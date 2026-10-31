Từ mái nhà mới đến cơ hội vươn lên

Khánh thành, bàn giao nhà Đại đoàn kết cho bà Nguyễn Thị Vĩnh.

Những mái nhà vững chãi

Ngày 15/10, gia đình ông Nguyễn Xuân Phụng ở tổ dân phố Đông Toàn đón nhận căn nhà mới sau thời gian được hỗ trợ xây dựng. Công trình có diện tích 70m², với tổng kinh phí xây dựng 300 triệu đồng, trong đó Quỹ “Vì người nghèo” thành phố Huế hỗ trợ 60 triệu đồng, Quỹ “Vì người nghèo” phường Kim Trà hỗ trợ 50 triệu đồng, phần còn lại do gia đình đối ứng.

Căn nhà được xây dựng kiên cố, không chỉ cải thiện điều kiện sinh hoạt mà còn giúp gia đình yên tâm hơn, nhất là trong mùa mưa bão. Cùng với việc bàn giao nhà, gia đình còn được Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huế tặng ti vi, góp phần cải thiện đời sống tinh thần.

Ngày 20/10, một căn nhà khác tại tổ dân phố La Chữ cũng được bàn giao sau khi hoàn thành. Bà Nguyễn Thị Vĩnh, sinh năm 1956, là người trực tiếp thờ cúng liệt sĩ Nguyễn Tấn Huấn, người đã hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Công trình có tổng kinh phí khoảng 140 triệu đồng, trong đó, Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam - VNSTEEL hỗ trợ 100 triệu đồng thông qua Quỹ “Vì người nghèo” phường, gia đình đối ứng 40 triệu đồng.

Hai căn nhà với những hoàn cảnh khác nhau cho thấy sự hỗ trợ đã đến với những gia đình có nhu cầu cải thiện điều kiện nhà ở. Không chỉ cải thiện điều kiện sống, những công trình này còn thể hiện sự quan tâm của cộng đồng đối với các gia đình cần được sẻ chia.

Theo kết quả rà soát cuối năm 2025, phường Kim Trà có 77 hộ nghèo với 120 nhân khẩu, chiếm tỷ lệ 0,9% tổng số hộ dân; 127 hộ cận nghèo với 357 nhân khẩu, chiếm 1,49% tổng số hộ dân. Bên cạnh những hộ nghèo, cận nghèo còn có người cao tuổi neo đơn, người mắc bệnh hiểm nghèo và các trường hợp gặp khó khăn đột xuất cần được quan tâm, trợ giúp.

“Thực tế này đặt ra yêu cầu giảm nghèo không thể chỉ dừng ở việc trao quà vào những dịp nhất định. Mỗi hoàn cảnh có nguyên nhân và nhu cầu khác nhau, cần những hỗ trợ phù hợp, kịp thời, đồng thời có sự phối hợp giữa chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể, tổ dân phố và cộng đồng”, ông Đỗ Ngọc An - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Kim Trà cho biết.

Sức mạnh từ sự chung tay

Từ năm 2025 đến nay, Quỹ “Vì người nghèo” phường Kim Trà đã tiếp nhận, vận động hơn 831 triệu đồng, thông qua nhiều hoạt động, như: Chương trình chào Xuân năm 2026, “Đêm nhạc vì cộng đồng - Kết nối yêu thương”, Tháng cao điểm “Vì người nghèo”... với sự hưởng ứng của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hảo tâm trong và ngoài địa bàn.

Từ các nguồn kinh phí huy động được, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đã hỗ trợ xây mới 4 căn nhà Đại đoàn kết, sửa chữa 8 căn nhà với tổng kinh phí 585 triệu đồng; dành 111,1 triệu đồng trao 357 suất quà; hỗ trợ 5 trường hợp khó khăn đột xuất với kinh phí 13 triệu đồng. Tại lễ phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo năm 2026”, địa phương còn trao 77 phần quà với kinh phí hơn 23 triệu đồng cho các hộ nghèo trên địa bàn.

“Cùng với những khoản hỗ trợ ấm áp nghĩa tình, nhân văn, điều đáng quý ở đây còn là cách cùng tham gia giải quyết khó khăn khi Mặt trận giữ vai trò vận động, kết nối nguồn lực; chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội và tổ dân phố phối hợp triển khai; doanh nghiệp, nhà hảo tâm góp sức bằng những hỗ trợ thiết thực, từ đó, việc chăm lo người nghèo không còn là trách nhiệm của riêng cá nhân, tổ chức mà là sự chung tay của cả cộng đồng”, ông Đỗ Ngọc An chia sẻ.

Về định hướng thời gian tới, ông Đỗ Ngọc An cho biết, Kim Trà sẽ tiếp tục phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và cộng đồng gắn với việc rà soát đúng đối tượng, xác định đúng nhu cầu và sử dụng nguồn lực phù hợp, đồng thời khơi dậy ý chí tự lực, tự cường trong mỗi gia đình. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả, tính bền vững của công tác giảm nghèo tại địa phương.