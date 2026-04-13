Thủ tướng tiếp đoàn doanh nghiệp Hoa Kỳ

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tiếp, làm việc với đoàn doanh nghiệp Hoa Kỳ

Tham dự cuộc gặp có lãnh đạo các bộ, ngành, một số doanh nghiệp, tập đoàn của Việt Nam và đại diện 52 doanh nghiệp lớn, hàng đầu của Hoa Kỳ trên các lĩnh vực năng lượng và công nghiệp, công nghệ và kinh tế số, tài chính, logistics và vận tải, y sinh học, nông nghiệp, dịch vụ, tiêu dùng, công nghiệp sáng tạo…

Tại cuộc gặp, hai bên đã trao đổi thẳng thắn, thực chất và xây dựng về các định hướng lớn và giải pháp cụ thể nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ và thúc đẩy tích cực hơn nữa hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư thực chất, cùng có lợi giữa hai bên. Lãnh đạo các bộ, ngành đã lắng nghe, phản hồi các đề xuất, kiến nghị của doanh nghiệp Hoa Kỳ liên quan quan hệ thương mại song phương, thủ tục hành chính, thị trường vốn, thuế, triển khai các dự án lớn về năng lượng, chính sách thị thực…

Các ý kiến phía Hoa Kỳ đánh giá cao những thành tựu quan trọng đã đạt được, cũng như những định hướng, chính sách phát triển của Việt Nam; tin tưởng Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, nâng cao năng lực cạnh tranh, đạt các mục tiêu đề ra. Các doanh nghiệp bày tỏ sự quan tâm ngày càng tăng, quyết tâm mạnh mẽ trong việc mở rộng hợp tác, đầu tư và kinh doanh tại Việt Nam; cam kết sẽ tiếp tục đồng hành trong quá trình phát triển của Việt Nam.

Thời gian qua, quan hệ kinh tế - thương mại - đầu tư giữa hai nước tiếp tục phát triển tích cực. Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Kim ngạch thương mại hai chiều đạt 209,5 tỷ USD năm 2025, trong đó xuất khẩu từ Hoa Kỳ vào Việt Nam đạt hơn 19 tỷ USD, tăng 28% so với năm 2024. Doanh nghiệp Việt Nam đã ký các hợp đồng mua máy bay, thiết bị của Hoa Kỳ trị giá hơn 37 tỷ USD.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Thủ tướng Lê Minh Hưng hoan nghênh sự tham gia đông đảo của các doanh nghiệp Hoa Kỳ trong chuyến thăm, minh chứng sống động cho sự quan tâm sâu sắc đối với thị trường Việt Nam cũng như các cơ hội hợp tác kinh tế - thương mại – đầu tư ngày càng sâu rộng giữa hai nước.

Thủ tướng cho biết Việt Nam đang nỗ lực phát triển nhanh với tốc độ cao nhưng bền vững hơn, nâng cao toàn diện đời sống nhân dân, củng cố tự chủ chiến lược, đồng thời chuyển đổi mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, phát triển dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, từ chiều rộng sang chiều sâu, từ dựa vào tài nguyên và lao động sang dựa vào tri thức, công nghệ và năng suất, thực hiện cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy theo hướng năng động, hiệu quả, chuyển từ quản lý sang kiến tạo phát triển, phát huy đầy đủ vai trò của các thành phần kinh tế, trong đó kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế.

Để thực hiện được các mục tiêu nói trên, Việt Nam chủ trương tăng cường hội nhập quốc tế, tranh thủ tối đa các nguồn lực bên ngoài phục vụ mục tiêu phát triển, thực hiện những cơ chế, chính sách ưu đãi đặc thù, tháo gỡ rào cản, vướng mắc để tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp nước ngoài đầu tư kinh doanh hiệu quả tại Việt Nam.

Thủ tướng khẳng định Việt Nam nhất quán coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu; mong muốn thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ phát triển lành mạnh, ổn định, bền vững, vì lợi ích của người dân và doanh nghiệp hai nước, đóng góp vào hòa bình, ổn định và thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới.

Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục biến động rất nhanh và phức tạp, Thủ tướng vui mừng nhận thấy quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả. Trong đó, cuộc gặp giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nhân dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza tại Hoa Kỳ tiếp tục củng cố xung lực cho hợp tác trên các lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế - thương mại - đầu tư, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Để quan hệ kinh tế - thương mại - đầu tư giữa hai nước tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới, Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp nước ngoài trong đó có doanh nghiệp Hoa Kỳ tiếp tục mở rộng kinh doanh, đầu tư thành công tại Việt Nam, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp hai nước, đóng góp vào quan hệ song phương và các mục tiêu phát triển của Việt Nam.

Đánh giá cao các ý kiến thực chất, thẳng thắn của các doanh nghiệp Hoa Kỳ, Thủ tướng cho biết đã nghiên cứu kỹ các đề xuất, kiến nghị, Chính phủ sẽ chỉ đạo quyết liệt, những nội dung có thể tháo gỡ được, nhất là về mặt thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh sẽ tập trung tháo gỡ ngay; nội dung còn vướng từ cả hai bên, các bộ, ngành liên quan tiếp tục trao đổi sâu hơn với phía Hoa Kỳ để tìm ra biện pháp xử lý thỏa đáng trên tinh thần hài hòa lợi ích.

Chia sẻ về các định hướng chính sách lớn, Thủ tướng cho biết Việt Nam đang đẩy nhanh quá trình cải cách, đẩy mạnh hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh ngày càng thông thoáng, minh bạch, hiệu quả, đặc biệt là quyết liệt, khẩn trương cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh (trong quý II, các bộ, ngành phải cắt giảm 50% chi phí tuân thủ, 50% thời gian thực hiện thủ tục và cấp Bộ không thực hiện quá 30% tổng số thủ tục thuộc lĩnh vực quản lý), sửa đổi các luật, quy hoạch, sửa đổi các quy định để huy động mạnh mẽ các nguồn lực cho phát triển, trong đó có nguồn vốn của nhà đầu tư; trong quá trình này sẽ cầu thị lắng nghe ý kiến cộng đồng doanh nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp Hoa Kỳ.

Thủ tướng chỉ đạo lãnh đạo các bộ, ngành khẩn trương nghiên cứu xử lý, có phản hồi bằng văn bản đối với những vấn đề cụ thể mà các doanh nghiệp đã đề cập; Bộ Ngoại giao, Văn phòng Chính phủ theo dõi và đôn đốc, báo cáo tiến độ, kết quả cuối cùng.

Thủ tướng đề nghị USABC và các doanh nghiệp Hoa Kỳ tiếp tục phát huy vai trò, ảnh hưởng của mình để chuyển tải thông điệp về thiện chí và nỗ lực hợp tác của Việt Nam, có tiếng nói khách quan, phản ánh đúng thực tiễn của nền kinh tế Việt Nam, thúc đẩy hai nước sớm đạt được Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng, phía Hoa Kỳ sớm xem xét công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường đầy đủ và sớm đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các nước hạn chế về xuất khẩu (D1-D3).

Đề cập một số lĩnh vực hợp tác cụ thể, Thủ tướng nêu rõ Chính phủ ủng hộ, hoan nghênh các tập đoàn, doanh nghiệp năng lượng hàng đầu của Hoa Kỳ đầu tư tại Việt Nam, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và phát triển thị trường năng lượng bình đẳng, minh bạch, hiệu quả.

Về hợp tác khoa học - công nghệ - một trụ cột mới trong quan hệ song phương, Việt Nam hoan nghênh, coi trọng công nghệ của Hoa Kỳ và sẵn sàng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp viễn thông có năng lực của Hoa Kỳ tiếp cận thị trường nhằm nghiên cứu đầu tư, chuyển giao công nghệ và phát triển hạ tầng viễn thông, 5G, cáp quang biển tại Việt Nam trên cơ sở bảo đảm an ninh quốc gia, tuân thủ hành lang pháp lý của Việt Nam.

Cho biết tháng 2 vừa qua, Bộ Khoa học và Công nghệ đã cấp giấy phép cung cấp dịch vụ Internet vệ tinh Starlink tại Việt Nam, Thủ tướng đề nghị các doanh nghiệp Hoa Kỳ tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp Việt Nam, thực hiện chuyển giao công nghệ, nhất là những công nghệ lõi, hỗ trợ Việt Nam gắn kết sâu hơn vào chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu.

Thủ tướng cũng đề nghị USABC và các doanh nghiệp Hoa Kỳ với tầm ảnh hưởng của mình đồng hành cùng Chính phủ Việt Nam trong tổ chức thành công Năm APEC 2027, tạo động lực để Việt Nam tiếp tục mở cửa thị trường, thu hút đầu tư, chuyển giao công nghệ và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế./.