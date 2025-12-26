Nữ cầu thủ vô địch SEA Games & ước mơ đứng trên bục giảng

Đam mê & tò mò

Thu Xuân trong màu áo Than KSVN. Ảnh: NVCC

Thu Xuân sinh năm 2002, là con út trong gia đình có 5 chị em ở tổ dân phố Giáp Thượng 2, phường Hương Trà. “Gia đình đông con, nhưng không đến mức quá khó khăn, ba mẹ đủ sức lo cho mấy chị em ăn học nên người. Em đến với bóng đá đơn thuần chỉ là đam mê” - Thu Xuân chia sẻ lý do đến với bóng đá ngay từ khi còn là học sinh lớp 7 Trường THCS Hồ Văn Tứ (Hương Văn cũ).

Năm 2015, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) triển khai Dự án bóng đá cộng đồng (FFAV) tại TP Huế. Ngoài đam mê, ở Xuân còn là sự tò mò, muốn biết FFAV có gì hay, lạ. Và sau những lần thể hiện kỹ năng chơi bóng thuyết phục, Thu Xuân nhanh chóng được các HLV của VFF “để mắt”, tập trung bồi dưỡng.

Sau 3 năm ăn, tập cùng trái bóng, đến cuối năm 2017, Thu Xuân khoác áo U19 Than KSVN theo dạng hợp đồng cho mượn và giúp U19 Than KSVN đăng quang tại sân chơi U19 Quốc gia. Nhận thấy tiềm năng của nữ cầu thủ người Hương Trà, đội bóng đá nữ ngành Than đã ký hợp đồng dài hạn với nữ cầu thủ cho đến năm 2025. Trong khoảng thời gian này, Thu Xuân còn là thành viên của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, cũng như cùng đồng đội giành HCV SEA Games 31 tại Việt Nam năm 2022.

Quá trình khoác áo Than KSVN, tuy không có lợi thế về tốc độ, thể lực trong các pha càn lướt, tranh chấp, nhưng bằng vào khả năng điều tiết, thu hồi bóng và phát động tấn công khá tốt, Thu Xuân được BHL tin tưởng, giao đảm trách vị trí tiền vệ trung tâm, cũng như là 1 trong những cầu thủ trụ cột của đội bóng này gần chục năm qua. Mà gần đây nhất, Thu Xuân đã cùng đội bóng Than KSVN bảo vệ thành công chức vô địch Cúp bóng đá nữ Quốc gia 2025.

Bất ngờ được gọi tên

Nữ cầu thủ quê Hương Trà cùng tấm HCV Futsal nữ tại SEA Games 33. Ảnh: NVCC

Dù chỉ tập trung cống hiến cho đội bóng mình đang khoác áo, cũng như không liên quan đến Futsal (bóng đá trong nhà), vậy nhưng, cuối năm 2024, Thu Xuân bất ngờ được HLV trưởng tuyển Futsal nữ Việt Nam Nguyễn Đình Hoàng gọi vào đội tuyển. “Quả thật em rất bất ngờ và không hề biết bản thân được “để ý” từ khi nào”, Xuân nói.

“Những ngày đầu tập luyện cùng đồng đội, em khá lúng túng bởi bóng đá sân cỏ và bóng đá trong nhà có nhiều khác biệt khi sân Futsal nhỏ hơn rất nhiều so với sân cỏ, mặt sân làm bằng gỗ (hoặc vật liệu tổng hợp) khiến độ nảy của bóng rất cao. Biết được hạn chế của mình, nên ngoài thời gian tập luyện chính thức, em còn học hỏi thêm đồng đội, HLV các kỹ thuật từ cơ bản đến nâng cao”, Xuân chia sẻ.

Với tính cầu tiến, không ngại khó ngại khổ và khát khao được cống hiến – như đánh giá của HLV Nguyễn Đình Hoàng - nên chỉ trong vòng 3 tuần, Thu Xuân đã làm chủ được kỹ thuật, cách xử lý, khống chế quả bóng theo ý mình. Nhờ đó, Xuân có tên trong danh sách chính thức tham dự giải giao hữu tại Thái Lan và cùng đội tuyển futsal nữ Việt Nam giành chức vô địch ngay trên đất Thái ở lần đầu góp mặt.

Sau giải giao hữu, đến tháng 11, Thu Xuân tiếp tục có tên trong danh sách dự Giải vô địch Futsal nữ Đông Nam Á 2024 ở Philippines. Ở giải đấu này, Thu Xuân là mảnh ghép quan trọng và góp công không nhỏ để cùng tuyển Futsal nữ Việt Nam lên ngôi vô địch giải đấu ngay lần đầu tổ chức sau chiến thắng kịch tính 2-1 trước Thái Lan và tiếp đến, là vượt qua vòng loại Giải futsal nữ châu Á 2025.

Sau những lần “đầu tiên” liên tiếp, tháng 5/2025, Thu Xuân cùng đồng đội hành quân đến Nội Mông (Trung Quốc) dự tranh vòng chung kết Giải vô địch Futsal nữ châu Á 2025. Tuy phải dừng chân ở tứ kết khi gặp đối thủ quá chênh lệch về đẳng cấp là Nhật Bản, nhưng những gì Thu Xuân thể hiện ở các giải khu vực, châu lục vừa qua đã khẳng định tài năng của cô gái người Hương Trà cả trên sân cỏ lẫn sân sàn.

Tiếp nối những dấu ấn đáng nhớ đó, Thu Xuân cùng đồng đội lần đầu tiên đăng quang tại vô địch giải Futsal nữ SEA Games 33 vừa qua. Tại giải đấu này, Thu Xuân được nhắc đến như một nhân tố quan trọng, góp công lớn vào thành công chung của Futsal nữ Việt Nam với thành tích toàn thắng vòng bảng, vượt qua Philippines 1-0 ở bán kết và hạ gục Indonesia 5-0 ở chung kết.

Ước mơ được đứng trên bục giảng

Thu Xuân (áo đỏ) trong 1 pha tranh chấp với cầu thủ Nhật Bản ở trận tứ kết giải Futsal nữ châu Á 2025. Ảnh: NVCC

Trở về sau chức vô địch Futsal nữ SEA Games 33, Thu Xuân đã được phường Hương Trà vinh danh, khen thưởng. Đây là nguồn động viên tinh thần quan trọng đối với con em địa phương có nhiều cống hiến, góp phần lan tỏa niềm tự hào, tạo động lực thúc đẩy phong trào TDTT nói chung, bóng đá nữ nói riêng của Hương Trà và TP. Huế trong thời gian tới.

Trong cuộc trò chuyện sáng nay, 1/1/2026 - thời điểm đang khá bận rộn để ổn định nơi ăn, chốn ở tại TP. Hồ Chí Minh, Thu Xuân cho biết cô vừa chấm dứt hợp đồng với Than KSVN và chuyển sang khoác áo CLB bóng đá nữ TP. Hồ Chí Minh. Có lẽ, đây là CLB cuối cùng của Xuân trong hành trình theo đuổi quả bóng tròn.

“Hiện tại em đã 23 tuổi, thời gian đỉnh cao của nữ cầu thủ như em không còn dài. Trong thời gian cống hiến hết sức có thể cho đội bóng mới, em sẽ cố gắng sắp xếp để học và thi vào Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh. Ước mơ của em là được đứng trên bục giảng sau khi kết thúc những tháng ngày trên sân cỏ”, Thu Xuân kết thúc cuộc trò chuyện nhanh bằng những lời chia sẻ chân tình.