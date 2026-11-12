Chủ động nguồn, nâng chất lượng tuyển quân

Hội đồng NVQS phường Phong Thái tổ chức khám sơ tuyển. Ảnh: Minh Hồng

Lan tỏa tinh thần tình nguyện

Tại các khu dân cư, từ nội đô đến vùng ven, nhiều thanh niên trong độ tuổi thực hiện NVQS đã có mặt đúng thời gian quy định. Dù đang có công việc và thu nhập ổn định tại các cơ quan, doanh nghiệp hay cơ sở giáo dục, nhiều người vẫn chủ động sắp xếp công việc, tham gia sơ khám khi nhận được lệnh gọi.

Bên cạnh chấp hành nghiêm lệnh gọi, nhiều thanh niên còn tự nguyện viết đơn xin nhập ngũ. Tại phường Phong Thái, có 45 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ, thể hiện mong muốn được rèn luyện, cống hiến trong môi trường quân đội.

Thượng tá Nguyễn Minh Hưng, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) phường Phong Thái cho biết, tinh thần trách nhiệm và ý thức cống hiến của thanh niên góp phần tạo khí thế sôi nổi trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ tại địa phương.

Bên cạnh những tín hiệu tích cực, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm nay cũng đặt ra nhiều khó khăn cho cơ sở. Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, địa bàn quản lý của nhiều xã, phường rộng hơn, dân cư phân bố không đồng đều. Trong khi đó, một bộ phận thanh niên trong độ tuổi thực hiện NVQS đi làm ăn xa, hoặc làm việc tại các khu công nghiệp, gây khó khăn cho việc rà soát nguồn, quản lý và lập danh sách.

Ở khâu sơ khám, các vấn đề về thể lực, thị lực, huyết áp và tim mạch cũng đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân sự và ngành y tế.

Bác sĩ đa khoa Phạm Thiên, Giám đốc Trạm Y tế phường Phong Thái cho hay, chất lượng thể lực năm nay nhìn chung có phần nhỉnh hơn năm trước, song số trường hợp mắc tật khúc xạ có xu hướng tăng. Tổ y tế cơ sở đang bám sát quy trình, rà soát từng trường hợp nhằm đánh giá chính xác tình trạng sức khỏe, bảo đảm việc sơ tuyển đúng tiêu chuẩn quy định.

Tuyển người nào chắc người đó

Trao đổi về công tác tuyển quân ở cơ sở, Thượng tá Nguyễn Chí Thành, Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Vỹ Dạ cho biết, với vai trò cơ quan thường trực của Hội đồng NVQS phường, đơn vị luôn chủ động tham mưu triển khai từng bước trong quy trình tuyển chọn. Công an và tổ dân phố được huy động bám sát địa bàn, nắm chắc số thanh niên đi làm ăn xa, phục vụ công tác rà soát, đúng đối tượng. Qua đó, địa phương phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, kiên quyết nói không với tình trạng bù đổi.

Tại phường Phú Xuân, địa bàn có quy mô dân cư lớn nhất thành phố, công tác chuẩn bị cũng được triển khai chặt chẽ. Theo Thượng tá Nguyễn Hồng Hiệp, Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Phú Xuân, các phương án rà soát danh sách, khám sức khỏe đều được lên kế hoạch cụ thể. Các tổ công tác chuyên trách như giám sát, phục vụ và hướng dẫn thanh niên đều được phân công nhiệm vụ rõ ràng. Công tác tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh và các buổi sinh hoạt cộng đồng cũng được chú trọng, giúp người dân hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ của công dân trong thực hiện NVQS.

Nhìn nhận tổng thể đợt tuyển quân, Đại tá Lê Huy Nghĩa, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS thành phố nhấn mạnh yêu cầu tạo sự chuyển biến thực chất trong nhận thức của toàn xã hội, nhất là thế hệ trẻ. Việc triển khai các giải pháp phù hợp, linh hoạt sẽ góp phần nâng cao chất lượng tuyển chọn, hoàn thành nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Với phương châm “Tuyển người nào, chắc người đó” thành phố đang từng bước chuẩn bị kỹ lưỡng, thực hiện công khai, minh bạch và đúng quy định trong từng khâu tuyển chọn. Sự phối hợp của cả hệ thống chính trị cùng tinh thần xung kích của thanh niên là cơ sở để thành phố hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân, góp phần thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.