Đội Quy tập mộ liệt sĩ 192 cất bốc được 2 hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Sê Kông (Lào)

Những bộ hài cốt liệt sĩ vừa mới tìm thấy có nhiều di vật góp phần sớm tìm ra thân nhân cho các liệt sĩ.

Nguồn tin có được nhờ sự phối hợp, cung cấp kịp thời từ người dân địa phương trong quá trình đi làm rừng. Hai hài cốt liệt sĩ được phát hiện chung trong một hố mai táng, bảo vệ bên trong lớp vỏ bom bi, nằm cạnh dòng sông Xê Kông.

Tại hiện trường cất bốc, cán bộ, chiến sĩ Đội 192 ghi nhận hài cốt liệt sĩ thứ nhất còn nhiều mảnh xương sọ, 19 chiếc răng, 12 đoạn xương ống cùng nhiều mảnh xương vụn. Các di vật tìm thấy gồm: 2 hộp mực dấu, 1 đồng hồ đeo tay, 2 ống cẳng chân giả (bằng nhựa và nhôm), 1 đế dép cao su, bát B52, đĩa 2 ngăn và muôi canh inox.

Đối với hài cốt liệt sĩ thứ hai, phần xương sọ, xương quai hàm, răng và các đoạn xương cẳng tay, cánh tay, xương đùi vẫn còn rõ nét. Liệt sĩ được bọc cẩn thận trong bộ quân phục nữ; di vật đi kèm gồm mũ bộ đội, ba lô, bình tông, thắt lưng nữ, đế dép cao su và đặc biệt là 1 bộ dụng cụ y tế gần như còn nguyên vẹn.

Hiện, 2 hài cốt liệt sĩ đã được Đội 192 di chuyển về Nhà quàn liệt sĩ tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Salavan (Lào) để bảo quản và hương khói chu đáo. Đơn vị đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương mở rộng phạm vi khảo sát, tìm kiếm thêm các thông tin liên quan.