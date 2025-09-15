Đảm bảo sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ

Người dân biên giới được BĐBP chăm sóc sức khỏe

Phòng Hậu cần - Kỹ thuật, tỷ lệ quân số khỏe của lực lượng BĐBP trong năm 2025 đạt gần 99%. Để góp phần đảm bảo sức khỏe cho mỗi người lính, đơn vị bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn, định lượng ăn cho các CBCS theo đúng quy định, cũng như triển khai đến các đơn vị về thực hiện tốt công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Những lần đến Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động BĐBP thành phố - đơn vị thực hiện công tác huấn luyện nói chung, huấn luyện chiến sĩ mới hàng năm nói riêng, mới hiểu về những nỗ lực và kết quả thực hiện nhiệm vụ của tập thể Phòng Hậu cần - Kỹ thuật. Bếp ăn khang trang, luôn tinh tươm, sạch sẽ. Những bữa cơm đầy đủ định lượng, dinh dưỡng với lương thực, thực phẩm, rau củ quả sạch theo mùa; món ăn thay đổi từng ngày, đảm bảo để chiến sĩ mới và CBCS trong đơn vị đủ sức khỏe trên thao trường.

Để làm được điều đó, Phòng Hậu cần - Kỹ thuật đã đẩy mạnh công tác tăng gia sản xuất. Tại đơn vị, vườn tăng gia bao giờ cũng dồi dào các loại rau cải, rau muống, mùng tơi, các loại mướp, bí xanh, bí đỏ... Chuồng trại luôn có hàng trăm con heo, hàng ngàn con gà, vịt, là nguồn thực phẩm rau củ sạch cho bữa ăn hàng ngày của CBCS.

Các đơn vị trên hai tuyến biên phòng cũng đẩy mạnh tăng gia sản xuất. Nhiều đơn vị, ngoài vườn rau và đàn heo, gà, vịt, còn nuôi thêm dê, đào ao thả cá, phát triển giống cá giá trị kinh tế cao. Những mô hình này không chỉ nhằm cải thiện bữa ăn của CBCS mà còn giúp người dân khu vực biên giới nhân rộng mô hình kinh tế hiệu quả.

Trung tá Hoàng Văn Hải, Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật cho biết: Năm 2025, kết quả tăng gia sản xuất của các đơn vị trong BĐBP đạt 85,4 tấn rau củ quả, 16,7 tấn thịt gia súc các loại, 5,2 tấn thịt gia cầm và 2,8 tấn cá các loại, cải thiện bữa ăn cho CBCS. Phòng Hậu cần - Kỹ thuật cũng đã thu mua thóc, xay xát hơn 78,9 tấn gạo bảo đảm gạo sạch, gạo mới cho các đơn vị.

Cùng với lo “bữa ăn giấc ngủ”, Phòng Hậu cần - Kỹ thuật luôn đảm bảo triển khai tốt công tác khám, chữa bệnh cho CBCS. Trong năm, đơn vị đã tổ chức khám phúc tra sức khỏe, xét nghiệm HIV, ma túy, viêm gan B, C... cho 120 tân binh. Đồng thời, phối hợp với Bệnh viện Quốc tế Trung ương Huế, Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho 562/573 CBCS (đạt tỷ lệ hơn 98%); khám, điều trị bệnh tại đơn vị cơ sở 598 lượt CBCS; kịp thời chuyển lên tuyến trên điều trị 51 lượt bệnh nhân.