Chủ động để không bất ngờ

Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS thành phố giúp dân khắc phục hậu quả bão lụt tại thôn Hói Mít, xã Chân Mây - Lăng Cô

Ban CHPTKV 3 - Phú Lộc được xem là chốt chặn quan trọng để xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, giữ vững thế trận khu vực phòng thủ vững chắc nơi cửa ngõ phía nam của TP. Huế. Là đơn vị đóng vai trò nòng cốt trong giúp Nhân dân PCTT, CNCH và nhiệm vụ đột xuất khác, ngay từ khi thành lập Ban CHPTKV đã chủ động rà soát lại các khu vực trên địa bàn đảm nhiệm, nhất là những khu vực có nguy cơ bị sạt lở, ngập lụt và xảy ra lũ quét để xây dựng phương án, cùng phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương chủ động ứng phó ngay trước mùa mưa bão.

Thượng tá Trần Chí Thanh, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban CHPTKV 3 - Phú Lộc cho biết: Đơn vị quản lý địa bàn trải dài trên 13 xã, phường, có đủ các loại địa hình rừng núi, đầm phá và ven biển; trong đó có trên 60km chiều dài bờ biển, nên việc triển khai xây dựng ứng phó với thiên tai cũng gặp nhiều khó khăn. Với quyết tâm và trên tinh thần chủ động ứng phó để giảm thiểu tối đa những thiệt hại, đơn vị nhanh chóng cử các lực lượng phối hợp với ban chỉ huy quân sự (CHQS) các xã nhanh chóng rà soát lại tất các các khu vực xung yếu, nhất là có nguy cơ cao xảy ra ngập úng, sạt lở đất để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương kịp thời xây dựng các phương án ứng phó hiệu quả khi mùa mưa bão đến.

Ông Nguyễn Văn Thái, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Chân Mây - Lăng Cô cho biết: Để chủ động ứng phó với mùa mưa bão năm nay, chúng tôi phối hợp chặt chẽ với Ban CHPTKV 3 - Phú Lộc và các đồn biên phòng chủ động rà soát, nắm chắc tình hình địa bàn để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng các phương án phòng, chống, khắc phục hậu quả sát với thực tế. Trong đó, chú trọng nắm rõ các hộ gia đình ở các địa bàn thấp trũng, gia đình chính sách, gia đình neo đơn để có phương án di dời khi bão lũ xảy ra...

Ban CHPTKV 3 - Phú Lộc cũng chủ động triển khai thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”; tổ chức phân công, phân nhiệm lực lượng về các địa bàn trọng điểm, xung yếu để nắm tình hình; phối hợp với các địa phương tổ chức công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức cho cộng đồng về PCTT. Đơn vị phối hợp với các đồn, trạm biên phòng và ban CHQS 13 xã, phường tổ chức xây dựng và luyện tập các phương án PCTT, TKCN phù hợp với từng địa phương. Ban CHPTKV sẵn sàng điều động hệ thống tàu, xuồng cùng các loại vật chất và dự trữ lương thực, thực phẩm bảo đảm đầy đủ khi có tình huống xảy ra.

Ban CHPTKV 3 - Phú Lộc chỉ đạo các địa phương, các ngành xây dựng phương án đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân, nhất là các vùng thấp trũng, ven biển và đầm phá, ven sông suối, vùng đang có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất; có phương án gia cố, bảo vệ an toàn cho các công trình trọng điểm, xung yếu, bảo đảm an toàn hồ Truồi, hồ chứa nước Thủy Yên; rà soát phương án đảm bảo lương thực, phương tiện, lực lượng tham gia cứu hộ, cứu nạn khi có các tình huống xảy ra.