự hào chung của người dân. Công tác truyền thông vì vậy phải được đổi mới theo hướng thiết thực, giúp người dân tiếp cận thông tin về cơ hội học tập, việc làm và các cơ chế bảo vệ trong cộng đồng.

Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, Thứ trưởng Cao Huy đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung vào 3 yêu cầu trọng tâm. Trước hết là bảo đảm kỷ luật về thời hạn, hoàn thành Kế hoạch hành động 5 năm trước tháng 6/2026 với yêu cầu rõ người, rõ việc, rõ nguồn lực và lộ trình cụ thể.

Thứ hai là bảo đảm tính thống nhất trong đa dạng, bám sát định hướng chung nhưng vẫn phát huy đặc thù từng địa phương.

Thứ ba là nâng cao tính thực chất trong phối hợp, trong đó Bộ Nội vụ đóng vai trò điều phối, hỗ trợ, còn hiệu quả phụ thuộc vào sự chủ động của các địa phương.

“Hợp tác ASEAN là một phần không thể tách rời của chiến lược phát triển quốc gia", Thứ trưởng Cao Huy nhấn mạnh, đồng thời kêu gọi các đơn vị cùng cam kết hành động vì một Việt Nam vững mạnh trong Cộng đồng ASEAN.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Đại sứ Phạm Quang Vinh, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, chia sẻ về bối cảnh quốc tế và tác động đến hợp tác ASEAN. Cùng với đó là các báo cáo chuyên sâu từ Bộ Ngoại giao, Ban Thư ký ASEAN và các bộ, ngành liên quan về tình hình triển khai Kế hoạch chiến lược VHXH ASEAN ở cấp khu vực; các ưu tiên, sáng kiến năm 2026; cũng như định hướng phối hợp liên trụ cột, bao gồm cả Cộng đồng Chính trị – An ninh ASEAN (APSC).

Bộ Nội vụ đã giới thiệu chi tiết Chương trình 155 và Kế hoạch hành động của Bộ giai đoạn 2026–2030. Trên cơ sở đó, các bộ, ngành, địa phương đã trao đổi về tiến độ xây dựng kế hoạch 5 năm đầu tiên, đồng thời thẳng thắn nêu ra những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.

Hội nghị thống nhất cần đẩy mạnh công tác thông tin, tăng cường trao đổi thường xuyên giữa các bên để kịp thời tháo gỡ vướng mắc và đưa ra giải pháp phù hợp. Bộ Nội vụ khẳng định sẽ tiếp tục phát huy vai trò cơ quan chủ trì, tăng cường điều phối và hỗ trợ chuyên môn nhằm bảo đảm việc triển khai Chương trình 155 đạt hiệu quả cao, góp phần nâng cao vị thế và đóng góp của Việt Nam trong Cộng đồng ASEAN giai đoạn mới.