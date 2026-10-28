Thêm 2 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại Lào

Những di vật tìm thấy cùng với hài cốt các liệt sĩ. Ảnh: Đội 192

Hai hài cốt liệt sĩ vừa được cán bộ, nhân viên Đội 192 tìm kiếm, quy tập gồm một hài cốt ở bản Ku Tài, huyện Sa Muội và một hài cốt ở bản Kha Nuôn, huyện Lào Ngam, tỉnh Salavan. Cả 2 hài cốt còn nhiều đoạn xương và răng; di vật gồm cúc áo bộ đội, hộp đạn AK đã gỉ sét, bi đông, thìa nhôm, các mảnh vải dù...

Cả 2 hài cốt liệt sĩ đều chưa xác định được thông tin. Hiện, Đội 192 đã tiến hành lấy mẫu sinh phẩm để thực hiện giám định ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Như vậy, đến thời điểm này của mùa khô 2026 - 2027, Đội 192 đã tìm kiếm, cất bốc, quy tập được 5 hài cốt liệt sĩ tại Lào, trong đó tỉnh Salavan 2 hài cốt liệt sĩ và tỉnh Sê kông 3 hài cốt liệt sĩ. Hiện, hài cốt các liệt sĩ được đưa về nhà quàn để bảo quản và hương khói theo quy định.