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Bàn giao nhà hỗ trợ cán bộ, viên chức có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

HNN.VN - Ngày 9/9, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP. Huế phối hợp với Đảng ủy Sở Y tế tổ chức Lễ bàn giao nhà cho gia đình bà Đào Thị Thanh Thúy, cán bộ ngành y tế có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở.

Mái ấm từ những tấm lòngĐiểm tựa của người lao độngThêm nguồn lực chăm lo người có công

Trao kinh phí hỗ trợ nhà và các phần quà ý nghĩa cho gia đình bà Đào Thị Thanh Thúy. 

Đây là hoạt động được triển khai từ chủ trương của Ban Thường vụ Đảng ủy UBND thành phố về việc không nhận hoa chúc mừng nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026); đồng thời vận động các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng góp kinh phí hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn.

Bà Đào Thị Thanh Thúy hiện đang mắc bệnh, một mình nuôi ba con nhỏ. Ngôi nhà cấp 4 gia đình đang sinh sống được xây dựng từ năm 2010 đã xuống cấp nghiêm trọng, bị sụt lún, tường nhà nứt gãy, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Từ nguồn kinh phí đóng góp của các cấp ủy nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND thành phố đã hỗ trợ 50 triệu đồng để xây dựng, sửa chữa nhà ở cho gia đình bà Đào Thị Thanh Thúy.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đinh Thị Như Hiền, TUV, Phó Bí thư Đảng ủy UBND thành phố chúc mừng gia đình bà Đào Thị Thanh Thúy có được ngôi nhà mới khang trang, an toàn.

Đồng chí Đinh Thị Như Hiền đề nghị các cấp ủy, cơ quan, đơn vị tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có hoàn cảnh khó khăn, qua đó lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương trợ trong toàn Đảng bộ UBND thành phố.

Hoạt động minh chứng cho tinh thần “tương thân tương ái”, “đồng chí, đồng nghiệp”, góp phần chăm lo thiết thực đời sống cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời lan tỏa những giá trị nhân văn trong Đảng bộ UBND thành phố Huế.
THANH HƯƠNG
 Từ khóa:
hỗ trợnhày tế
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