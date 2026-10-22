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ClockThứ Năm, 22/10/2026 16:16

Kết nối di sản, chung tay kiến tạo tương lai

HNN.VN - Đó là những chủ đề của Diễn đàn thanh niên Việt Nam - Lào do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức tại Huế chiều 22/10, nhằm tạo không gian giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và thúc đẩy hợp tác giữa thanh niên hai nước.

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Đồng chí Bunlith Panthongchanh (bên phải) tặng quà lưu niệm đến đồng chí Nguyễn Thanh Hoài (bên trái), Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Huế, Bí thư Thành đoàn Huế. 

Tham dự diễn đàn, về phía Việt Nam có đồng chí Hoàng Đức Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Trưởng Ban Công tác Đoàn cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng đại diện các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc và các bộ, ngành Trung ương.

Phía Lào có đồng chí Bunlith Panthongchanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Quyền Cục trưởng Cục Phát triển Nghề nghiệp Thanh niên, Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào, cùng 22 đại biểu thanh niên.

Diễn đàn diễn ra với 3 phiên thảo luận gồm: “Kết nối di sản”, “Chung khát vọng” và “Kiến tạo tương lai”. Trong đó, tập trung vào vai trò của thanh niên trong gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống; chia sẻ kinh nghiệm học tập, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và đề xuất các nội dung hợp tác thiết thực giữa tổ chức Đoàn, thanh niên hai nước.

Diễn đàn góp phần tăng cường giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa thanh niên Việt Nam - Lào. 

Trong phiên “Kết nối di sản”, các đại biểu trao đổi về việc nâng cao nhận thức của người trẻ đối với cội nguồn, bản sắc văn hóa và truyền thống hữu nghị Việt Nam - Lào. Từ Huế - vùng đất giàu giá trị lịch sử và văn hóa, diễn đàn gợi mở những cách làm trong giáo dục truyền thống, giao lưu văn hóa và ứng dụng công nghệ, đưa di sản đến gần hơn với thanh niên.

Với phiên “Chung khát vọng”, thanh niên hai nước chia sẻ những mô hình hiệu quả trong học tập, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, đồng thời trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong quá trình phát triển. Qua đó, tăng cường sự thấu hiểu, kết nối nguồn lực và tìm kiếm hướng phối hợp phù hợp với nhu cầu thực tiễn của thanh niên mỗi nước.

Ở phiên “Kiến tạo tương lai”, các đại biểu hướng đến cụ thể hóa những ý tưởng trao đổi thành hoạt động hợp tác, từ giao lưu, tình nguyện, chia sẻ tri thức đến hỗ trợ khởi nghiệp và chuyển đổi số. Việc duy trì kết nối thường xuyên giữa các tổ chức Đoàn và thanh niên được kỳ vọng tạo thêm cơ hội để những sáng kiến chung từng bước đi vào thực tiễn.

Thông qua diễn đàn, thanh niên Việt Nam - Lào có thêm cơ hội tìm hiểu văn hóa, chia sẻ kinh nghiệm và mở rộng quan hệ hợp tác, góp phần vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa hai nước. Đồng thời, phát huy vai trò của thế hệ trẻ trong gìn giữ di sản và đóng góp vào sự phát triển của mỗi quốc gia.

Minh Nguyên
 Từ khóa:
thanh niênviệt namlàokết nốidi sảnkiến tạotương lai
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