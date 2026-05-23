Dư luận Thái Lan về chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Bài viết về chuyến thăm Thái Lan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trên tờ Thansettakij. (Ảnh chụp màn hình)

Tờ Thansettakij có bài viết với tiêu đề: Thái Lan và Việt Nam chung tay kết nối các trung tâm sản xuất công nghệ toàn cầu-Những điểm nổi bật trong chuyến thăm Thái Lan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Tờ báo viết, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu đoàn hơn 100 lãnh đạo doanh nghiệp đến Thái Lan để tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư. Báo cho rằng, chuyến thăm này tập trung vào việc kết nối chuỗi cung ứng và các cơ sở sản xuất trong các ngành công nghiệp tương lai, đặc biệt là công nghệ, điện tử, bán dẫn và năng lượng sạch.

Nhân dịp này, Diễn đàn Doanh nghiệp Thái Lan-Việt Nam 2026 sẽ được tổ chức để thúc đẩy hợp tác, để Việt Nam và Thái Lan trở thành đối tác cùng nhau phát triển. Tờ Thansettakij khẳng định, chuyến thăm chính thức Thái Lan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được xem là một cột mốc quan trọng trong quan hệ Thái Lan-Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, báo hiệu sự mở rộng nhanh chóng hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và công nghiệp trong tương lai giữa hai nước.

Báo cũng dẫn lời ông Sanan Angubolkul, Chủ tịch cấp cao của Phòng Thương mại Thái Lan và Liên đoàn Phòng Thương mại Thái Lan, Chủ tịch Hội Hữu nghị Thái Lan-Việt Nam.

Một điểm nhấn quan trọng trong chuyến thăm này là Diễn đàn Doanh nghiệp Thái Lan-Việt Nam do Hội Hữu nghị Thái Lan-Việt Nam tổ chức. Diễn đàn nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, cũng như tăng cường quan hệ giao lưu nhân dân hai nước trên mọi lĩnh vực. Diễn đàn tập trung vào việc tích hợp hợp tác giữa hai nước trên cơ sở Đối tác chiến lược toàn diện để nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân Thái Lan và Việt Nam, tạo ra lợi ích chung thiết thực trong các lĩnh vực như giáo dục, kinh tế, thương mại và đầu tư.

Việt Nam là một trong những quốc gia ASEAN hàng đầu nơi các doanh nghiệp tư nhân Thái Lan mở rộng đáng kể hoạt động thương mại và đầu tư. Hiện nay, có hơn 700 công ty Thái Lan đầu tư vào Việt Nam trên các lĩnh vực và ngành công nghiệp trọng điểm, bao gồm xây dựng, nông nghiệp và thực phẩm chế biến, năng lượng, phụ tùng ô tô, công nghiệp cơ bản, khu công nghiệp, bán lẻ và ngân hàng.

Trong khi đó tờ Bangkokbiznews đưa tin, Nội các Thái Lan đã phê duyệt dự thảo Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Thái Lan-Việt Nam giai đoạn 2026-2031. Kế hoạch này nhằm thúc đẩy những kết quả cụ thể trong hợp tác, bao gồm ba trụ cột: hòa bình, tăng trưởng và tương lai bền vững. Khung hợp tác bao gồm nhiều khía cạnh, như chính trị, an ninh, kinh tế, kết nối chuỗi cung ứng và giao lưu nhân dân.

Bangkokbiznews dẫn lời bà Ploytale Laksmisangchan, Phó Phát ngôn viên Văn phòng Thủ tướng Thái Lan, theo đó, Nội các đã phê duyệt dự thảo Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Thái Lan-Việt Nam giai đoạn 2026-2031. Văn kiện này sẽ giúp thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện hướng tới việc thực hiện cụ thể và mang lại lợi ích cho người dân hai bên.

Trong ngày hôm qua và hôm nay, nhiều báo của Thái Lan cũng đưa tin về chuyến thăm chính thức Thái Lan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam từ ngày 27 đến 29/5/2026 theo lời mời của Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul và Phu nhân. Các báo cũng đưa tin về hoạt động của đoàn ngày 27/5 tại Khu di tích Hồ Chí Minh tại tỉnh Udon Thani.

The Nation ngày 28/5 đăng tải bài viết nhấn mạnh, chuyến thăm chính thức Thái Lan đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trên cương vị mới diễn ra trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1976-2026). Cùng với ý nghĩa quan trọng này, chuyến thăm cũng nhằm tăng cường hợp tác giữa hai nước trong nhiều lĩnh vực.

The Nation nhấn mạnh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ngày 27/5 dừng chân tại tỉnh Udon Thani để thăm Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan trước khi tiếp tục hành trình đến thủ đô Bangkok vào cùng ngày.

The Nation phân tích, việc lựa chọn Udon Thani là điểm đến cho thấy giao lưu nhân dân là một trong những trọng tâm của chuyến thăm; nhấn mạnh, cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan góp phần gắn kết hai nước qua nhiều thế hệ.

Trong lĩnh vực thương mại, thông qua những kết quả hợp tác đạt được chuyến thăm, hai nước sẽ thúc đẩy tăng trưởng thương mại, liên kết đầu tư và bổ sung lẫn nhau trong chuỗi cung ứng toàn cầu đang biến động. Bài viết trên The Nation nêu rõ, Việt Nam thu hút các nhà đầu tư nhờ đường bờ biển dài kết nối với các tuyến vận tải biển toàn cầu và lực lượng lao động trẻ. Trong khi đó, Thái Lan dựa vào cơ sở hạ tầng phát triển, chuỗi cung ứng sâu rộng và vị thế là một trong trung tâm kinh doanh ở khu vực.

Đối với các doanh nghiệp Thái Lan, khuôn khổ hợp tác mới giữa Việt Nam và Thái Lan mang lại các ý nghĩa quan trọng và cơ hội mở rộng thị trường và hội nhập chuỗi cung ứng.

Theo Nation, Việt Nam có dân số hơn 100 triệu dân và tăng trưởng GDP ở mức cao, tạo ra tiềm năng cho các công ty Thái Lan trong lĩnh vực bán lẻ, thực phẩm, năng lượng sạch và dịch vụ kỹ thuật số. Bên cạnh đó, các công ty Thái Lan sản xuất linh kiện, vật liệu hoặc dịch vụ hậu cần có thể trở thành một phần của mạng lưới sản xuất của Việt Nam, liên kết với các thương hiệu toàn cầu. Điều này sẽ cho phép các doanh nghiệp Thái Lan gia tăng giá trị thông qua các chuỗi sản xuất khu vực thay vì chỉ cạnh tranh ở thị trường tiêu dùng cuối cùng.

The Nation cho rằng, những biến động địa chính trị đang định hình lại chuỗi cung ứng và căng thẳng thương mại buộc các quốc gia phải tìm kiếm các đối tác đáng tin cậy, việc Thái Lan và Việt Nam đẩy mạnh hợp tác có thể định hình giai đoạn tiếp theo của ngành sản xuất và đầu tư ở khu vực.

Bangkok Post ngày 27/5 đăng tải bài viết “Quan hệ Việt Nam-Thái Lan tròn 50 năm”, trong đó nhấn mạnh, chuyến thăm chính thức Thái Lan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm diễn ra vào dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, một cột mốc phản ánh không chỉ sự chuyển mình trong quan hệ song phương mà còn cả tầm quan trọng chiến lược ngày càng tăng của mối quan hệ đối tác khi Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đang đối mặt sự cạnh tranh gay gắt giữa các cường quốc, bất ổn khu vực và những thách thức an ninh phi truyền thống mới nổi.

https://nhandan.vn/du-luan-thai-lan-ve-chuyen-tham-thai-lan-cua-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-post965355.html?gidzl=f4VH4bZUGqMcMjWIMCbBHwPMrHD1pHv7wr674KIV71Bi38P05fyS5Re3Wa90pKiLx53KJ3R9ggfWNDvEHm