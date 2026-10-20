Carlsberg Việt Nam ủng hộ 500 triệu đồng cho Quỹ Vì người nghèo thành phố

Đại diện Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam trao bảng tượng trưng 500 triệu đồng ủng hộ Quỹ Vì người nghèo TP. Huế.

Tại buổi tiếp nhận, đại diện Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam trao bảng tượng trưng số tiền 500 triệu đồng ủng hộ Quỹ Vì người nghèo TP. Huế. Đây là hoạt động thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của doanh nghiệp đối với các hộ nghèo, hộ cận nghèo và những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Đại diện doanh nghiệp bày tỏ mong muốn tiếp tục đồng hành cùng thành phố trong các hoạt động an sinh xã hội, góp phần hỗ trợ người dân cải thiện điều kiện sống. Bên cạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, việc tham gia các chương trình vì cộng đồng cũng là một trong những cách doanh nghiệp thể hiện trách nhiệm xã hội, gắn bó với địa phương.

Nguồn kinh phí 500 triệu đồng được trao tặng lần này sẽ góp thêm nguồn lực cho Quỹ Vì người nghèo thành phố, phục vụ các hoạt động hỗ trợ sinh kế, cải thiện nhà ở và chăm lo đời sống cho những hộ có hoàn cảnh khó khăn.