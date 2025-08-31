Viết tiếp chiến công của Đoàn Phú Xuân anh hùng

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 6 giúp dân gặt lúa tránh lũ lụt

Nhiều chiến công hiển hách

Chúng tôi về Trung đoàn 6 vào một ngày thu tháng Tám. Bầu trời trong xanh, doanh trại được chỉnh trang chính quy xanh đẹp, dọc các tuyến đường nội bộ là những dãy pa nô, áp phích cổ động được lắp đặt bắt mắt, xen kẽ là những khóm hoa hướng dương, hoa hồng đang đua nhau khoe sắc. Những ngày này, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 6 đang sôi nổi thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Trung đoàn (10/10/1965 - 10/10/2025) và thiết thực Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Dẫn chúng tôi tham quan phòng truyền thống Trung đoàn, Trung tá Tạ Văn Tú, Chính ủy Trung đoàn chia sẻ: Cách đây tròn 60 năm, tại chiến khu Ba Lòng (tỉnh Quảng Trị cũ), Trung đoàn Bộ binh 6 được thành lập. Và ngày 10/10/1965 đánh dấu mốc son lịch sử ra đời, trở thành ngày truyền thống của đơn vị. Trải qua 60 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, của Quân đội và chính quyền địa phương, Trung đoàn 6 luôn nhận được sự cưu mang, đùm bọc, yêu thương, giúp đỡ của Nhân dân, lớp lớp thế hệ cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn đã ghi vào cuốn sử vàng truyền thống của mình những mốc son chói lọi và nhiều chiến công hiển hách. Đặc biệt, đơn vị đã đóng góp công lớn, mở đường làm nên đại thắng mùa Xuân năm 1975.

Tham gia cùng đoàn, nhìn ánh mắt chăm chú của các tân binh chăm chú vào từng kỷ vật, theo dõi, lắng nghe từng câu chuyện gắn liền với truyền thống Đoàn Phú Xuân anh hùng, chúng tôi chợt hiểu những chiến sĩ trẻ đang rất phấn khởi khi được học tập, rèn luyện tại đây. “Được học tập, rèn luyện ở đơn vị có bề dày truyền thống - Trung đoàn 6 anh hùng, chúng em cảm thấy rất tự hào và phấn khởi; nguyện sẽ phấn đấu hết mình, ra sức học tập, huấn luyện, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp sức xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh”, binh nhì Đặng Văn Thanh chia sẻ.

Theo chia sẻ của Chính ủy Trung đoàn 6, với những thành tích xuất sắc trong 60 năm qua, Trung đoàn đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng 4 Huân chương Quân công, được Mặt trận dân tộc giải phóng Trị Thiên tặng cờ “Tấn công, nổi dậy, anh dũng, kiên cường” và mang tên “Đoàn Phú Xuân”; tháng 9/1973, trung đoàn được tuyên dương Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân…

Sát cánh bên dân trong những thời khắc khó khăn

Trung tá Nguyễn Bảo Lân, Trung đoàn trưởng chia sẻ: Với truyền thống trong chiến đấu “Càng đánh càng mạnh, càng đánh càng thắng lớn”, là đơn vị chủ lực của Bộ CHQS TP. Huế, đơn vị luôn sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), tổ chức huấn luyện chiến sĩ mới, đăng ký, quản lý dự bị động viên và huấn luyện đối tượng 3, sẵn sàng cơ động tham gia phòng, chống khắc phục thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn. Chất lượng huấn luyện, diễn tập, khả năng, trình độ SSCĐ, xây dựng chính quy, rèn luyện, chấp hành kỷ luật ngày càng được nâng cao.

Song song với nhiệm vụ huấn luyện và SSCĐ, đơn vị đã huy động hàng ngàn ngày công cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng cơ sở chung sức xây dựng nông thôn mới; tham gia chữa cháy rừng và giúp dân khắc phục hậu quả bão lũ tại các địa bàn trọng yếu. Hình ảnh Bộ đôi Cụ Hồ luôn có mặt khẩn trương giúp dân giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, thể hiện tinh thần “sát cánh bên dân trong những thời khắc khó khăn” của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 6 luôn để lại ấn tượng tốt đẹp và sâu đậm trong tâm trí của Nhân dân.

Để xứng đáng với danh hiệu anh hùng cao quý, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 6 quyết tâm xây dựng trung đoàn vững mạnh toàn diện, có lực lượng thường trực chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; lực lượng dự bị động viên hùng hậu; quản lý, huấn luyện tốt; sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; xứng đáng với danh hiệu cao quý: Trung đoàn bộ binh 6 - Đoàn Phú Xuân anh hùng.